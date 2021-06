Neues Haus: Jüdisches Museum der Schweiz zieht um.

Museum Zurück zu den Wurzeln: Das Jüdische Museum der Schweiz zieht um Das Jüdische Museum der Schweiz in Basel eröffnet voraussichtlich im Sommer 2023 in einem neuen, grossen Haus. Tamara Funck 11.06.2021, 18.45 Uhr

Das Jüdische Museum der Schweiz zieht an die Vesalgasse 5. Ana Laura Rivarola

Endlich vereint unter einem Dach! Das Jüdische Museum der Schweiz – lange an zwei Standorten – zieht in ein neues Haus an der Vesalgasse 5, unweit des Kollegiengebäudes der Universität Basel und des Spalentors.