Kolumne: Bahnhof SBB exisitert nicht

Mein Leben im Dreiland Bahnhof SBB existiert nicht Will man von Lörrach zum Bahnhof SBB fällt einem auf: Badischer Bahnhof, Zoo, Heuwaage, St. Jakob oder auch St. Johann – alle sind vorhanden, nur der wichtigste Basler Bahnhof fehlt. Für diese Problem gibt es zwei Lösungen – aber die muss man kennen. Peter Schenk 16.08.2021, 05.00 Uhr

Will man von Lörrach zum Bahnhof SBB, ist dieser am Automaten des Regio Verkehrsbund Lörrach (RVL) inexistent. Keystone/

Gaetan Bally

Regelmässig fallen mir bei der Nutzung des öffentlichen Verkehrs im Dreiland allerlei Merkwürdigkeiten auf. So lässt sich an den Ticketautomaten von SBB und TNW ohne Probleme ein Billett zum Lör­racher Hauptbahnhof buchen. Will man von Lörrach allerdings zurück zum Bahnhof SBB, ist dieser am Automaten des Regio Verkehrsbund Lörrach (RVL) inexistent. Badischer Bahnhof, Zoo, Heuwaage, St. Jakob oder auch St. Johann – alle sind vorhanden, nur der wichtigste Basler Bahnhof fehlt.