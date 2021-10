Amateurspiel der Runde Laufen gewinnt auch das zweite Lokal-Derby In der Gruppe 1 der 3. Liga kam es am Samstag in Zwingen zum Derby mit dem FC Laufen. Das Heimteam musste eine Niederlage einstecken, hätte das Spiel zum Schluss jedoch fast noch ausgleichen können. Die Laufener bleiben damit an der Tabellenspitze. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 03.10.2021, 17.36 Uhr

Anuchan Jeyaseelan erzielt den Laufener Führungstreffer - Sandro Schütz kommt zu spät. Bild: Edgar Hänggi Arthur Akong mit der Chance auf den zweiten Laufner Treffer. Bild: Edgar Hänggi Aufregung im Laufner Strafraum. Bild: Edgar Hänggi Die Zuschauer bestaunen Arthur Akongs Ballbehandlung. Bild: Edgar Hänggi Entsetzen darüber, dass der Ausgleich nicht zählt. Bild: Edgar Hänggi Liga Top-Skorer Sandro Piatti hatte gegen die Laufner Abwehr einen schweren Stand. Bild: Edgar Hänggi Patrick Müller klärt vor Enis Bufaj. Bild: Edgar Hänggi Zwingens Captain Dominik Studer versucht es akrobatisch. Bild: Edgar Hänggi Zwingens Torhüter Silvan Lüscher riskiert gegen Enrique Morera Vazquez und Fabien Alain Freiberger Kopf und Kragen. Bild: Edgar Hänggi

Es war angerichtet für ein Fussballfest im Laufental. Aufsteiger Zwingen empfing Absteiger Laufen. Die Affiche, dass die beiden Fanionteams in einem Ernstkampf wieder aufeinandertrafen, gab es letztmals vor 50 Jahren! Dass Zwingen gleichzeitig auch ein Oktoberfest auf die Beine stellte, rundete den Rahmen ab. Was das sportliche Fest betrifft, so konnte das nicht ganz mit den Erwartungen der annähernd 300 Zuschauer mithalten. Die gut geleitete Begegnung liess die erwarteten Emotionen beinahe gänzlich vermissen. Vielleicht war der gegenseitige Respekt zu gross oder man hatte mit sich und der Aufgabe genug zu tun. Beide Trainer wiesen ihre Spieler allerdings an, in den Zweikämpfen nicht zu übertreiben.

Laufen, das zahlreiche Absenzen beklagte, wollte gemäss ihrem Trainer Sehid Sinani gleich vom Anpfiff weg Druck machen. «Es war auf dem Boden jedoch schwierig, die Bälle so zu spielen, wie wir es auf unserem Kunstrasen können.» Für Sinani war dann klar, dass versucht werden musste, das Spielgerät in den eigenen Reihen zu halten. Die gefährlicheren Aktionen in der ersten Hälfte spielten sich jedoch im Strafraum der Gäste ab. Torhüter Sascha Iten liess sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Zwingens gefährliche Offensivkräfte Daniel Stegmüller und Liga-Topskorer Sandro Piatti hatten selten ausreichend Raum.

Piatti fasste seinen Auftritt so zusammen:

«Es war das härteste Spiel heute für mich. Die Laufner wussten um meine aktuelle Trefferquote und liessen mich nie in Ruhe.»

Und trotzdem wäre er dann am Ende zur grossen Nummer geworden. Auf beiden Seiten liess man wenig zu. Bei Laufen war es vor allem Arthur Akong, der immer wieder über die rechte Seite vorpreschte und danach an Lüscher scheiterte. Einmal nur war sich dann die Zwingner Innenverteidigung nicht ganz einig und schon schlüpfte Anuchan Jeyaseelan durch und bezwang Silvan Lüscher zum 1:0.

Nach der Pause gab es wenig aufregende Aktionen bis Lars Kölliker in der 58. Minute links aussen plötzlich freie Bahn hatte und Patrick Müller – einer der besten Spieler auf dem Platz – einen Schritt zu spät kam. Das Spiel schien entschieden.

Müller meinte dazu:

«Wir gaben schon nicht auf, aber wir kamen einfach nicht richtig ins Spiel, es fehlte irgendwie der Funke, um richtig Druck aufbauen zu können.»

Als sich die ersten Zuschauer auf den Weg ins Festzelt oder auf den Heimweg machten, wurde es unerwartet nochmals spannend. Fabien Freiberger drückte Sandro Piatti im Strafraum zu Boden. «Eine harte Entscheidung», wie Sinani fand. «Ein korrektes Verdikt» meinte dagegen Zwingens Peter Sprenger. Die Beurteilung kommt wie immer auf die Sichtweise an. Stegmüller traf souverän zum Anschluss. Das Tor kam jedoch in der 90. Minute zu spät. Allerdings verwertete Piatti nur eine Minute später eine Flanke von Dominique Tschabold per Kopf zum Ausgleich.

Da war sie da, für einen Moment, die Stimmung. Doch der Schiedsrichter wurde mit seinem Abseitspfiff zur Spassbremse der Einheimischen. «Schade, das wäre doch so eine schöne Geschichte geworden», lacht Piatti. «Aber ich denke, der Entscheid war wohl doch richtig.» Ohne Linienrichter sind solche Spielsituationen immer heikel, aber die Reaktionen der Zuschauer wie der Spieler lassen darauf schliessen, dass der Unparteiische auch hier richtig lag. Am Ende konnten beide Seiten damit leben. «Wir haben eine gute Leistung gezeigt und auch wenn ich lieber gewinne, so hilft uns dieser Auftritt weiter», meinte Sprenger. Für Sinani war wichtig, dass «wir jetzt die beiden heiklen Derbys gewinnen konnten.»