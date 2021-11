Der FC Liestal wartet lange auf die Entscheidung gegen Moutier.

Amateurspiel der Woche Geduldige Liestaler werden spät belohnt Der FC Liestal kam beim Schlusslicht Moutier dank eines Treffers von Gregory Gemperle in der 89. Minute doch noch zum hochverdienten 2:1 (0:0) Erfolg und damit zu drei Punkten, die dem Team von Trainer Sohail Bamassy eine ruhige Winterpause ermöglichen. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 15.11.2021, 11.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei jedem Eckball ein heisses Duell zwischen Liestals Simon Tillessen und Moutiers Captain. Bild: Edgar Hänggi

Es war ein hartes Stück Arbeit, das die Kantonshauptstädter im Berner Jura zu leisten hatten. Der tiefe, morastige, an der Oberfläche jedoch glitschige Boden sorgte immer wieder für Slapstick-Einlagen, was die Akteure gar nicht lustig fanden. «Wir wollen, nein, wir müssen heute gewinnen, dann haben wir es ruhiger», meinte Bamassy, der erst auf diese Saison hin das Traineramt übernommen hatte, vor dem Anpfiff.

Entsprechend aktiv waren die Gäste. Immer wieder wurde Gemperle und auch Captain Florian Müller gesucht. Moutier braucht Punkte und so hätte man erwarten können, dass das Heimteam vor rund 200 Zuschauern auch den Ton angeben würde. Aber nicht nur wegen des Terrains wurde deutlich, wieso das Team die rote Laterne trägt. Mit Ausnahme von Standards wurde das Heimteam so gut wie nie gefährlich.

Moutiers Captain kann nach einem Gemperle-Kopfball das Tor gerade noch verhindern. Bild: Edgar Hänggi

Anders die Gäste, die ebenfalls bei Standards brandgefährlich waren, aber auch aus dem Spiel heraus immer wieder zu guten Abschlüssen kamen. So vereitelte Moutiers Schlussmann fünf klare Torchancen und als er einmal geschlagen war, befreite Captain Daniel Felipe Goncalves Ferreira auf der Torlinie. Zur Pause meinte Assistenztrainer Hamza Sarican:



«Wir müssen unbedingt geduldig bleiben und enorm aufpassen in der Defensive. Wir haben das Spiel im Griff, aber auf dem Boden kann sich das rasch ändern.»

Gemperle verwarf vor der Pause öfters die Arme. Mal scheiterte er am Goalie, dann kam er einen Schritt zu spät, rutschte aus oder wie mehrmals kam das finale Zuspiel nicht. «Wir wussten, dass wir geduldig bleiben müssen. Ich war auch überzeugt, dass es irgendwann reicht», blickt er nach Spielende beim Schuheputzen zurück.

Einmal mehr scheitert Gemperle am starken Schlussmann von Moutier. Bild: Edgar Hänggi

In der 70. Minute entwischte er seinem Bewacher auf der halbrechten Position und schoss das Spielgerät wuchtig ins Tor. «Ja, da war sicher auch eine Portion Frust mit dabei. Hauptsache aber ist, dass es klappte.»

Das waren die drei Punkte, dachten sich wohl zu viele der Gästespieler und wurden etwas sorgloser. Prompt kam Moutier zu einigen Flanken und Schüssen und weckte damit auch seinen Anhang, was nie ein gutes Zeichen ist in Moutier. In der 83. Minute gelang Luc Burkhalter aus abseitsverdächtiger Position tatsächlich der Ausgleich.

Moutier gelingt der Ausgleich. Bild: Edgar Hänggi

Liestal kämpfte weiter, wollte dieses zweite Tor unbedingt. Es brauchte dann – Ironie des Schicksals – einen Fehler des Goalies, der einen weiten Ball falsch einschätzte, gegen Gemperle einen Schritt zu spät kam und zusehen musste, wie der Liestaler Stürmer zum entscheidenden Treffer einnetzte.

Die entscheidende Spielszene, als Moutiers Schlussmann von Gemperle dupiert wird. Bild: Edgar Hänggi

Nach einem mühsamen Start (gegen Binningen und OB zwei Pleiten mit 0:9 Toren) hat sich Liestal gefangen. Auch, weil Gemperle nur eine kurze Pause machte. «Ich brauchte nach der langen Fussballzeit etwas Abstand. Aber das ist ein derart tolles Team, dass ich schnell wieder einstieg, und ich bin froh über diesen Entscheid.» Das ist auch Bamassy, der zwar immer den Rückhalt der Vereinsleitung spürte, aber genau weiss, wie das Geschäft läuft. «Wir hatten nach der Heimniederlage gegen Muttenz Tacheles geredet in der Kabine und mir war klar, dass wenn wir das folgende Spiel gegen Courtételle verlieren, meine Luft dünner würde.»

Es kam nicht so weit. Liestal gewann das Spiel 5:1 und setzte zu einer Erfolgsserie an. «Dieser Sieg heute ist schon sehr wichtig, denn jetzt gehen wir in einer doch günstigeren Ausgangslage in die Pause. Wenn im Frühling alle fit sind und wir erfolgreicher Abschneiden in den ersten Spielen, dann ist doch noch vieles möglich.» Bamassy sagt aber auch, dass es für ganz vorne kaum reiche, aber jeder wolle so gut als möglich abschneiden und deshalb lässt er auch nicht gelten, dass sich Liestal auf eine lockere Rückrunde einstellen könne.

Gross der Jubel bei den Gästen, als es geklappt hat. Bild: Edgar Hänggi