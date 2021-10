Amateurspiel der Woche 2:1 gegen Binningen: Dornach braucht in der kuriosen Schlussphase viel Glück In der 2. Liga interregional kam es am Wochenende zum Lokalderby zwischen Dornach und Binningen. Auch tabellarisch war für einige Brisanz gesorgt. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 24.10.2021, 22.00 Uhr

Emre Sahin sicherte seinem Team in der Schlussphase die drei Punkte. Edgar Hänggi

Das Spitzenspiel zwischen Leader Dornach und dem Tabellendritten Binningen wurde einmal mehr zu einer engen Angelegenheit mit viel Einsatz und Emotionen, aber wenig Toren. Die Spielentscheidende Szene ereignete sich in der 72. Minute. SCD-Torhüter Emre Sahin, der einen bestechend sicheren Match spielte, holte einen der zahlreichen Eckbälle herunter. Für einmal löste er sich blitzschnell aus der Ansammlung an Spielern und kickte das Spielgerät exakt in den Laufweg von Momo Coulibaly. Der nutzte seine ganze Profi-Erfahrung, setzte sich mit zwei, drei Schritten gegen Cristian Wagner durch und bezwang Raphael Oberer mit einem Flachschuss in die entferntere untere Torecke.

In der langen Nachspielzeit (Sahin musste länger am Knie gepflegt werden) brannte es in der Dornacher Box bei Eckbällen lichterloh und Elias Kägi rettete gleich zweimal in extremis vor der Torlinie und auch Robert Gjergjaj klärte auf der Linie per Kopf, als die Gäste bereits zum Torjubel ansetzten. Den Sieg haben die Solothurner dennoch nicht gestohlen.

«Wir kamen in der Schlussphase besser ins Spiel, unser Matchplan ging bis da voll auf, dann laufen wir in einen solchen Konter. Das darf nicht passieren», ärgerte sich Binningens Trainer Ergün Ercedogan nach dem emotionalen Ende der Partie. «Wir haben dann nochmals alles riskiert und waren so nahe am Ausgleich. In meinen Augen hätte das gute Spitzenspiel keinen Verlierer verdient.» Vor Wochenfrist gelang Binningen gegen Old Boys in der Nachspielzeit noch der 1:1 Ausgleichstreffer und auch im Juni in Dornach bejubelte das Team vom Spiegelfeld den 1:1 Ausgleich in der Nachspielzeit.

300 Zuschauer sind mit dabei

In der ersten Hälfte passierte vor den Toren wenig Aufregendes, sodass es bei den rund 300 Zuschauern eher ruhig blieb. Binningen war anfangs etwas die aktivere Equipe, aber Dornach hatte in der 14. Minute die einzig klare Torchance, als Oberer einen Schuss von Aldin Hrvanovic mit dem Fuss abwehrte und Valon Muslija den Ball am leeren Tor vorbeischoss. Ansonsten waren es viele Zweikämpfe und zwei stark und diszipliniert spielende Defensiven, die nichts zuliessen.

Nach der Pause wurde es jedoch lebhafter und es entluden sich auch Emotionen in den bekannten Rudelbildungen. Der Schiedsrichter hatte es nicht einfach, blieb aber stets ruhig und liess den Spielern den in einem solchen Derby benötigten Freiraum. So wie Kägi, neben Coulibaly, beim Heimteam auffiel, war es bei den Gästen Jan Ganster, der die Dornacher Defensive laufend in Zweikämpfe verwickelte und wohl der Spieler war, der am meisten auf dem Boden lag. Mit Dominik und Tobias Ritter sowie Bojan Saponja hatte Binningen weitere gefährliche Offensivspieler, die jedoch bei der aufmerksamen Dornacher Abwehr-Kette kaum ein Durchkommen fanden.

Binningen brachte dann auch noch Valentin Mbarga, der im Juni das Führungstor für Dornach erzielte, dann aber seine Kickschuhe an den Nagel hing.

Rakitic freut sich über den Sieg

Als dann die heisse Endphase überstanden war, sah man auch wieder das Lachen im Gesicht von Dornachs Trainer Dejan Rakitic. «Wir erwarteten ein enges Spiel gegen diese Spitzenmannschaft, bin aber der Meinung, dass wir den Sieg trotz der turbulenten Schlussphase vor unserem Tor verdient haben», fasste er zusammen. Zur spielentscheidenden Szene meinte er. «Klar üben wir die Abläufe bei Eckbällen, um Konter zu spielen. Heute passte es perfekt. Wir sind auf gutem Weg, trotz der laufend vielen Abwesenden.»

Die Bilder vom Spiel:

Wer ein Tor erzielen will, darf keine Angst haben. Edgar Hänggi Edgar Hänggi Torwart Emre Sahin war der Herr des Strafraumes. Edgar Hänggi Kein Durchkommen für Dornachs Valon Muslija gegen Dominik Spaqi. Edgar Hänggi Raphael Oberer streckt sich vergeblich. Der Ball landet zum Siegtreffer Dornachs im Netz. Edgar Hänggi Rettungsaktion von Elias Kägi auf der Torlinie. Edgar Hänggi Schwerer Stand für Momo Coulibaly gegen Jan Ganster. Edgar Hänggi Valentin Mbarga gab ausgerechnet gegen Dornach sein Comeback nach dem Rücktritt. Edgar Hänggi Es gab viele hitzige Diskussionen Edgar Hänggi