Vitra zeigt den Kampf der Designerinnen gegen die Männerdomäne

Design Als Plakate die Hoffnung auf Emanzipation und Gleichberechtigung schürten Die Ausstellung «Here We Are!» im Vitra Design Museum beleuchtet die Geschichte der Frauen im Design, die ein kaum bewältigbarer Hindernislauf war. Umso mehr gerät der Rückblick auf das weibliche Design seit 1900 zu einer Reise voller positiver Überraschungen und Entdeckungen. Benjamin Adler Jetzt kommentieren 27.09.2021, 05.00 Uhr

Charlotte Perriand auf der «Chaise longue basculante», 1929. zvg

Als Charlotte Perriand – notabene eine der wichtigsten Entwerferinnen des 20. Jahrhunderts – sich zu Beginn ihrer Karriere um eine Anstellung im Architekturbüro von Le Corbusier bewirbt, schickte er sie mit den Worten fort: «Wir besticken hier keine Kissen.»

Nicht besser geht es beim gemeinhin als Wiege der modernen Gestaltung bekannten Bauhaus zu. Direktor Walter Gropius fürchtet, dass seine Schule nicht ernst genommen wird, wenn zu viele weibliche Studierende zugelassen werden. Er legt also eine Obergrenze für die Studentinnenzahl fest und verfügt ausserdem, dass sie nur zur Weberei zugelassen werden.

Die Liste liesse sich um viele Beispiele erweitern. Denn obschon die Einrichtung des Haushalts, die Innenausstattung und die Wahl der Möbel und Stoffe im traditionellen Rollenverständnis in den Bereich der Frau fallen, wird die Geschichte des Designs bis tief ins 20. Jahrhundert von Männern dominiert.

Das Design als Männerdomäne

Der Designer – nicht selten Architekt – löst technische Probleme, hantiert mit neuen Materialien, hat die Produktion in Grossserien im Blick und führt die bürgerliche Gesellschaft wortgewandt hin zum guten Geschmack. Alles Aufgaben, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg klar den Männern zugewiesen werden. Und wenn Frauen sich in dieser Männerdomäne durchsetzen, dann geben sie sich meist äusserst zurückhaltend.

Florence Knoll etwa besitzt und leitet mit Knoll International nicht nur eine der wichtigsten modernen Möbelfirmen, sondern entwirft eine Vielzahl von Möbeln und prägt damit eine ganze Epoche. Über ihre Tätigkeit als Designerin meinte sie aber, dass sie lediglich die Beilage zu den Filetstücken ihrer männlichen Kollegen entwerfen würde.

Plakat für die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, Saffa, Zürich, 1958, Gestaltung: Nelly Rudin. zvg

Ausgerechnet in der Schweiz erscheint Ende der 1950er-Jahre ein besonders verheissungsvolles Plakat: In der oberen Ecke ist ein weibliches Idol aus der Jungsteinzeit zu sehen, ein grüner Weg führt in die Gegenwart und zur modernen Frau: Sie ist jung, trägt kurze Haare und blickt uns direkt in die Augen. Das von Nelly Rudin für die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, kurz Saffa, gestaltete Plakat schürt die Hoffnung auf Emanzipation und Gleichberechtigung. Dieser Eindruck wird durch die zugehörige Ausstellungsarchitektur von Berta Rams, Beate Schnitter und anderen noch bestärkt. Aber die aufgeschlossene Verpackung hinkt dem Inhalt der Ausstellung nach, wo die Rolle der Frau als Mutter und Haushälterin zementiert wird. Da wundert es wenig, dass ein Jahr später die Abstimmung zur Einführung des Frauenstimmrechts eine Abfuhr erhielt.

Kampf gegen stereotype Rollenverständnisse

Im Rückblick erscheint die Geschichte der Frauen im Design als ein kaum bewältigbarer Hindernislauf. Frauen wird vielfach der Zugang zur Ausbildung verwehrt, und wer es doch schafft, kämpft im Berufsleben mit stereotypen Rollenverständnissen. Nicht selten wenden sich Entwerferinnen enttäuscht von ihrem Beruf ab. Und selbst als in den 1970er-Jahren die Frauenrechtsbewegung vieles ins Rollen bringt und in der Kunst und mit einer eigenen Grafiksprache sichtbar wird, bleibt die übrige Designwelt davon erstaunlich unberührt. Äusserst gemächlich vollziehen sich die Veränderungen. Bis in die Nullerjahre prägen Männer wie Philippe Starck oder hierzulande Alfredo Haeberli das Bild vom Stardesigner.

Sheila Levrant de Bretteville, «Women in Design – The Next Decade», 1975. zvg

Aber ist eine Geschichte der Frauen im Design als eine Geschichte der Ungerechtigkeit und Ohnmacht überhaupt sinnvoll, wenn wir etwas Besseres in Bewegung setzen wollen? Sie ist es insofern, als sie uns lehren kann, genauer hinzuschauen und unser Tun kritisch zu hinterfragen, indem wir es mit dem Geschehenen in Bezug setzen und vergleichen.

Dabei aber darf es nicht bleiben, wie die Ausstellung im Vitra Design Museum zeigt. Die Auseinandersetzung einer schwierigen Entwicklung muss durchaus nicht bloss quälend sein. Im Gegenteil, sie ist voller positiver Überraschungen und Entdeckungen, wenn man sich darauf konzentriert, welchen enormen Beitrag Frauen in den letzten 120 Jahren Designgeschichte geleistet haben, anstatt darauf zu fokussieren, was Zeitgeist und Silberrücken verhindert haben.

Spannende Geschichte statt Schau der Superlative

Zwar verzichten die Ausstellungsmacherinnen ganz wie die Frauen, über die sie berichten, auf die grossen Gesten. Es ist keine Schau der Superlative. Aber dafür ist sie umso reicher an Geschichten, die (bisher) keinen Eingang in den Designkanon gefunden haben. Da ist etwa Louise Brigham, die bei einem Aufenthalt auf Spitzbergen in Ermangelung geeigneten Mobiliars beginnt, Transportkisten zu Möbeln umzufunktionieren. Mit der Vision, günstige Einrichtungen allen zugänglich zu machen, publiziert sie 1908 mit «Box Furniture» vermutlich das erste Buch in der Designgeschichte zum Bau von Do-it-yourself-Möbeln.

Oder da sind die im Westen weitgehend unbekannten Entwerferinnen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den sozialistischen Staaten in Kollektiven arbeiten und das moderne Nachkriegsdesign im Osten prägen. Darunter etwa Galina Balaschowa, die massgeblich an der Gestaltung von Interieurs sowjetischer Raumschiffe und Raumstationen beteiligt ist. Die Liste liesse sich um viele Beispiele weiterführen. Und so verlässt die Ausstellung wohl selbst, wer von sich glaubt, sich wenigstens ein bisschen in der Designgeschichte auszukennen, beschämt darüber, so viele Namen nicht gekannt zu haben, und zugleich erfreut, so viele neue kennen gelernt zu haben.

Here We Are! Frauen im Design 1900 bis heute

Vitra Design Museum, Weil am Rhein. Bis 6. März 2022.www.design-museum.de.

Lichtbildwerkstatt Loheland: «Sprung (Montage)», ca. 1930. zvg