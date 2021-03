Absage Das Baselbieter Kantonalturnfest kann nicht stattfinden: «Es ist uns sehr schwergefallen» Wegen der aktuellen Bestimmungen des Bundesrats kann das Baselbieter Kantonalturnfest 2021 und auch der Jugendsporttag nicht stattfinden. OK-Präsident Frank Meyer erklärt, warum auch das «Turnfest light» am Ende keine Option war. Esteban Waid 26.03.2021, 11.11 Uhr

Im Laufental wird es 2021 kein Turnspektakel geben. Das Kantonalturnfest fällt der Pandemie zum Opfer. Roland Schmid (Archivbild)

Seit heute ist offiziell, was sich nach dem Bundesratsentscheid vom 19. März schon angedeutet hatte. Das Baselbieter Kantonalturnfest und auch der Jugendsporttag 2021, die im Juni im Laufental hätten stattfinden sollen, müssen abgesagt werden. Dass der Entscheid am Mittwoch negativ ausfiel, lag vor allem an zwei Faktoren. «Zum einen ist die epidemische Lage so, dass man nicht davon ausgehen kann, dass ein solcher Anlass im Juni stattfinden kann», erklärt OK-Präsident Franz Meyer. Zum anderen hätten die bestehenden Beschränkungen eine angemessene Vorbereitung der Turnerinnen und Turner unmöglich gemacht.