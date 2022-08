Livia Kläui vom FCB-Dreamteam im Porträt

«10 unter 30» Das ständige Gefühl anders zu sein – Livia Kläui zeigt, wie man trotz Beeinträchtigung seinen Träumen nachgehen kann Kenneth Nars Die 25-jährige Livia Kläui geht beim Dream-Team des FC Basel ihrer Leidenschaft Fussball nach, engagiert sich politisch und hat den grossen Traum, Journalistin zu werden. Isabel Langer 0 Kommentare 12.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

«Fussball fragt nicht nach Herkunft, nicht nach Glaube, nicht nach Intelligenz. Eigentlich fragt er nach gar nichts. Es braucht Mitspieler und einen Ball, mehr nicht.» Das sind die ersten Worte von Brigitta Fumagalli in dem Video zum 25. Jubiläum des Dream-Teams Basel. Sie gründete die Gruppe für beeinträchtigte Menschen zusammen mit Silvio und Tobias Fumagalli. Angefangen hat das Team unter dem Dach des BSC Old Boys, bevor es vor fünf Jahren beim FCB eingegliedert wurde.

Zusammen mit der Football Club Social Alliance (FCSA), die 2007 von der Scort Foundation ins Leben gerufen wurde, bieten Klubs wie der FCB, SV Werder Bremen oder Bayer 04 Leverkusen eine Tandem-Young-Coach-Ausbildung an. Das Hauptziel ist, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zu Trainerinnen und Trainern im Fussball für Menschen mit Beeinträchtigung auszubilden. Dabei soll vor allem die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen durch den Sport gefördert werden.

«Irgendwas ist anders an mir»

Der erste weibliche Schweizer Young Coach – wie der Teil des Duos mit Beeinträchtigung genannt wird – ist Livia Kläui. Sie hat eine mittel bis schwer ausgeprägte Hörbehinderung und eine Form des Autismus. Dadurch hat sie Probleme mit der Raumwahrnehmung und eine stark ausgeprägte Nervosität. Auch die Grobmotorik und das Problem, sich konzentrieren zu können, wird ihrem Autismus zugeschrieben.

Für Kläui selbst ist aber das grösste Problem, «dass ich ständig das Gefühl habe, ich bin nicht ganz normal. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist anders an mir.» Sie kann sich ihre Beeinträchtigung noch nicht ganz eingestehen und sitzt so ständig zwischen den Stühlen.

«Ich habe immer das Gefühl, ich gehöre weder zur einen noch zur anderen Gruppe.»

Ihre Liebe zum Fussball, die die 25-Jährige in Aachen beim Quartierverein ihres Cousins zum ersten Mal entdeckt, bringt Livia Kläui im November 2018 zum Dream-Team des FCB. Für Kläui ein grosser Schritt, den sie eigentlich für unmöglich gehalten hatte. «Ich hatte schon lange den Drang, Fussball zu spielen. Aber ich habe immer gedacht, ich habe ja eine Behinderung, also kann ich nicht Fussball spielen.» Dies wurde durch Erfahrungen in der Schule bestärkt, wo sie oft zu hören bekam, sie sei die Unsportliche.

Relativ spät kommt sie auf die Idee, nach einem Verein zu suchen, der eine Mannschaft für Beeinträchtige haben könnte. Sie findet das Dream-Team des FCB, zögert aber ein weiteres Mal, denn es würde für sie bedeuten, zu ihrer Beeinträchtigung zu stehen. Ihre Lösung ist eine E-Mail, in der sie das Team fragt:

«Habt ihr das Gefühl,

ihr könnt mich brauchen?»

Die positive Rückmeldung bringt Kläui in die Gruppe und bereits ein halbes Jahr später bekommt sie die Anfrage, ob sie die Ausbildung zum Young Coach absolvieren möchte. Wieder zweifelt sie, hinterfragt sich wie so oft selbst, vertraut dann aber auf die Entscheidung des Trainerteams und stimmt zu. Doch aufgrund der Coronapandemie muss dieses Vorhaben erst einmal auf Eis gelegt werden. Erst 2021 kann sie dann zusammen mit ihrem Tandempartner Selçuk Varol den ersten Teil absolvieren.

