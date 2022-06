2. Liga inter Congeli und Bubendorf feiern aus unterschiedlichen Gründen ein Riesenfest Während Concordia Basel den Aufstieg eintütet, rettet sich Bubendorf und sorgt damit für Entscheidungsspiele. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 12.06.2022, 20.20 Uhr

Concordia Basel (hier Diogo Carvalho) begleitet Dornach (Bojan Saponja) in die 1. Liga. Edgar Hänggi

Concordia Basel wusste am letzten Spieltag mit dem Erfolgsdruck umzugehen. Nach 17 Minuten führte Blauweiss dank zwei Treffern von Mergim Ahmeti bereits mit 2:0 gegen Ajoie-Monterri. Und auch der spätere Anschlusstreffer ändert nichts daran, dass Congeli das Fernduell mit OB am letzten Spieltag für sich entschied und als Zweiter hinter Dornach ebenfalls den Weg in die 1. Liga antritt.

Trainer Nikola Marunic erklärt nach dem Spiel: «Wir waren in der Rückrunde stabiler, haben aber auch, wie Dornach und Old Boys, Punkte liegen gelassen. Der Sieg gegen Liestal war für mich der Schlüssel. Hätten wir verloren, wäre der Zug wohl ohne uns abgefahren. Und nachdem wir auch in Courtételle nachlegen konnten, zogen wir den Schwung durch.» Für den Trainer gehört Concordia Basel als Verein in die 1. Liga. «Wir haben den Aufstieg dank der Teamleistung geschafft. Und darüber bin ich besonders stolz.»

Der Abstiegskampf war hart

Wichtige Rückkehr nach Verletzung: Bubendorfs Captain Nicola Brügger erzielte zwei Tore in Courtételle. Edgar Hänggi

Stolz, aber müde – und dies nicht nur wegen der langen Nacht am Grümpeli – ist Bubendorfs Trainer Matthias Maeder. «Es war keine einfache Woche. Wir mussten die deutliche Niederlage gegen Concordia Basel aus den Köpfen bringen. Aber wir waren extrem fokussiert, glaubten an uns und die Chance. Die 2:0 Führung nach neun Minuten spielte uns bei der Hitze in die Karten. Aber es war hart, dieser Abstiegskampf.»

Toll auch, dass in der Schlussrunde mit Ausnahme von Leader Dornach alle Teams aus der Nordwestschweiz gewannen. OB 4:2 gegen Lerchenfeld, Liestal 2:0 gegen Moutier, Binningen 1:0 in Konolfingen und Muttenz 3:2 in Dornach.

Entscheidungsspiele in 3. und 4. Liga

Dank des Klassenerhalts von Bubendorf verlängert sich die Saison für einige Teams, da es keinen regionalen Absteiger in die 2. Liga gibt. Am kommenden Mittwoch findet in Pratteln das Aufstiegsspiel von der 3. in die 2. Liga statt. Dies zwischen den 3.-Liga-Gruppenzweiten Oberwil und Rheinfelden.

Auch in der 4. Liga ist der vierte direkte Aufsteiger klar. Laufen II hat sich den Aufstieg dank eines 5:3 in Kleinlützel gesichert. Aufstiegsspiele bestreiten am Mittwoch die Gruppenzweiten, wobei Nordstern und Röschenz dank der wenigen Strafpunkte Heimrecht geniessen. Eiken und Türkgücü werden den beiden zugelost. Die beiden Sieger machen am Samstag im Rahmen des Basler Cups einen fünften Aufsteiger aus.

Resultate und Tabelle:

2. Liga interregional Gruppe 3. 26. Runde: Dornach – Muttenz 2:3. Liestal – Moutier 2:0. Konolfingen – Binningen 0:1. Courtételle – Bubendorf 0:3. Ajoie-Monterri – Concordia Basel 1:2. Old Boys Basel – Lerchenfeld 4:2. Tavannes/Tramelan – Spiez 4:2. – Schlussrangliste: 1. Dornach** 56 Punkte. 2. Concordia Basel** 53. 3. Old Boys Basel 51. 4. Liestal 50. 5. Ajoie-Monterri 46. 6. Muttenz 38. 7. Tavannes/Tramelan 36. 8. Courtételle 31. 9. Binningen 30. 10. Spiez 29. 11. Bubendorf 28. 12. Lerchenfeld* 24/24. 13. Konolfingen* 23. 14. Moutier* 19.

**Aufsteiger, * Absteiger

