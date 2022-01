Klaus Littmann Der grosse Zampano Der Basler Kunstunternehmer setzt sich mit der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift «Du» ein Denkmal. Und damit auch einer vergangenen Welt. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klaus Littmann im vergangenen Sommer bei seiner «Arena für einen Baum» auf dem Basler Münsterplatz. Kenneth Nars

Bereit für ein kleine Zeitreise? Sie trägt uns bei Klaus Littmann, geboren 1951 in Lörrach, tief ins vergangene Jahrhundert. Zu Joseph Beuys an der Kunst­akademie in Düsseldorf, zu Andy Warhols Factory in New York. Schon als junger Mann liebte Littmann den grossen Auftritt, die Gesellschaft der ganz Grossen in der Kunstwelt, studierte Kunst und noch mehr die Funktionsweise des Kunstmarkts. Und knüpfte Kontakte.

Diese trugen ihn über die ­folgenden Jahrzehnte und über achtzig Projekte, viele davon im öffentlichen Raum seiner Heimatstadt Basel. Genannt seien hier das wunderbare Turmzimmer auf dem Münster, der «Jardin des planètes» oder der «City Sky». Nicht zuletzt ebnete er auch mit dem legenden­beladenen Bimbo Town in der ehemaligen Stückfärberei den Weg für künftige Zwischen­nutzungen im Zwischenraum von Kunst, Kommerz und Hedonismus.

Einblicke in das Basler Kulturtreiben

Das Phänomen Littmann zu ­verstehen, ist allerdings nicht einfach. Ist er Kunstschaffender, Kunstermöglicher, Manager, Networker, Event-Liebhaber? Oder alles zusammen? Die Zeitschrift «Du» geht in ihrer neuesten Ausgabe auf Spurensuche – und kann doch die Frage auch nicht abschliessend beant­worten.

Eigentlich unfreiwillig jedoch gibt das Magazin Einblick in eine Zeit des Basler Kulturtreibens, die der Vergangenheit angehört. Eines, das geprägt war von einigen wenigen Protagonisten, die sich im Umfeld der «Kunsthalle» bewegten. Die Hauptautoren der «Du»-Beiträge, Hans-Peter Platz, Raphael Suter und Michael Bahnerth, sind allesamt ehemalige Journalisten der «Basler Zeitung», die den Kunstunternehmer und seine Projekte ­publizistisch bedingungslos bis willfährig unterstützt hat.

Sie werden ­sekundiert von damals in Basel einflussreichen Kulturmanagern wie Andreas Spillmann oder Guido Magnaguagno und zeichnen das Bild einer Stadt in den Achtziger- und den Neunzigerjahren (und noch zu Beginn der Zweitausender), in der Littmann schaltete und waltete, wie er wollte, überraschend auftauchte wie die spanische Inquisition bei Monty ­Python, spektakuläre Projekte stemmte und wieder abtauchte.

Fragen wie «Wie schafft Littmann das nur?» oder «Wer bezahlt das eigentlich?» wurden höchstens hinter vorge­haltener Hand beantwortet. Diese Aura des Klandestinen umweht Littmann wie auch den zweiten grossen Basler Kulturprotagonisten jener Zeit, den Filmproduzenten Arthur Cohn.

Die wirkliche Bedeutung ist noch nicht erkennbar

Klaus Littmanns Tätigkeit ist also auch eine Geschichte der Kulturstadt Basel in jener Zeit, die es dereinst noch kritisch aufzuarbeiten gilt und deren wirkliche Bedeutung innerhalb des nationalen oder globalen Kulturschaffens noch nicht erkennbar ist. Littmanns Generation, die der Babyboomer, ist im aktuellen Kunstbetrieb nicht mehr am Drücker. Übernommen ­haben längst die Generationen X und Y.

Und auch die Medienstadt Basel, die von einer einzigen Zeitung beherrscht wurde, ist längst Vergangenheit. Kommt hinzu, dass sich die ­Basler Kulturszene, wie der Kunstbetrieb generell, diversi­fiziert und aufgesplittet hat. Der Zeitgeist bringt keine grossen Zampanos wie ihn mehr hervor und will solche Figuren irgendwie auch nicht mehr. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin im Geiste und im Gestus Klaus Littmanns wird es also in nächster Zeit nicht geben.

Ist das ein Verlust für ­Basel? Auch wenn man ihm gegenüber kritisch eingestellt ist, muss man feststellen: Etwas von seiner Chuzpe, seinem künstlerischen Unternehmergeist und seinem Ideenreichtum könnte der Stadt auch in Zukunft guttun.

Zeitschrift «Du» Dezember 21/Januar 22:

«Klaus Littmann - Bedingungslos für die Kunst».

www.du-magazin.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen