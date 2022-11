Bundesrat Eva Herzog oder Tanja Soland? Diese Kandidatinnen kommen für die Nachfolge von Sommaruga in Frage Nur Stunden nach Sommarugas Rücktritt halbiert die SP-Spitze das Feld der Kandidierenden für ihre Nachfolge. Eine Namensliste geistert ebenfalls bereits unter der Bundeshauskuppel herum – sie soll die Breite der Partei unterstreichen. Benjamin Rosch, Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 02.11.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Parteispitze schlägt ihrer Fraktion vor, bei der Ersatzwahl auf ein Zweierticket bestehend aus zwei Kandidatinnen zu setzen. Bild: Peter Schneider / Keystone

Mattea Meyer, Cédric Wermuth und Roger Nordmann konnten praktischerweise gleich sitzen bleiben. Wenige Stunden vor der Medienkonferenz am Mittwochnachmittag hatte im Zimmer 286 des Bundeshauses eine Sitzung von SP-Parteivorstand und Fraktionsspitze stattgefunden. Der Termin war lange geplant, aber die Traktandenliste wurde kurzfristig über den Haufen geworfen.

Eine Stunde lang diskutierten die Genossinnen und Genossen, dann stand fest: Noch am Tag des Rücktritts von Bundesrätin Simonetta Sommaruga halbiert die SP das Feld der Kandidierenden für ihre Nachfolge. «Für uns ist klar: Es muss eine Frau sein», sagte Co-Präsidentin Mattea Meyer. Der erweiterte Vorstand beantragt der Fraktion, ein Zweier-Ticket für die Ersatzwahl vom 7. Dezember vorzuschlagen. Zwei Kandidatinnen, regionale Herkunft egal. Die SP will so den Automatismus bekämpfen, dass ihre beiden Sitze jeweils an eine Vertreterin aus der Deutschschweiz und einen Vertreter aus der Westschweiz vergeben werden.

Die Partei steht unter Zeitdruck. Achtzehn Tage bleiben, bis die interne Kandidaturfrist abläuft, dazu muss sie noch eine Findungskommission bestimmen, welche die Kandidatinnen auf Herz und Nieren prüft. Wenig erstaunlich geistert unter der Bundesratskuppel bereits eine Namensliste möglicher Bundesrätinnen herum. Sie ist weder kurz noch abschliessend, sind doch Bundesratswahlen ein willkommenes Schaufenster für das eigene Personal – und schliesslich will man auch nicht überrumpelt wirken. Gleichwohl lassen sich daraus einige Gruppen ableiten.

Rebecca Ruiz. Bild: Keystone

Mette Frederiksen in Dänemark, Jacinda Ardern in Neuseeland, Sanna Marin in Finnland: Schlägt bald auch in der Schweiz die Stunde der jungen Sozialdemokratinnen in der Regierung? Das ist nicht auszuschliessen. So wird etwa die 40-jährige Rebecca Ruiz als mögliche Bundesratskandidatin hoch gehandelt – trotz ihrer Herkunft. Sie ist seit 2019 Staatsrätin im Kanton Waadt und politisierte davor während fünf Jahren im Nationalrat. Unterstützung dürfte Ruiz besonders von Deutschschweizer Männern mit Bundesratsambitionen erhalten. Denn: Wenn Sommarugas Nachfolgerin aus der Romandie kommt, steigen die Chancen für die SP-Männer aus der Deutschschweiz, die Nachfolge von Alain Berset anzutreten.

Ebenfalls als mögliche Kandidatin gehandelt wird die St.Galler Regierungsrätin Laura Bucher. Deren Chancen dürften allerdings bescheiden sein: Die 38-Jährige sitzt erst seit zwei Jahren in der Regierung, und ihr fehlt ein Netzwerk in Bundesbern.

Eva Herzog. Bild: Kenneth Nars

Die Basler Ständerätin Eva Herzog stellte sich bereits 2010 für die Nachfolge von Moritz Leuenberger zur Verfügung. Damals blieb sie in der parteiinternen Nomination hängen und rechnete damit, dass es ihre einzige Chance war. Nun sagt die bereits als Favoritin gehandelte Sozialdemokratin: «Ich überlege es mir.» Als Vertreterin einer Stadt und starken Wirtschaftsregion führt sie gute Argumente für sich an und scheut sich nicht, das zu sagen.

