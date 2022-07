Die Gladiators Basel treffen im Halbfinale auf die Broncos

American Football «Dieses Jahr sind sie in unserer Hemisphäre»: Dwaine Wood trifft mit seinen Gladiators im Halbfinal auf den ewigen Rivalen aus Chur Im Playoff-Halbfinal der Football NLA treffen die Gladiators beider Basel auf die Calanda Broncos aus Chur und Trainer Dwaine Wood sieht nach Jahren wieder eine Chance, sie zu besiegen. Isabel Langer Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Die Saison war drei Spiele alt, da stand ein 0:3 in der Tabelle bei den Gladiators beider Basel mit einem Punkteverhältnis von 22:100. So hatte man sich den Saisonauftakt in Basel nicht vorgestellt, auch wenn er durchaus zu erwarten gewesen war. Denn die Gegner der ersten Partien hiessen zweimal Calanda Broncos und einmal Grizzlies Bern. Letztere stehen nun nach zehn Spielen ungeschlagen auf Rang eins der Tabelle und konnten sogar gegen die Broncos zwei Siege verzeichnen, die mit acht Siegen hinter den Grizzlies rangieren.

«Wenn man den Kopf behalten kann, dann ist so ein Auftakt okay», sagt Gladiators-Headcoach Dwaine Wood, der seit über 30 Jahren diese Position innehat. «Es ist natürlich immer die grosse Gefahr, dass die Jungs anfangen, einzupacken, wenn sie verlieren.» Doch sein Team bewies mentale Stärke, auch durch den ein oder anderen Schubser ihres Coaches in die richtige Richtung. Dadurch konnten die Gladiators die darauffolgenden sieben Spiele gewinnen und beendeten die Qualifikationsphase auf Tabellenrang 3.

Nun treffen die Basler im Playoff-Halbfinal am Samstag wieder auf die Calanda Broncos. Seit 2009 gewann das Team aus Chur zehn Meisterschaften, fünfmal hiess der Gegner im Swiss-Bowl-Final Gladiators beider Basel. Doch als die Übermacht, als die sie die letzten Saisons noch galten, sind sie dieses Jahr nicht:

«Das gibt Hoffnung, sich ihnen stellen zu können. Sie sind immer noch riesig und schnell, aber sie sind dieses Jahr in unserer Hemisphäre.»

Weniger Spieler, Belastung und Verletzungen

In den letzten Jahren dezimierte sich das Team unter Headcoach Wood aufgrund der Coronapandemie um einige Spieler. Während sie zuvor noch einen mindestens 50 Mann starken Kader hatten und bei Spielen es einige sogar nicht in das Hauptkader schafften, können sie diese Saison gerade einmal 40 Mann aufbieten.

Eine zusätzliche Belastung für die Spieler, die dreimal die Woche als Team trainieren, an trainingsfreien Tagen Krafttraining machen, Acht geben sollen auf ihre Ernährung, am Wochenende spielen und parallel noch 45 Stunden in der Woche arbeiten oder Medizin studieren. «Das ist eine wahnsinnige Belastung und lässt nicht viel Zeit für anderes. Das muss man auch wollen», erklärt der Coach. Zumal bis auf die ausländischen Spieler niemand Geld dafür bekommt.

Besonders bitter ist nun, dass für den Halbfinal mit Fabian Bruhin und Steven Lenzin zwei wichtige Defensivspieler wegfallen, die für Wood schwer zu ersetzen sind: «In der Offensive kann man ein wenig umstellen und so Ausfälle korrigieren, in der Defensive ist das nicht ganz so einfach.»

Die Gladiators beider Basel wollen die Calanda Broncos genauso erfolgreich sein, wie hier gegen die Thun Tigers im letzten Heimspiel. Klaus Brodhage

Aber trotzdem ist der Coach zuversichtlich: «Wir sind sehr gut vorbereitet, das Team hat die richtige Einstellung, den Hunger und die allgemeine Robustheit. Wir sind schlitzohrig und anpassungsfähig.»

Anpfiff des Playoff-Halbfinals ist am Samstag um 18 Uhr in der Sportanlage Obere Au in Chur.

