Zwischennutzung Das Filmstudio Basel zieht beim Hammering Man ein Der Basler Regisseur Alex Martin kommt mit seiner Produktionsgesellschaft im ehemaligen UBS-Gebäude unter. Hannes Nüsseler 01.11.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Auto in den Bergen – im Studio: Virtual Production kombiniert Kulissenteile und Rückprojektion. zvg

«Sie sind schuld», strahlt Filmemacher und Produzent Alex Martin («Capelli Code») im Videocall. Seit über einem Jahr ist er auf der Suche nach einem Standort für sein Filmstudio Basel, das kostengünstigere und klimaneutralere Aufnahmebedingungen verspricht, indem Liveschauspiel mit kleinen Kulissenteilen und Rückprojektionen kombiniert wird.

Nachdem die bz Martins Pläne im Januar dieses Jahres vorgestellt hatte, meldete sich die Steiner Invest, die neue Besitzerin des ehemaligen UBS-Gebäudes am Aeschenplatz, bei Martin: «Ich solle mir doch einmal das Untergeschoss anschauen, das könnte für mich interessant sein. Jetzt haben wir eine Zwischennutzung bis 2026!»

Alex Martin zvg

Zuvor habe der Filmemacher verschiedene Räumlichkeiten und auch Messehallen geprüft, die grundsätzlich für eine Nutzung zur Verfügung stehen könnten. «Aber sie sind für meine Bedürfnisse viel zu gross: Ich richte ja kein klassisches Filmstudio mit grossen Kulissenbauten ein.» Am Aeschenplatz habe er nun mehrere Räumlichkeiten gefunden, die ideal seien, darunter vier fünf Meter hohe Studios mit Flächen von 70 bis 170 Quadratmetern. «Für unsere Bedürfnisse funktionieren solche kleinen Studios erstaunlich gut.»

Das Studio eröffnet im Januar 2023

Vor allem aber ist die Erschliessung an zentraler Lage hervorragend: Grossrequisiten wie etwa ein Helikoptercockpit können direkt mit dem Auto angeliefert werden, ohne Lastenlift oder Ähnliches. Anders als eine alte Industriehalle verfügt der neue Standort auch über alle nötigen Nebenräume für Garderobe und sanitäre Anlagen. Zudem gibt es in dem Gebäude eine Profiküche, einen Essraum und eine ehemalige Autowaschanlage, die Martin für ein Regenstudio herrichtet. «Das alles ist einfach unglaublich praktisch und bringt Tempo in eine Produktion. Ich habe eine riesen Freude!»

Das Studio eröffnet beim Hammering Man am Aeschenplatz. Kenneth Nars

Kontakte zu den prominenten Nachbarn Herzog & de Meuron, die ebenfalls einen Flügel des Bürokomplexes bezogen haben, gebe es noch keine. «Aber die Nähe ist auf jeden Fall interessant.» Martins neu gegründete Filmstudio Basel GmbH bietet auch 3D-Content und Echtzeitvisualisierungen an. «Das ist die Komponente, die über den Film hinaus für die gesamte Kreativwirtschaft interessant sein kann», so Martin.

Im Filmstudio Basel könnten schon bald ausserkantonale und internationale Produktionen drehen. «Dann werden in Basel Gelder ausgegeben, die nicht nur aus der lokalen Filmförderung stammen», ist Martin überzeugt, der sein Studio Anfang Januar 2023 offiziell eröffnen wird.