Amateurspiel der Woche Der FC Pratteln will nach der Gala gegen Birsfelden jetzt den Aufstieg Der FC Pratteln beendet die Vorrunde in der 2. Liga mit einem nie gefährdeten und auch in der Höhe verdienten 6:1 (2:1) Heimsieg gegen Birsfelden und geht als Wintermeister in die Pause. Das war schon vor zwei Jahren so, nur verhinderte damals die Pandemie alles. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 08.11.2021, 08.29 Uhr

Auch zwei Birsfelder können Prattelns Boban Jevremovic nicht aufhalten. Edgar Hänggi

Stefan Krähenbühl, Präsident und Trainer des FC Pratteln, strahlt. Mit seinem Team hat er nur das Startspiel in Allschwil 1:2 verloren, sonst neben einem Remis zehn Siege geholt. «Wir wollen aufsteigen, das ist kein Geheimnis. Aber trotz der Führung ist noch nichts geschafft. Die Rückrunde ist lang und wir haben mit Allschwil und Aesch Gegner, die ebenfalls aufsteigen wollen.» Krähenbühl hätte ja genug zu tun als Vereinspräsident. Das Amt des Trainers hatte er interimistisch übernommen, als Yves Krähenbühl nach der 1:5 Niederlage in Birsfelden vor etwas mehr als einem Jahr vom Trainerposten zurücktrat.

Am vergangenen Wochenende hiess der Gegner wieder Birsfelden. Doch als die Partie in den Sandgruben begann, war schon klar, dass der Sieger diesmal nur Pratteln heissen kann. Birsfelden macht unter Almedin Ahmetovic eine ganz schwierige Saison durch. Noch in keinem Match konnte der auf diese Saison neu als Trainer arbeitende Ahmetovic mit der Wunsch-Equipe antreten. Im ersten Spiel gegen Sissach musste Jonathan Gonçalves Meireles, Captain und Herz des Teams, mit einer Verletzung nach 21 Minuten vom Platz und fehlt seither. In Pratteln fehlten Birsfelden 13 Spieler, dafür waren Junioren und Spieler der zweiten Equipe mit auf dem Platz. «Ich kann und werde keinem einen Vorwurf machen. Alle haben gegeben, was möglich war. Wir haben mit uns genug Probleme und dann wird es schwierig gegen den Tabellenführer», meint er. «Allerdings bringen wir uns jeweils halt auch selbst immer wieder in Nöte. Die beiden ersten Gegentore waren Geschenke und als wir zurück ins Spiel fanden, war es gleich nach der Pause mit dem Doppelschlag auch schon vorbei.»

Roberto Garcia inmitten der Gegner Edgar Hänggi

Pratteln brauchte den Sieg, um die Winterpause mit drei Punkten Vorsprung auf Allschwil antreten zu können. Entsprechend entschlossen wirkte das Heimteam. In der 22. Minute wurde Boban Jevremovic auf der rechten Seite angespielt. Seinen Schuss wehrte Kushtrim Jusaj direkt vor die Füsse des völlig blank stehenden Yannic Cotting. Sieben Minuten später verwertete Hugo Juliao ein Zuspiel von Alex Costa zum 2:0. Pratteln nahm nun Tempo aus dem Spiel. Völlig überraschend kamen die Gäste mit dem Pausenpfiff zum Anschlusstor. Einen Freistoss von Ruben Kotlar vermochte Salem Fahdy noch zur Ecke abzuwehren. Diese führte durch einen abgelenkten Ball von Kotlar jedoch zum 1:2.

«Ich sagte meinen Spielern, dass wir die ersten zehn Minuten kein Tor kassieren dürfen, dann hätten wir eine Chance auf eine Überraschung», erklärt Ahmetovic, was in der Kabine besprochen wurde. Nach fünf Minuten war alles Makulatur. Luca Sarro (im dritten Versuch) und Alex Costa erhöhten auf 4:1. Damit war das Spiel entschieden.

Im dritten Versuch gelingt Luca Sarro endlich sein Tor. Edgar Hänggi

Krähenbühl weiss, dass für den Erfolg auch ein Team vorhanden sein muss. Deshalb gab er fast allen Ersatzspielern eine Einsatzchance. Selbst den Goalie wechselte er zur Pause. Robin Risch und nochmals Cotting sorgten dann für das Schlussergebnis.



Robin Risch trifft per Kopf zum 5:1. Edgar Hänggi

Birsfeldens Sorgen wurden nicht weniger. Vier Punkte aus 12 Spielen – das ist mager. Zum Glück für Birsfelden steigt wegen dem Rückzug von Pajde nur ein Team ab und mit Sissach (6) und Amicitia Riehen (8) hat man noch immer alle Chancen, wenn dann wieder alle Spieler einsatzfähig sind. Ob dann weiter mit Ahmetovic? «Ich lass mich nicht verrückt machen. Die nackten Zahlen sprechen nicht für mich, deshalb übernehme ich auch die Verantwortung. Wir führen Gespräche, doch die entsprechenden Personen werden auch wissen, wie es um die Personalsituation stand», so der Trainer.

Da hat es Krähenbühl leichter. «Das Spiel heute ist kein Gradmesser, hatte doch Birsfelden zu viele Absenzen. Wir haben es aber gut gemacht und vor allem nach der Pause früh die Entscheidung realisiert. Nach der Winterpause geht es mit dem Heimspiel gegen Allschwil gleich richtig los. Dann sehen wir weiter.»

Yannic Cotting zirkelt den Ball zum Schlussergebnis an Kushtrim Jusaj vorbei ins Tor. Edgar Hänggi

