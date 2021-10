Baseball Vom Spielfeld auf die Spielplätze der Stadt: Stefan Koller beendet seine Karriere bei den Therwil Flyers Nach 30 Jahren Baseball bei den Therwil Flyers, beendet Stefan Koller seine Karriere mit dem achten Meistertitel. In Zukunft bestimmt jemand anderes sein Wochenende. Riccardo Ferraro Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Stefan Koller verbringt seine Zeit nun öfters auf der Parkbank im Schützenmattpark. Kenneth Nars

Stefan Koller fährt auf seinem Fahrrad etwas verschlafen um die Ecke. Seine zweijährige Tochter ist in der Kita. Deswegen ist er für einmal allein in den Schützenmattpark gekommen, wo er in Ruhe auf seine lange Baseball-Karriere zurück und in die Zukunft blicken kann.

Begonnen hat alles in Allschwil. Als Koller mit einem Kollegen aus der Primarschule am Mätteli vorbeigeht und der grössere Bruder seines Kollegen dort Baseball spielt, will Koller das ebenfalls ausprobieren. Schnell realisiert er, dass das Spiel Ähnlichkeiten mit Brennball – seinem Lieblingsspiel – hat, und die Sache ist geregelt. Am Anfang hat er einfach Spass am Spiel. Mit der Zeit wird ihm gesagt, dass er ein guter Werfer sei und den Ball beim Schlagen gut treffe. «Das ist mir nie übermässig aufgefallen», sagt er.

Nach der Junioren-Zeit, die er bereits bei den Therwil Flyers absolviert hat, spielt Koller in der 1. Liga und wechselt bereits vor den Playoffs ins NLA-Team. 1998/99 geht Koller mit 17 Jahren nach Amerika an die Highschool, um sich in einem Land, wo dieser Sport mehr Ansehen geniesst und vor allem die Infrastruktur auf höchstem Niveau ist, dem Baseball zu widmen. Als er nach dem Austauschjahr zurückkommt, bleibt er fix im NLA-Team der Flyers. Er erzählt:

«Zum Anfang meiner Karriere haben wir die Finals noch oft verloren.»

Sogar seine Maturreise sagt er ab, um an einem dieser Playoff-Finals teilzunehmen. Die Finalserie geht verloren und Koller wird dafür von seinen Mitschülern gehänselt. Das hat ihn jedoch noch stärker gemacht, wie er sagt. Die Winter nach diesen Niederlagen nutzt er, um sich fürs Training zu motivieren und besser zu werden.

Eben dieses Training ist der Schlüssel zu seiner langen Karriere auf höchstem Schweizer Baseball-Niveau. «Es ist wichtig, nicht auf kurzfristige Kraft zu trainieren, sondern die langfristige Verletzungsprävention im Auge zu haben», erklärt er. Baseball ist ein so vielfältiger Sport, dass es dabei vielfältige Spielertypen gibt. Das wichtigste für jeden Spieler ist das Commitment zum Sport. Sei das auf dem Feld oder daneben. Bei den Flyers wird das Spielfeld noch selbst aufgestellt, das Trikot selbst gewaschen und allgemein viel mit angepackt.

Koller ist bereit, diese Leistungen zu erbringen, und das ermöglicht ihm eine solch lange Karriere. Dass er diese immer beim selben Verein verbringt, stört ihn nicht. «Ein Wechsel hätte keinen Sinn gemacht – dafür hätte ich umziehen müssen», erklärt er. Koller gewinnt mit den Flyers acht Meistertitel. Auch in Europacup ist er erfolgreich. 2015 holt er mit den Flyers als krasser Aussenseiter den drittklassigen Fedcup.

Die Pandemiesituation in den vergangenen zwei Jahren kommt Koller entgegen. Die Saison wird verkürzt und so spielt er trotz seiner bald 40 Jahre noch weiter. «Hätte die Saison wie immer 28 Spiele gedauert, wäre es möglich gewesen, dass die Luft nach 24 Spielen draussen ist und ich sofort zurückgetreten wäre» sagt er. Vor allem aber ist Koller froh, dass überhaupt eine Saison durchgeführt wurde: «Hätte es die nicht gegeben, hätte ich ohne Abschluss abtreten müssen. Das wäre nicht toll gewesen.»

Jetzt bestimmt Kollers Tochter sein Leben

Körperlich und mental wäre Koller noch für ein paar Saisons bereit gewesen. Doch weil sich die Wochenendplanung mit Kind und Sport zunehmend schwieriger gestaltet, entscheidet er sich für seine Tochter. «Sie ist jetzt zwei Jahre alt und kann und will immer mehr entdecken. Ich will für sie da sein», sagt er und fügt an:

«Es ist kein gutes Gefühl, wenn du nicht weisst, ob du sie abholen kannst oder nicht.»

Wo früher Bases, Schläger und Innings das Leben von Koller prägten, werden es in Zukunft eher Spielplätze, Zolli und Schwimmbäder sein. Die Sportlerdepression nach der Karriere ist jedoch bereits auf dem Weg. «Ich kann nicht an meinem Schläger vorbeigehen, ohne ein paar Schwünge zu machen», sagt er. Mit etwas Beschäftigung und der immer aktiver werdenden Tochter wird sich das jedoch legen. Sollte seine Tochter irgendwann ebenfalls Baseball spielen wollen, hilft er ihr gerne dabei. «Aber auch wenn sie etwas anderes tun möchte, unterstütze ich sie», sagt er.

Unterdessen wird seine Tochter von ihrer Mutter in den Schützenmattpark gebracht. Nach dem langen Kita-Morgen ist sie etwas müde. Koller nimmt sie in den Arm und gibt ihr einen Baseball in die Hand.