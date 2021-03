Ausbruch Zahlreiche Coronafälle an Schulen in Sissach In Sissach (BL) gab es eine grössere Häufung von positiven Coronafällen an den Schulen. Nun soll das Umfeld der Schule ebenfalls zum Testen antraben. 19.03.2021, 10.07 Uhr

Personen aus dem Umfeld der Schule sollen nun einen Speicheltest abgeben. (Symbolbild) Keystone

(mg) Insgesamt 31 Coronafälle hat der Kantonsärztliche Dienst Baselland an der Sekundar- und Primarschule Sissach festgestellt. Nachdem vergangene Woche 6 positive Fälle an der Sekundarschule entdeckt wurden, gab es einen grossflächigen Test. Dabei wurden 25 weitere Fälle festgestellt – 14 in der Sekundarschule und elf in der Primarschule. Die Klassen befinden sich in Quarantäne und erhalten Fernunterricht, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.