Einen Vorteil verschaffen dürfte Herzog ausserdem ihre Exekutiverfahrung. Die Sozialdemokratin war während 15 Jahren Finanzdirektorin in Basel. Seit 2019 politisiert sie im Ständerat, wenn auch nicht immer auf Parteilinie – gerade in Finanz- und Wirtschaftsthemen. Das macht sie für Bürgerliche wählbar, dürfte allerdings ihren Support in der Fraktion schmälern. Zum Verhängnis werden könnte Herzog auch ihr Alter; die Historikerin wird im Dezember 62.

Die beiden Basel sind seit 1973 nicht mehr im Bundesrat vertreten. Mit Tanja Soland steht nun nebst Herzog eine weitere Basler Bundesratskandidatin zur Diskussion. Die 47-Jährige trat 2020 in der Basler Regierung die Nachfolge von Herzog an, zuvor politisierte sie während 16 Jahren im Grossen Rat. Sie will sich auf Anfrage nicht äussern.

Tanja Soland. Kenneth Nars

Bereits eine Wiederwahl erfolgreich bestanden hat die Berner Regierungsrätin Evi Allemann. Sie ist in Bundesbern bestens bekannt: Mit damals 25 Jahren wurde Allemann 2003 in den Nationalrat gewählt, wo sie bis zu ihrem Wechsel in die Exekutive 2018 vertreten war. Gut möglich, dass Allemann nun auch noch Interesse für das Bundesratsamt anmeldet.

Jacqueline Fehr. Bild: Anthony Anex

Von ihrer langjährigen Polit-Erfahrung profitieren dürfte auch Jacqueline Fehr. Sie sass während 17 Jahren im Nationalrat und wurde 2015 in den Zürcher Regierungsrat gewählt. Ähnlich wie Herzog würde aber auch Fehr mit 59 Jahren das Bundesratsamt wohl über das ordentliche Pensionsalter ausüben. Und auch sie hat bereits 2010 kandidiert und gegen Sommaruga den Kürzeren gezogen.

Mit Nadine Masshardt und Flavia Wasserfallen fallen gleich zwei Namen von Berner Nationalrätinnen. Zwar kann bei keiner von beiden eine Kandidatur definitiv ausgeschlossen werden. Doch Wasserfallen hat erst im Frühling bekanntgegeben, dass sie den Berner SP-Sitz im Stöckli verteidigen will. Diesem Ziel gelte ihr «voller Fokus», wie sie im Mai in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen berichtete. Auch Masshardt hat erst vor kurzem ein neues Amt übernommen. Die Vizepräsidentin der SP-Fraktion präsidiert seit dem Frühjahr die Stiftung Konsumentenschutz. Es ist davon auszugehen, dass sie dieses Amt so schnell nicht wieder abgeben will. Wie auch Allemann haben die beiden Nationalrätinnen überdies das Problem, dass mit SVP-Favorit Albert Rösti bereits ein Berner am 7. Dezember in die Hosen steigt.

Hans-Ueli Vogt aus der SVP hat es vorgemacht: Vielleicht starten ehemalige Politikerinnen demnächst ein Polit-Comeback. In Frage käme etwa alt Ständerätin Pascale Bruderer, die sich 2019 aus der Bundespolitik zurückzog, um sich ganz dem Unternehmertum zu widmen. Oder aber Ursula Wyss, die nach ihrer Zeit im Nationalrat mit einem Glanzresultat in die Berner Stadtregierung gewählt wurde. Von dieser trat sie 2020 zurück. Beide schlossen eine Rückkehr in die Politik aus – aber was, wenn ein Sitz in der Landesregierung winkt?

Daniel Jositsch. Bild: Keystone

Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass am Ende doch noch ein Mann seinen Hut in den Ring wirft. So sagte etwa der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch am Dienstagabend gegenüber dem «Blick»: «Wenn die Fraktion entscheidet, dass es auch ein Mann sein kann, werde ich mir eine Kandidatur ernsthaft überlegen.» Auch wenn es unter einigen SP-Männern durchaus für Verstimmung sorgte, wie das Präsidium eine doppelte Frauenkandidatur forciert: Jositsch dürfte sich damit eher für eine spätere Kandidatur im Rennen halten. Zu klein war die Widerrede an der gestrigen Sitzung der Parteileitung. Jositsch muss es wissen: Er sass dabei selber am Tisch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen