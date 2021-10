Krokus-Sänger Marc Storace im Interview

hardrock Krokus-Sänger Marc Storace: «Für die Gitarre und das Klavier war ich zu faul» Rocksänger Marc Storace feiert heute Donnerstag seinen 70. Geburtstag. Eine gute Gelegenheit, um mit dem Wahl-Basler über seine Karriere und sein kommendes Soloalbum zu plaudern. Michael Gasser Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Marc Storace, Lead-Sänger von Krokus. Roland Schmid

Herr Storace, auf Ihren Wunsch treffen wir uns im Basler Zolli. Warum?

Marc Storace: Ich bin gerne bei den Elefanten und Affen. Erstere stehen für mich für Liebe, Stärke und Sensibilität. Und bei den Affen glaube ich ähnliche Familienkonstellationen wie bei uns Menschen zu erkennen. Während das Männchen auf seine ganze Sippe aufpasst und das Weibchen vom Nachwuchs umrundet wird, spielt dieser frech und unbekümmert.

Am 7. Oktober feiern Sie Ihren 70. Geburtstag. Ganz gemäss der Devise «never too old to rock’n’roll»?

Wir sind so alt, wie wir uns fühlen. Ich habe mit dem Ischias, Rheuma, Arthritis und dem Meniskus zu kämpfen, doch das spielt alles keine Rolle, weil ich weiss, wie ich damit umgehen muss. Ich liebe es zu singen und sehe auch keinen Grund, weshalb ich damit aufhören sollte.

Der «Schweiz am Wochenende» haben Sie unlängst erzählt, dass Sie in jungen Jahren rebellisch waren. Wogegen haben Sie denn aufbegehrt?

Ich bin auf Malta aufgewachsen und bekannte mich zu «Make love, not war», hatte lange Haare und protestierte nicht zuletzt dagegen, dass meine Heimatinsel viel Geld in den Tourismus, aber kaum welches in die Jugend investierte. Ein paar rebellische Züge habe ich mir bis heute bewahrt. Einer meiner neuen Songs heisst denn auch «Love Over Money». Mit diesem will ich zum Ausdruck bringen, dass manche Menschen zu sehr dem Geld nachrennen.

Weshalb sind Sie eigentlich Sänger geworden?

Weil ich zu faul für die Gitarre, das Klavier und das Notenlesen war. Ich wollte jedoch in einer Band mitmachen und nahm mir vor, Bass zu lernen. Doch als ich mich vorstellte, suchte man keinen Bassisten, sondern einen Sänger. Ich habe quasi den Weg des geringsten Widerstandes eingeschlagen.

1970 kamen Sie in die Schweiz – wegen Ihrer damaligen Freundin, einer Baslerin. Welches waren denn Ihre ersten Eindrücke hierzulande?

Damals jobbte ich in London, war jedoch deprimiert. Janis Joplin und Jimi Hendrix waren tot und die Beatles waren im Begriff sich aufzulösen. Weshalb ich darüber nachdachte, nach Malta zurückzukehren. Doch dann lernte ich in der britischen Hauptstadt eine nette Schweizerin kennen, die gerade ihren Pass verloren hatte und mich einlud, sie in Basel zu besuchen. Kurze Zeit später landete ich bei ihr an der Sierenzerstrasse, bevor es mich nach St. Gallen verschlug. Ich erinnere mich noch daran, wie ich auf dem Basler Marktplatz stand, wo zwar alles kleiner als in London, dafür ausgesprochen luxuriös war.

Mittlerweile leben Sie in Oberwil. Wie häufig werden Sie denn in Ihrer Wohngemeinde erkannt und auf Ihre Musik angesprochen?

In der Zeit vor unserer Krokus-Reunion war ich Hausmann. Weil meine Frau Cornelia als diplomierte Kosmetikerin mehr verdiente als ich. Damals ging ich mit unseren beiden Kindern häufig im Dorf einkaufen, heute mache ich das allerdings nur noch selten. Wenn ich im Oberwil unterwegs bin, werde ich oft auf Krokus angesprochen. Was sich dann nicht selten wie ein Interview anfühlt. Alle wollen wissen, ob und wie es mit unserer Band weitergeht. Manchmal wird mir das zu viel.

Was ist in Ihnen vorgegangen, als 2019 das letzte Konzert mit Krokus auf Schweizer Boden vorbei war?

Nach unserem Auftritt hatte ich Tränen in den Augen. Ich blickte ins Zürcher Hallenstadion voller jubelnder Fans und konnte nicht verstehen, dass es mit Krokus nicht mehr weitergehen soll. Ein schwieriger Moment. Vor zwei Wochen habe ich im Rahmen eines Interviews Chris von Rohr getroffen, meinen früheren Bandkollegen, der Ende Monat ebenfalls seinen 70. Geburtstag feiert. Aus Spass haben wir gemeinsam an einer Ballade herumgetüftelt. Ob sich daraus noch mehr ergibt? Ich weiss es nicht.

Wie schwer ist es Ihnen gefallen, sich nach Krokus musikalisch neu zu orientieren?

Ich bin und bleibe ein positiv denkender Mensch. Als Covid ausbrach, wollte ich nicht Däumchen drehen, sondern machte mich mit meiner Tochter Giuliana daran, gemeinsam Karaoke-Songs zu streamen. Es gab sogar schon eine Anfrage, ob wir uns vorstellen könnten, eine Duo-Platte einzuspielen. Jetzt fokussiere ich jedoch auf mein Soloalbum «Storace», das voraussichtlich im Dezember erscheinen wird.

Und was wird dieses bieten?

In meinen Schubladen haben sich über die Jahre glücklicherweise viele Songs und Ideen angesammelt. Sieben Lieder sind bereits eingespielt, drei weitere folgen noch – stilistisch ist das Ganze im «heavy melodischen Hard-Rock» angesiedelt.

Sie sehen sich als Rockmusiker, der bis ans Lebensende auf der Bühne stehen will. Was würde Ihnen denn ohne Musik fehlen?

Manchmal stehe ich um zwei oder drei Uhr morgens auf, weil mir ein paar neue Lyrics durch den Kopf gehen oder weil ich eine Melodie auf dem Handy festhalten will. Das ist mein Leben. Anders kann und will ich mir das gar nicht vorstellen.

Es heisst, dass ein Dokumentarfilm über Ihr Leben geplant sei. Wie weit ist dieses Vorhaben denn bereits gediehen?

Stimmt, der Dok-Filmer Sepp Sutter ist mit dieser Idee auf mich zugekommen. Im November fliegen wir nach Malta, um mein ehemaliges Probelokal, das inzwischen zur Pizzeria geworden ist, aufzusuchen und um alte Weggefährten zu interviewen. Das wird eine Reise zu meinen Wurzeln werden – und dürfte wahrscheinlich nicht ganz frei von sentimentalen Momenten sein.