Livia Kläui (links) mit ihrem Tandempartner Selçuk Varol (rechts), in der Mitte die «Mutter» des Dream-Teams in Basel, Brigitta Fumagalli. Bild: FC Basel 1893

«Schon als sie zum Team gestossen ist, ist Livia aufgefallen», sagt Varol, der bereits seit acht Jahren beim Dream-Team als Trainer tätig ist. Um die Ausbildung als Young Coach absolvieren zu können, braucht es die passenden kognitiven und persönlichen Voraussetzungen. Für Varol und Brigitta Fumagalli ist sofort klar, dass Kläui diese erfüllt. «Livia fällt alleine schon durch ihre Intelligenz auf und ihre kognitiven Fähigkeiten sind uns oft überlegen.»

Herausforderungen, die sie gewissenhaft meistert

Der erste Teil der Ausbildung beinhaltet eine Mischung aus Theorie und Praxis. Während die Tandempartner die verschiedenen Formen der Beeinträchtigungen lernen, bekommen die Young Coaches eher praktisch vermittelt, wie es ist, mit diesen zu arbeiten. Auch Dinge wie «Was muss ich überhaupt ins Training mitnehmen?» und «Wie baue ich einen Platz auf?» werden ihnen vermittelt.

Nach diesem Teil der Ausbildung müssen die Young Coaches das Gelernte in ihren Vereinen ein Jahr lang umsetzen. Jede Woche bekommt Livia Kläui deshalb den Auftrag, ein Warm-up, eine Übung oder eine Spielform vorzubereiten. Eine Herausforderung für die junge Frau, die dies aber mit einer grossen Gewissenhaftigkeit angeht. «Erst einmal überlege ich, was ist wichtig und was ist überhaupt machbar.»

Dinge wie Anzahl Spieler, Spass und Können müssen berücksichtigt werden. Anstatt den einfachen Weg zu gehen und sich eine Übung aus dem Internet zu kopieren, nutzt sie diese Quelle maximal als Inspiration. «Sie macht sich wirklich Gedanken und geht das sehr gewissenhaft an», sagt Varol.

«10 unter 30» In der Serie «10 unter 30» stellen wir 10 Basler und Baselbieter Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport vor, die für ihr Alter Herausragendes erreicht haben. Teil X: Livia Kläui, Dream-Team-Mitglied.

Der zweite Teil der Ausbildung fand Ende Juli in Form des Special Youth Camp statt. Zusammen mit dem SV Werder Bremen, Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FSV Mainz 05 organisierte der FCB in Basel eine Woche, in der die Young Coaches den Instruktoren zeigen sollten, welche Fortschritte sie gemacht haben.

Die Arbeit auf dem Platz stand im Vordergrund. So mussten verschiedene Trainingseinheiten für die Kinder und Jugendlichen gestaltet werden, es sollte aber ausserdem das zurückliegende Jahr reflektiert werden. Und es galt, ein Turnier zu organisieren. «Das ist zwar eine grosse Herausforderung», sagt Varol, «gehört jedoch auch zu ihrer Entwicklung.»

Livia Kläui war bereits als Spielerin bei einem der Camps dabei, «was mir sehr viel Spass gemacht hat». Jetzt als Young Coach dabei gewesen zu sein und Verantwortung zu übernehmen, machte sie etwas nervös. «Man ist ständig unter Beobachtung und man exponiert sich als Young Coach ein bisschen.»

Der Traum, Journalistin zu werden

Neben dem Fussball ist der grosse Traum von Livia Kläui, Journalistin zu werden. Deshalb versucht sie sich seit zwei Jahren an einem Journalismusstudium in Zürich. Vor allem der Lokaljournalismus reizt sie, denn seit sieben Jahren engagiert sie sich politisch. Angefangen bei den JungsozialistInnen Schweiz, ist sie nun bei der SP Basel sogar in den Vorstand gewählt worden. Diese Tätigkeit verschafft ihr die Möglichkeit, sich für Minderheiten starkzumachen und selbst an ihren Aufgaben zu wachsen.

Auch bei der Fasnachtsclique Rätz engagiert sie sich seit Neuestem und wird nächstes Jahr das erste Mal am Cortège mitlaufen. Und trotzdem schafft sie es, beinahe jedes Heimspiel bei ihrer grossen Liebe, dem FC Basel, in der Muttenzerkurve zu stehen.

Diese Vielfältigkeit zeichnet Kläui aus, die trotz ihrer Beeinträchtigung und der oft damit einhergehenden Unterschätzung beweist, dass diese nicht bedeutet, kein gewichtiger Teil der Gesellschaft sein zu können.

Kurz & prägnant Fussball spielen oder Fussball schauen?

Fussball spielen. Taulant Xhaka oder Fabian Frei?

Taulant Xhaka. Meer oder Berge?

Meer. Herbst oder Frühling?

Herbst. Pizza oder Nudeln?

Nudeln.

