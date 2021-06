Helvetic Airways baut Flugangebot ab Basel ans Mittelmeer aus

Nach Corona-Lockerungen Erstmals ab Basel: Helvetic Airways baut Flugangebot ans Mittelmeer weiter aus Nach den Coronalockerungen baut die Fluggesellschaft Helvetic Airways ihr Angebot weiter aus. Ab Juli werden erstmals auch ab dem EuroAirport drei Destinationen im Mittelmeerraum angeflogen. 14.06.2021, 10.47 Uhr

Helvetic Airways stationiert zwei ihrer Flugzeuge neu in Basel und bedient ab dem EuroAirport erstmals auch drei Ziele am Mittelmeer. HO

Jeweils an den Wochenenden wird Helvetic Airways ab dem 10. Juli erstmals Direktflüge ab Basel in den Mittelmeerraum durchführen. Ziele sind dabei die griechische Insel Santorini sowie die spanische Stadt Jerez und die zypriotische Hafenstadt Larnaca. Die Schweizer Fluggesellschaft wird dazu neu auch zwei ihrer Embraer-Flugzeuge auf dem Rollfeld des EuroAirports platzieren, wie sie am Montag mitteilt.