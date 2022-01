Fondation Beyeler In diesem Jahr dominieren die Künstlerinnen – den Anfang macht eine Ikone, deren Werke selten in Europa zu sehen sind Bild: Tony Vaccaro/Getty Images (New Mexico, 1960) Das Kunstjahr ist in Frauenhand. Eröffnet wird es am Sonntag von Georgia O’Keeffe. Die Fondation Beyeler in Basel zeigt das Werk der Gigantin der amerikanischen Kunst in einer strahlkräftigen Schau. Anna Raymann 0 Kommentare 22.01.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Unschuldig sind diese Blüten gewiss nicht. Und ein Blumenmädchen ist Georgia O’Keeffe erst recht nicht. Die amerikanische Künstlerin malte Mohn, Lilie und Iris so üppig, dass es manchen Betrachtern den Schweiss auf die Stirn treibt: Wulste aus ineinanderverschlungenen Blättern quellen ihnen entgegen, drängen sich ungeniert auf. Die Künstlerin war fasziniert von der Natur, für ihre Blumen und Blüten ist sie weltbekannt. In einem Interview 1963 erklärte sie ihr Motiv:

«Die meisten Menschen in der Stadt rennen umher und haben deshalb keine Zeit, eine Blume anzuschauen. Ich möchte, dass sie sie sehen, ob sie wollen oder nicht.»

Welche Kraft Blumen entwickeln können, ist ab Sonntag in der Retrospektive «Georgia O’Keeffe» in der Fondation Beyeler zu erleben. Es ist eine seltene Gelegenheit, die Werke der amerikanischen Ikone in Europa zu sehen, nur eine Handvoll ihrer Arbeiten befinden sich in europäischen Sammlungen. Die Schau mit rund 85 Werken gastierte zuvor bereits in Madrid und war bis Anfang Dezember im Centre Pompidou in Paris – in Basel nun sind 13 Arbeiten ausgestellt, die an den vorherigen Spielorten fehlten.

Auch Georgia O’Keeffes berühmte «Orientalische Mohnblumen (Oriental Poppies)» von 1927 ist in der Basler Schau zu sehen. Auf einen Meter Länge leuchtet das kräftige Rot einmalig. Bild: Georgia O’keeffe Museum / Georgia O’Keeffe Museum, ProLitteris, Zurich

«Endlich eine Frau auf Papier»

Georgia O’Keeffes Künstlerinnen-Biografie beginnt mit einem Mann. Es ist unmöglich, ihre Geschichte ohne diejenige von Alfred Stieglitz zu erzählen. Die Malerin und der Fotograf führten nicht nur eine intensive Liebesbeziehung – 5000 Briefe sollen sie sich angeblich geschrieben haben – Stieglitz war auch Entdecker und Förderer von O’Keeffes Kunst.

1916 stellte er ihre Kohlezeichnungen in seiner Galerie «291» aus: «Endlich eine Frau auf Papier», soll er beim ersten Blick auf die Arbeiten ausgerufen haben (auch sie sind mit einigen Aquarellen aus dem Frühwerk in Basel zu sehen). Stieglitz organisierte zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen und machte sie bekannt mit namhaften Kollegen wie Paul Strand und Edward Steichen: Die Männer – «The Men» – wie O’Keeffe sie bei sich nannte.

Sie malte die Welt, wie sie andere fotografierten

Ganz ähnlich wie diese Pioniere der «Straight Photography» die Welt fotografierten, schien O’Keeffe sie wahrzunehmen. Während andere Künstler ihrer Zeit die Bedeutung der Fotografie anzweifelten, liess sie sich von ihr anregen. Mehr noch: Die Fotografie wurde Teil ihrer Figur. Sich selbst beschrieb sie 1922 in drei simplen Sätzen:

«Ich war nicht in Europa. Ich lebe gerne in einem möglichst kahlen Raum. Ich wurde oft fotografiert.»

Eine grosszügige Untertreibung. Der Fotografengatte machte Georgia O’Keeffe zur einer der meistfotografierten Künstlerinnen. An die 300 Fotos stammen aus seiner Hand, gern zeigt er sie als sinnliche, erotische Frau. Es ist das Bild, das die Öffentlichkeit von Georgia O’Keeffe haben wird.

1918 hat Alfred Stieglitz die junge Georgia O'Keeffe, für die er seine Frau verliess, fotografiert. Bild: Alamy

Und es ist, man muss es so sagen, der männliche Blick, der sie so sieht, der in freud’scher Manier aus all ihren Blüten sinnliche Lustobjekte macht. Gegen diese einseitige Deutung hat O’Keeffe sich stets gewehrt.

