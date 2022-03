In Verruf geraten Gutes Plastik, böses Plastik: Ausstellung im Vitra Design Museum rettet den Ruf des verteufelten Wunder-Materials Umweltzerstörer und Billigkitsch: Plastik hat einen schlechten Ruf. Weil das Material der Fantasie keine Grenzen setzt, arbeiten Designerinnen und Designer an seiner Rehabilitation. Anna Raymann Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Schön, bunt und vielversprechend. Das einstige Wundermaterial wurde als Müllberg zum globalen Problem, das es zu lösen gilt. Bild: Eugene Mymrin / Moment RF

Ohne Plastik läuft nichts. Von der Quietscheente bis zur medizinischen Maske, von der Faser im Hemd bis zu den Reifen am Auto: Unsere Lebensbereiche sind durchplastifiziert. In alle Farben und Strukturen lässt es sich giessen, es ist formbar und zugleich stabil, leicht und günstig. Kein Wunder, haben sich Designerinnen und Desi­gner einst in das Material verliebt, alles liess – und lässt – sich daraus fertigen, eine glänzendbunte Welt unbegrenzter Möglichkeiten. Oder um es mit dem poppigen Ohrwurm von Aqua zu sagen:

«Life in plastic, it’s fantastic!»

So wie der 90er-Jahre-Hit auf «Bad Taste»-Partys verbannt wurde, hat sich auch der Ruf des vermeintlichen Wunderwerkstoffs aus Erdöl radikal geändert. Die drastischen Bilder von an Plastikabfall erstickten Tieren, von verschmutzten Meeren und vermüllten Landstrichen haben abstrakte Warnungen vor einem «Peak Oil» und der Erschöpfung der Ressourcen abgelöst. Man weiss von Weichmachern, Giftstoffen und Mikroplastik, das, wie Studien zeigen, inzwischen längst auch in unseren Körpern steckt. Wer kann, spart ein, aus einweg wird mehrweg.

Die schier unbegrenzten Möglichkeiten des Materials entlockten den Designern von Zanotta den humorvollen Entwurf zum aufblasbaren Sessel «Blow». Bild: Museum Of Modern Art / MoMa

In etwas mehr als 150 Jahren wurde aus der Designrevolution ein Werkstoff, mit dem Hersteller nur noch werben, wenn sie ohne ihn auskommen. Dabei wurde er einst in bester Absicht entwickelt.

Tüfteln bis die Kugel rollt

Was heute Kunststoff ist, war davor Horn oder gar Elfenbein. Doch die Kostbarkeit, für die Elefanten und Nashörner ihr Leben liessen, begann knapp zu werden. Es war ein Spieltischhersteller, der den Wettbewerb nach einem Ersatzmaterial ausschrieb. John Wesley Hyatt mischte schliesslich 1868 in der abenteuerlichen (weil leicht entflammbaren) Kombination Zellulose und Kampferöl das Material, das als Zelluloid bekannt wurde. Die Billardkugeln, die daraus hergestellt wurden, krachten so laut aneinander, so die Anekdote, dass man den Knall leicht mit einem Pistolenschuss verwechseln konnte.

Ganz ähnliche Billardkugeln sind derzeit in Ausstellung «Plastik» im Vitra Design Museum zu sehen. In Kooperation mit schottischem Victoria & Albert Museum und dem Maat in Lissabon erzählt das Museum die Geschichte des Plastiks und überlegt, wie diese sinnvoll weitergehen könnte.

Vom Space Age zum Weltraumschrott

Und was ist das für eine farbenprächtige Geschichte! Aus einem Guss schwingt sich da der Stuhl von Werner Panton in seine ausladende S-Form. Und weil es das Material hergibt, erfand der italienische Hersteller Zanotta gleich einen Sessel zum Selber-Aufblasen.

