Am Dienstag startet das Swiss Open Basel: Was Sie über die Ausgabe 2022 wissen müssen Am 22. März startet in der St. Jakobshalle das Swiss Open mit der Qualifikation. Am Sonntag findet dann das Finale des Weltcupturniers statt, bei dem die besten Badminton-Cracks der Welt am Start sind. Sieben Fakten vor dem Turnierstart.

1. Die Pionierrolle

Christian Wackernagel, der Präsident des Swiss Open, sagt vor dem Turnier mit besonderen Voraussetzungen: «Wir haben ja mittlerweile Erfahrung darin.» Roland Schmid

Das Swiss Open ist der erste internationale Indoor-Sportanlass in der Schweiz seit der Aufhebung der Corona-Massnahmen an Grossanlässen. Dem Badmintonturnier kommt damit ein weiteres Mal so etwas wie eine Pionierrolle zu, wenn es darum geht, eine Veranstaltung auch unter schwierigen Umständen durchzuführen. «Wir haben ja mittlerweile Erfahrung darin», sagt Christian Wackernagel, der Präsident des Swiss Open. Denn bereits im vergangenen Jahr musste das Turnier unter strenger Einhaltung einer Bubble durchgeführt werden.

2. Die Massnahmen

Im Sportbereich der Halle, bei den Transporten sowie in den Unterkünften gilt Maskenpflicht. «Schliesslich sind wir daran interessiert, dass der Sport im Mittelpunkt steht», sagt Wackernagel, «deshalb müssen wir das Möglichste tun, um Ansteckungen mit dem Virus zu vermeiden.»

3. Die Sportlerinnen und Sportler

Die weltbesten Badminton-Spieler werden wieder in Basel aufschlagen. Swiss Open

Rund 1000 Akkreditierungen für Spieler, Betreuer, Volunteers sowie Medienschaffende werden in diesen Tagen ausgestellt. Über 400 Spielerinnen und Spieler aus 40 Nationen aus allen fünf Kontinenten haben sich für das Turnier in Basel eingeschrieben. Unter ihnen ist auch ein Teil der versammelten Weltspitze des Badmintonsports dabei, mit einigen Olympiasiegern und Weltmeisterinnen und Weltmeistern.

4. Der Star

Die Nummer 1 der Welt Viktor Axelsen gewann vergangene Woche die All England Open Badminton Championships in Birmingham. Rui Vieira

Besonders freuen darf sich das Publikum auf Viktor Axelsen, der im vergangenen Sommer in Tokio Olympiagold holte und auch schon den Weltmeistertitel – nämlich 2017 in Glasgow – einheimsen konnte. Der Däne, der seinen Wohnort von Dänemark in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Dubai verlegt hat, will in Basel seinen Turniersieg vom letzten Jahr verteidigen. Die Aussichten dafür sind günstig, denn die Form stimmt: Am Sonntag vermochte Viktor Axelsen das All England Open in Birmingham für sich zu entscheiden. Er trifft am Montagmorgen in Basel ein – und hat schon im Vorfeld nach Trainingsmöglichkeiten mit Schweizer Spielern nachgefragt. Seine Auftaktpartie ist für Mittwoch vorgesehen. Dann trifft die Nummer 1 der Welt auf seinen Landsmann Hans Christian Solberg Vittinghus, der in der Weltrangliste Position 22 besetzt.

5. Weitere Titelkandidaten

Yufei Chen aus China ist die Topfavoritin im Tableau der Damen. Keystone

Ein Wörtchen mitreden wollen neben Viktor Axelsen auch dessen Landsmann Anders Antonsen, der WMSilbermedaillengewinner der WM 2019 in Basel, sowie Loh Kean Yew, der aktuelle Weltmeister aus Singapur. Bei den Frauen gilt die Chinesin Chen Yufei als die Favoritin. Die Olympiasiegerin von Tokio 2021 hat sich in Basel vor drei Jahren ins Goldene Siegerinnenbuch eingeschrieben. Auch die Inderinnen Saina Nehwal und P. V. Sindhu haben intakte Chancen. Die mit Erfolgen hochdekorierte Nehwal gewann in Basel zweimal, 2011 und 2012. Sindhu wiederum wurde vor drei Jahren in der St. Jakobshalle Weltmeisterin und holte an Olympia 2021 Bronze. Sie unterlag im vergangenen Jahr in Basel erst im Final gegen Carolina Marin. Die Spanierin fehlt dieses Mal verletzungshalber.



Hier gehts zum Tableau und zum Spielplan.

6. Die Schweizer

Der Aargauer Tobias Künzi ist mit einer Wildcard am Start. Fabio Baranzini

Schweizerinnen und Schweizer sind - im Jahr nach dem Rücktritts des Baselbieter Spitzenspielers Christian Kirchmayr - nur wenige dabei. Am Dienstag, dem Qualifikationstag, versuchen bei den Frauen immerhin zwei Doppel-Paare ihr Glück. Im Haupttableau Unterschlupf gefunden hat dank einer Wildcard Tobias Künzi. Mit etwas Glück darf sich der 24-jährige Aargauer, der in der Weltrangliste auf Platz 169 steht, sogar Chancen auf die Achtelfinals ausrechnen, trifft er doch am Mittwoch auf einen Qualifikanten. Die 22-jährige Jenjira «Jenny» Stadelmann, die für die BV St. Gallen-Appenzell in der NLA spielt und in der Weltrangliste Platz 86 belegt, ist in Basel ebenfalls dank einer Wildcard im Hauptfeld dabei und trifft auf die Dänin Julie Dawall Jakobsen, die Nummer 41 der Welt. Die beiden spielten an selber Stätte 2019 schon einmal gegeneinander, damals mit besserem Ausgang für Jakobsen. Vielleicht gelingt Jenjira Stadelmann dieses Mal ja die Revanche.

7. Die Tickets

Eine Tageskarte kostet zwischen 25 und 45 Franken und können via Ticketcorner online gekauft werden. Tickets fürs Finalwochenende (Freitag bis Sonntag) können auch an der Tageskasse erstanden werden.

