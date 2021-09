Tinguely Ahoy: Das Schiff kehrt nach Basel zurück

Tinguely Ahoy Logbuch Eintrag 10: Ein Schiff wird nach Basel kommen Pünktlich zum 25-Jahres-Fest des Museum Tinguely kehrt die MS Evolutie zurück in den heimischen Hafen. bz 22.09.2021, 05.00 Uhr

Tinguely Ahoy 10. Zvg / bz

Elf Wochen lang war die MS Evolutie auf dem Flussweg entlang von Stationen aus dem künstlerischen Leben von Jean Tinguely unterwegs. Von Paris bis Mannheim haben sich gemäss Museum Tinguely über 10’000 Besuchende von der Ausstellung im Rumpf und der «Schwimmwasserplastik» auf dem Deck des umgebauten Frachters, sowie von den begleitenden Performances anlocken lassen. Nun, zum Abschluss der Fahrt unter dem Banner «Tinguely Ahoy», kommen endlich auch die Baslerinnen und Basler in den Genuss der fahrbaren Ausstellung.

Pünktlich zum Fest, mit dem das Museum Tinguely dieses Wochenende an zwei ­Tagen sein 25-jähriges Jubiläum feiert, legt die MS Evolutie am kleinen Sandstrand vor dem Museum an. Wer nicht bis Samstag warten mag, der kann sich morgen Donnerstag am Rheinufer positionieren: Die Einfahrt in den heimischen Hafen wird für ungefähr 14 bis 15 Uhr er­wartet. Zugänglich ist das Schiff dann aber erst ab Samstag.

Kulinarisches, Führungen und Mitmach-Angebote

Bis dahin bringt sich das Museum selber noch auf Vordermann, schliesslich wird im Gebäude und im umgebenden Park ein reichhaltiges Rahmenprogramm versprochen: Neben den obligaten Kulinarik-Ständen soll es spezielle Führungen und Workshops geben. So darf man sich unter anderem auf eine Zucker­watten-Installation, ein Mitbau-Feuerwerk, Jubiläumsmünzen, DJ-Sets oder eine Silent-­Disco freuen.

Um die «25 Years of Moving Art» gebührend zu feiern, sind sämt­liche Mitmach-Angebote von einer vergangenen Ausstellung inspiriert. Und während sich zeitgleich die Art Basel dem Ende zuneigt, öffnet das Museum seine Tore, seinen Park, und das Schiff zu einem grossen Fest für alle. Es gilt Covid-Zertifikatspflicht, es gibt ein Testcenter im Solitude Park.

25 Jahre Museum Tinguely: 25. und 26. September.

Sa 11.30–21 Uhr (Abendprogramm ab 21.30), So 11.30–17 Uhr. www.tinguely.ch/25years