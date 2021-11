Amateurspiel der Woche Binningen gewinnt in der 3. Liga gegen US Olympia, obwohl zuvor 13 Spieler den Klub Knall auf Fall verliessen Der SC Binningen setzte sich im auf dem Papier ungleichen Vergleich der 3. Liga Gruppe 1 gegen Abstiegskandidat US Olympia verdient mit 4:2 durch. Ob die beiden Trainer im Frühling noch an der Linie stehen, lassen sie offen. Denn beide Teams haben mit personellen Problemen zu kämpfen. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 02.11.2021, 10.00 Uhr

US Olympia war immer wieder vor dem eigenen Tor in Bedrängnis. Edgar Hänggi

Binningen ging unter Trainer Tobias Fumagalli als Mitfavorit auf den Aufstieg in die 2. Liga in die Saison. In der Woche nach der 0:3 Heimpleite gegen die von Marcel Hottiger betreute AC Rossoneri kam es zum Knall. Rund 13 Spieler verliessen den Verein per sofort, nachdem Meinungsverschiedenheiten mit dem Trainer zu einem Ultimatum führten, auf das die Vereinsleitung nicht einging.

An den Konsequenzen arbeitet man weiterhin. «Die heutige Mannschaft besteht vor allem aus Spielern der 4. Liga-Mannschaft, die am Morgen ihr Spiel nicht austragen konnte und dem Rest meiner Equipe. Wir haben seither immer innerhalb der Teams geschoben und auch A-Junioren eingesetzt», so Fumagalli zur nicht idealen Lage. Man habe die Situation im Auge und werde auf die neue Saison eine Lösung haben, erklärte Vorstandsmitglied Marco Fumagalli. Da beide Viertliga-Equipen um den Aufstieg in die 3. Liga kämpfen und auch aufsteigen wollen, müsse die Situation dann sowieso angesehen werden, denn mehr als zwei Drittligisten lässt das Reglement nicht zu.



Bei US Olympia tauchen Spieler nicht auf

Etwas anders präsentiert sich die Lage bei der US Olympia. Der Verein war ambitioniert, wollte das Fanionteam in die 2. Liga bringen. Im Herbst 2019 war man auf gutem Wege und führte die Tabelle nach 14 Runden knapp vor Sissach und Binningen an. Dann aber kam der Abbruch. Auch in der letzten Halb-Saison waren die Basler nahe dran, scheiterten aber am Ende an Sissach. Die Equipe musste neu aufgestellt werden. Mit Ljubisa Obradovic gelang es, einen Trainer zu holen, der in der Nordwestschweiz als Spieler Spuren hinterliess. Das Team besteht zum Grossteil aus Franzosen. «Es ist nicht einfach mit den Spielern. Auch heute kamen zwei nicht. Die Trainingspräsenz ist auch nicht so, wie sie sein müsste, damit wir Fortschritte machen könnten», sagt Obradovic.



Das Spiel spiegelte dann diese Situation. Es waren überraschend die Gäste, die mehr Ballbesitz hatten. Die Tore erzielten vorerst jedoch die Binninger. Beide Male waren es arge Defensiv-Fehler, welche Max Forsbach ausnützte. Beim ersten wurde er uneigennützig von Migel Popara freigespielt und beim zweiten überlistete er nach einem Alleingang Goalie Anthony Duvernoy.

Binningen kassiert den Ausgleich trotz Überlegenheit

Eine schöne Einzelleistung von Adama Kiendrebeogo brachte US Olympia aber noch vor der Pause wieder auf 1:2 heran. Nach dem Seitenwechsel spielte dann aber wieder vor allem Binningen. So war es überraschend, dass Pablo Krug in der 59. Minute einen Corner zum 2:2 ins eigene Tor lenkte. Doch Binningen zeigte Charakter.

Nach mehreren vergebenen Möglichkeiten gelang Melvin Fehlbaum in der 78. Minute mit dem 3:2 die Vorentscheidung. US Olympia konnte nicht mehr zusetzen. Ihr bester Spieler, Spielmacher Nilton Altamirano, war zu sehr auf sich alleine angewiesen. Kurz vor Schluss machte Popara mit dem vierten Treffer alles klar.

Binningen hat mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. «Das war nach dem Abgang so vieler Spieler nicht völlig ausgeschlossen», sagt Tobias Fumagalli. «Der Verein hat aber gezeigt, was man leisten kann und wie sehr man zusammensteht.» Er lässt allerdings offen, ob er im Frühling noch Trainer sei. Ähnlich äussert sich Obradovic. «Es gab viele Gründe, dass ich den Bettel sofort hätte hinschmeissen sollen. Aber ich bin nicht der Typ, der einfach davonläuft. Ich versuche, das Beste zu machen. Dann gehen wir alle über die Bücher. Ob ich dann noch Trainer sein werde, lass ich offen.»

Binningens Trainer Tobias Fumagalli will primär einen guten Abschluss der Hinrunde. Kein Wunder, denn 13 Spieler verliessen den Klubs wegen Meinungsverschiedenheiten. Edgar Hänggi US Olympia war von Beginn an unter Druck. Auch die Basler sind nicht da, wo sie in der Tabelle gerne stehen würden. Edgar Hänggi Der torgefährliche Adama Kiendrebeogo trifft hier kurz vor der Pause zum 1:2 Anschluss und lässt den Abstiegskandidaten hoffen. Edgar Hänggi Und tatsächlich: Der Ausgleich fällt und die Gäste jubeln. Edgar Hänggi Doch mehr ist für Nilton Altamirano, Kopf und Herz von der US Olympia, und sein Team nicht drin. Edgar Hänggi Melvin Fehlbaum gelingt mit dem dritten Binninger Tor die Vorentscheidung. Edgar Hänggi Olympia-Trainer Ljubisa Obradovic und die fast leere Spielerbank. Auch in Binningen tauchten zwei Spieler einfach nicht auf. Edgar Hänggi