bz-Spiel der Woche: Rossoneri verliert gegen Oberwil mit 1:2

Zwölf Spiele blieb Rossoneri in der Drittliga-Gruppe 1 in Folge unbesiegt. Am Sonntag gab es auf eigenem Platz in Lausen zum Rückrundenstart für die Equipe von Marcel Hottiger gegen den FC Oberwil dann eine 1:2-Niederlage.

Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 21.03.2022, 13.38 Uhr