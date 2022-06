Der FC Pratteln feiert den Aufstieg in die 2. Liga inter

bz-Amateurspiel der Woche Das Herzschlagfinale wurde zur klaren Angelegenheit: Pratteln feiert den Aufstieg in die 2. Liga inter Während das vor dem letzten Spieltag der 2. Liga punktgleiche Allschwil 1:4 gegen Möhlin baden geht, siegt der FC Pratteln im bz-Amateurspiel der Woche souverän und sichert sich den Aufstieg. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 12.06.2022, 20.29 Uhr

Prattelns Trainer Stefan Krähenbühl mahnt hier noch zu Geduld. Edgar Hänggi Captain Gabriele Stefanelli lanciert immer wieder Angriffe. Edgar Hänggi Kein Durchkommen für Gabriele Stefanelli gegen Carmelo Fontana und Maurice Morand Edgar Hänggi Doch dann endlich: Mit einem wuchtigen Kopfball bringt José Pichardo Pratteln in Führung Edgar Hänggi Und kurz darauf doppelt der Prattler Stürmer zum 2:0 nach. Edgar Hänggi Der Pokal gehört uns! Edgar Hänggi Die jungen Fans des FC Pratteln feiern ihre Idole. Edgar Hänggi Das obligate Aufstiegsfoto Edgar Hänggi

«Wir waren ja bei der abgebrochenen Saison vor zwei Jahren schon nahe dran. Aber jetzt ist es ein, wie soll ich es formulieren, ehrlicher Aufstieg, den wir auch verdient haben», sagt Prattelns Captain Gabriele Stefanelli, nachdem die Sache durch ist. Er, der für das Team ungemein wertvoll ist, wird auch eine Etage höher weiterspielen. Dass sie es wegen der zwei Niederlagen gegen Reinach und Wallbach-Zeiningen plötzlich wieder hochspannend machten, sei natürlich keine Absicht gewesen, aber «hätte es vielleicht auch gebraucht».

Revanche im Cupfinal für Allschwil

Eine gewisse Nervosität sei vor dem letzten Spiel der Saison vorhanden gewesen, erklärt ein von Wasser und Prosecco durchnässter, aber glücklicher Trainer und Präsident Stefan Krähenbühl. Er analysiert: «Hätte Pichardo den Elfmeter zum 3:0 reingemacht, hätte ich dem Rest beruhigt zuschauen können. So aber blieb ich bis zuletzt angespannt.» Denn er wusste nicht, dass das punktgleiche Allschwil im Parallelspiel in Möhlin 1:4 verlor – notabene gegen denselben Gegner, der am kommenden Samstag auch im Basler Cupfinale wartet.

Pratteln tat sich anfangs ebenfalls schwer. Absteiger Birsfelden hielt sich ganz gut. In den ersten 25 Minuten hatte der Favorit zwar viele gute Momente, aber keine zwingende Torchance. Pratteln spielte bis in die Strafraumnähe gefällig, fand aber die entscheidende Lösung nicht. «Ich weiss nicht wieso, aber es wird diese Saison immer erwartet, dass wir jeden Gegner einfach so vom Platz putzen», sagt Krähenbühl und erklärt: «Wir wollten nicht Gefahr laufen, einen frühen Gegentreffer einzufangen, spielten daher kontrolliert.»

In der 29. Minute erlöste Pichardo sein Team und die anwesenden Anhänger. Er lenkte eine Eckballhereingabe von Marco Castaldo per Kopf ins Netz. Fünf Minuten später löste er sich von Gegenspieler Carmelo Fontana, hatte freie Bahn auf das Tor und bezwang Kushtrim Jusaj problemlos zum 2:0. Dass Allschwil in Möhlin auch nicht führte, da sie bei einem Prattler Sieg so oder so machtlos waren.

Nach dem Seitenwechsel war es eine Art Warten auf den Abpfiff. Einziger Aufreger war der erwähnte Elfmeter, den Pichardo in der 76. Minute über das Gehäuse setzte. Beinahe zur selben Zeit ging Möhlin-Riburg 2:1 in Führung. Gross dann der Jubel beim erlösenden Schlusspfiff. Der FC Pratteln spielt wieder in der 2. Liga inter.

Resultate und Tabelle:

2. Liga Nordwestschweiz. 26. Runde: Möhlin-Riburg – Allschwil 4:1. Birsfelden – Pratteln 0:2. Muttenz – Sissach 2:5. Amicitia Riehen – Old Boys 4:1. Wallbach-Zeiningen – Gelterkinden 5:1. Dardania – Aesch 2:13. – Schlussrangliste: 1. Pratteln** 57. 2. Allschwil 54. 3. Reinach 49. 4. Aesch 49. 5. Wallbach-Zeiningen 40. 6. Old Boys 33. 7. Amicitia Riehen 32. 8. Gelterkinden 29. 9. Möhlin-Riburg 28. 10. Muttenz 25. 11. Sissach 18. 12. Dardania 17. 13. Birsfelden* 9. 14. Pajde* 0/R.

**Aufsteiger, * Absteiger