Da gibt es Lampenschirme, die sich wie Pilzköpfe umstülpen. In den 60er-Jahren, dem «Space-Age», fand das Plastik in seine Hochform. «Vitra»-Museumsgründer Rolf Fehlbaum schildert im Buch zur Ausstellung die Aufbruchstimmung. Seine Eltern produzierten die berühmten Eames-Stühle aus Fiberglas – einem Kunststoff: «Dass Kunststoff aus ökologischen Gründen problematisch sein könnte, kam uns damals nicht in den Sinn. Es war einfach ein fantastisches neues Material.»

Das Radio mit dem lautmalerischen Namen «Toot-a-Loop» von Panasonic (1969–72) konnte man sich ums Handgelenk wickeln. Bild: Andreas Sütterlin / Vitra Design Museum

Fantastisch, und erst noch praktisch im Alltag, unkompliziert und abwaschbar, ein zeitsparender Helfer im Haushalt. Die Werbeindustrie gab sich alle Mühe, Kunden und insbesondere Kundinnen zu überzeugen, und vermarktete ihre Produkte zum «Wegwerfpreis». Triumphierend, so erfährt man in der Ausstellung, verkündete der Verleger Lloyd Stouffer an der Chicagoer Plastikkonferenz 1963:

«Der glückliche Tag ist gekommen, an dem niemand mehr eine Plastikverpackung für zu gut zum Wegwerfen hält.»

Man designte für die Tonne, denn das Geld liegt im Abfalleimer. Seither wachsen die Müllberge, sie reichen (im übertragenen Sinne) bis ins All, viele tausend Tonnen Weltraumschrott umkreisen den Planeten.

Aus künstlich-bunt wird biologisch-beige

Die Umweltzerstörung, die diese Wegwerf-Kultur verursachte, blieb nicht lange verborgen. Der Designer Victor Papanek ging mit seiner Branche hart ins Gericht, es gebe wenig schädlicherer Berufe als den seinen, schrieb er 1984 in seinem Buch «Design for the real world» selbstkritisch und vorausschauend:

«In Zukunft wird man sich jedoch in zunehmendem Mass auf biologisch abbaubare Materialien (Plastik, das in Boden und Wasser bzw. an der Luft zerfällt) verlagern müssen.»

Liest man darin weiter von den Recyclingambitionen von Tetrapack und sich selbst zersetzenden Bierflaschen, blickt man verdutzt auf das heutige Designschaffen, das – knapp 40 Jahre später – mit denselben Problemen kämpft.

Da gibt es inzwischen tatsächlich Verpackungen, die sich nicht nur auflösen, sondern sogar geniessbar sind(NotPla) oder Kleiderbügel, die auf dem Kompost zerfallen (vom schweizerischen Fluidsolids), Bananenblätter ersetzen Kunstfasern (Qwestion, ebenfalls Schweizer), es gibt «Plastik» aus Pilzen, aus Algen und Bakterien (Shellworks). So könnte die Zukunft des Plastiks aussehen: fantasievoll in der Entwicklung, aber weniger kaugummibunt.

Ganz ohne Verpackung geht's nicht. Diejenigen von Shellworks werden aus den Mikroben hergestellt, die sie nach Gebrauch auch wieder abbauen. Bild: Catharina Pavitschitz

Die neuen Herstellungsmethoden bringen neue Ästhetiken mit sich: Statt spacig poppig ist es nun der Bio-Chic, und der ist nun mal eher beige. Stühle und Schuhe aus Plastik, das aus dem Meer gefischt ist, zeigen, dass Recycling heute noch weitaus mehr kann als zu Taschen vernähte LKW-Planen. Die Beispiele stehen in der Ausstellung als hoffnungsfrohe Vorzeigeprojekte.

Alles gut also? Weiter wie bisher, nur in Grün – oder eben Beige? Es ist noch einmal Victor Papanek, der die Euphorie trübt: «Wir werden aber viel mehr als diese wenigen [schwedischen] Pionierprodukte brauchen, um der Umweltverschmutzung durch Verpackungswahn zu entgehen.»

Plastik. Die Welt neu denken: 26.3. - 4.9. Vitra Design Museum, Weil am Rhein. Zur Ausstellung erscheint eine Publikation im Hausverlag.

