Befreiungsschlag für den FC Birsfelden und ihren Trainer

Amateurspiel der Runde Befreiungsschlag für die Hafenstädter aus Birsfelden und ihren Trainer In der 2. Liga spielten am Samstag der SV Muttenz und der FC Birsfelden im Spiel der Agglo-Teams gegeneinander, bevor sie am Dienstag im Basler Cup ran müssen. Ein spielender Trainer und ein erster Sieg für das ersatzgeschwächte Birsfelden waren das Resultat dieses spannenden Aufeinandertreffens. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 18.10.2021, 15.19 Uhr

Muttenz Captain Nicolas Vögtlin im Laufduell mit Fabio Jorge Verde. Bild: Edgar Hänggi Massarbeit beim Anschlusstreffer von Stefano Febbraio. Bild: Edgar Hängg Lamin Singhateh erfreut sich hautnaher Bewachung. Bild: Edgar Hängg Ruben Kotlar bezwingt Alberto Palombo. Bild: Edgar Hängg Rettungstat von Birsfeldens Kushtrim Jusaj gegen Philipp Hossli. Bild: Edgar Hängg Philipp Hossli behauptet sich gegen Jann Erhard. Bild: Edgar Hängg Der Pfosten rettet Muttenz nach Schuss von Kerem Uzakgider. Bild: Edgar Hängg David Lehmann bringt Birsfelden in Führung. Bild: Edgar Hängg

Als sich Birsfeldens Trainer Almedin Ahmetovic (41) in der 94. Minute selbst einwechselte, hatte das nichts mit demonstrierter Unzufriedenheit zu tun. Er hielt es nicht mehr aus an der Seitenlinie, wollte die letzten Sekunden auf dem Platz näher bei seinen Spielern sein, damit der so wichtige erste Sieg nicht doch noch aus der Hand gegeben wird. Sekunden später durfte er dann gleich auf dem Platz jubeln. Der 2:1-Erfolg beim SV Muttenz sieht er als Befreiungsschlag, auch für sich selbst.



Nach acht Spielen waren die Hafenstädter noch immer sieglos. Die Moral sei immer gut geblieben, meint Ahmetovic, aber das Selbstvertrauen habe merklich nachgelassen. Er sagt:

«Wir haben Spiele verloren, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Es begann ja bereits mit dem Startspiel zu Hause gegen Aufsteiger Sissach, wo es nur zu einem 1:1 reichte.»

Zusammen mit Sportchef Roland Fullin musste er dann Korrekturen beim Kader vornehmen. «Es war wichtig, dass nur Spieler dabei sind, die auch wirklich mitziehen», begründet er dies. Erschwerend kam dazu, dass mit Jonathan Meireles der Captain wegen einer Verletzung länger ausfällt. «Wir haben aktuell grosses Verletzungspech. Wegen der Absenzen brachten wir heute nur drei Ersatzspieler auf die Bank, wobei einer der Trainer selbst war. Doch da müssen wir jetzt durch bis Ende Vorrunde.» Fullin erklärt auch, dass «der Trainer nie zum Thema stand.» Er fügte aber auch noch nach:

«Wegen der Absenzen haben wir oft nur acht Spieler im Training. Hätten wir 18, könnten normal trainieren, müssten wir uns unterhalten, wenn man kein Spiel gewinnt. Doch dann muss auch ich meinen Job infrage stellen, denn ich bin ja mitverantwortlich für das Kader.»



Auf dem Platz zeigten die Gäste von Beginn weg, dass sie alles daransetzen, endlich den ersten Sieg zu holen. Die Blauen waren aggressiver in den Zweikämpfen, liefen, grätschten und hatten mehr Ballbesitz. Allerdings wurde Alberto Palombo im Muttenzer Tor vor keine grosse Herausforderung gestellt. Wieso Birsfelden noch nie gewann, wurde bei den vereinzelnden Vorstössen des Heimteams offensichtlich. Vor allem wenn Lamin Singhateh am Ball war, wurde es gefährlich. Es war jedoch nicht der Tag der Muttenzer. An der Seitenlinie schüttelten die Verantwortlichen André Häfliger und Martin Breuer immer wieder den Kopf. «Wir begehen viel zu viele Eigenfehler und haben zu viele Ausfälle», meinte Häfliger. Birsfelden ging vor der Pause innert drei Minuten durch Tore von David Lehmann und Ruben Kotlar 2:0 in Führung und auch in die Kabine.

«Ich habe die Spieler gewarnt, dass noch nichts gewonnen sei und man sofort parat sei und so weiterkämpfen müsse», spricht Ahmetovic an, was nach dem Wiederanpfiff passierte. In der 48. Minute schoss Cédric Haas einen Freistoss an den vorderen Pfosten und den Abpraller verwertete Stefano Febbraio. Kurz danach war man sich bei den Hafenstädtern in der Abwehr nicht einig und Singhateh traf nur den Pfosten. «Wäre da der Ausgleich gefallen, wäre es wieder zu einer Kopfsache geworden», meint Ahmetovic.

So aber hatte Birsfelden selbst noch die Chance zur vorzeitigen Siegsicherung. Karem Uzakgider sah bei einem Konter das Spielgerät vom Pfosten abprallen und Palombo wehrte einen Schuss mirakulös ab.

«Die Moral ist gut bei uns, aber wir sind bitter enttäuscht. Morgen Dienstag müssen wir im Basler Cup gegen Reinach antreten. Mit wem weiss ich noch nicht», sagt Häfliger. Ähnlich tönt es bei Ahmetovic. «Der Sieg hilft uns, aber morgen geht es zu BCO Alemannia. Eine emotionale Sache.» Ahmetovic war letzte Saison Trainer und Fullin früher Spieler und Trainer.