Nur konsequent also, legt die Basler Retrospektive, den Fokus nun auf den eigensinnigen Blick der Künstlerin – er ist reich genug.

Kunstjahr 2022: Diese Künstlerinnen dürfen Sie nicht verpassen

Gabriele Münter:

Sie ist die fast vergessene Pionierin der deutschen Moderne: Im Zentrum Paul Klee ab 29.1. Januar. Bild: Getty Manon:

Die «Femme Fatale» der Schweizer Kunst: In der Fotostiftung Winterthur, ab 25. 2. sowie im Kunsthaus Zürich in der Gruppenausstellung «Take care», ab 8. 4. Bild: Keystone Louise Bourgeois:

Liebe, Begehren, Zurückweisung prägten ihr Leben und ihre Kunst: Im Kunstmuseum Basel kuratiert Jenny Holzer eine Retrospektive. Ab 19.2. Bild: Getty Jenny Holzer:

Die medienträchtige Aktion machte sie weltbekannt: Im Kunstmuseum Basel kuratiert sie die Retrospektive zu Louise Bourgeois, ab 19.2. Bild: Keystone Yoko Ono:

Sie engagiert sich für den Weltfrieden und feministische Themen: 60 Werk und ein Performance-Programm ab 4.3. im Kunsthaus Zürich. Bild: Keystone Alexandra Bachzetsis:

Kunst trifft auf Fantasien aus der Popkultur: Die Museumsfassung von «2020: Obscene» ist ab dem 25.3. im Kunsthaus Zürich. Bild: Imago Heidi Bucher:

Sie geht unter die Haut. In diesem Jahr ist sie gleich zweimal zu sehen: Mit einer Retrospektive ab 8. 4. im Kunstmuseum Bern und im Muzeum Susch. Bild: zvg Niki de Saint Phalle:

Die mit den Nanas - und so vielem mehr: Das Kunsthaus Zürich widmet der populären Aussenseiterin eine Retrospektive. Ab 2. 9. Bild: Getty

Zuhause in der kargen Landschaft New Mexicos

Georgia Totto O’Keeffe, 1887 geboren, wuchs auf einer Milchfarm in Wisconsin auf. Die Weite des Landes würde sie niemals loslassen. Die Bilder aus ihrer Zeit in New York, wo sie mit Stieglitz hoch oben im Shelton Hotel wohnte, zeichnen ihren Blick nach, den sie immer wieder in den Himmel richtete. Nicht die dichten Strassen, nicht das Gedränge der Grossstadt, sondern die Leere darüber wird zum zweiten Protagonisten neben den gradlinigen, fast grafischen Architekturen.

1943 hat Georgia O'Keeffe den Beckenknochen «Pelvis with the Distance» gemalt. Bild: Georgia O’Keeffe Museum / 2021, ProLitteris, Zurich

Die Stadt kann die Künstlerin nicht halten. Über viele Jahre verbrachte sie die Sommermonate im Ferienwohnsitz der Familie Stieglitz am Lake George. Ihre zweite Heimat schliesslich aber wurde die karge Landschaft New Mexicos. In ihrem Atelier auf der Ghost Ranch liess sie ein breites Fenster einbauen, das ihr die Sicht freigab auf diese, für uns wundersam fremde, Berglandschaft. Wo es kaum Vegetation gibt, findet die ewige Sammlerin Felsen und Knochen. Selbst im hohen Alter fuhr sie mit ihrem zum Atelier umgebauten Bus los, um in sengender Hitze und rauen Winden zu malen.

Die Kunst einer Frau – aber keine Frauenkunst

Wie schon bei den Blumen wird Abstraktes zum Gegenständlichen und umgekehrt. Je näher O’Keeffe ihre Betrachter an die Motive heranlässt, desto unschärfer werden sie. Und so stösst sie ein Fenster auf und gibt ihren eigenen Blick frei. Bis zu ihrem Tod 1986 verschleierte dieser Blick zunehmend. O’Keeffe verlor das Augenlicht.

Gewiss, wir sehen hier ein Amerika, wie eine Frau es gesehen hat – und doch: Es ist keine «Frauenausstellung», die die Fondation Beyler, eingängig kuratiert von Theodora Vischer, zeigt. O’Keeffe wurde ähnlich wie Edward Hopper zur Ikone der modernen amerikanischen Kunst. Unter den Künstlerinnen ist sie die am teuersten gehandelte. Die Retrospektive bietet die seltene Möglichkeit, diese Bilder in all ihrer Strahlkraft zu sehen. Und darauf einzulassen, lohnt sich: Es ist eine einmalig sinnliche Sicht, die uns Georgia O’Keeffe öffnet.

Georgia O’Keeffe: 23.1.–22.5. Fondation Beyeler, Basel/Riehen

