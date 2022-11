Die Analyse der Hinrunde des FC Basel in der Saison 2022/23

Analyse Viele Experimente und eine neue Realität: Was von der Hinrunde des FC Basel zu halten ist Unsere Analyse der Hinrunde des FC Basel in der Saison 2022/23 kommt zum Schluss, dass zwar Fehler gemacht, aber trotzdem der Grundstein für mögliche Erfolge gelegt wurde. Jakob Weber Jetzt kommentieren 13.11.2022, 19.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alex Frei musste an der Seitenlinie immer wieder zusehen, wie seine Spieler den möglichen Sieg aus der Hand gaben. Martin Meienberger / freshfocus

Der Trainer-Novize Alex Frei hat im Sommer mit dem FC Basel einen mit 19 Zuzügen (inklusive Leih-Rückkehrer und Perspektivspieler) neu zusammengestellten Experimentierkasten bekommen und diesen in der Folge kräftig geschüttelt. Innert 120 Tagen hat er in den 30 Spielen (nie waren es mehr in einem so kurzen Zeitraum) 30 Spieler eingesetzt, fünf Systeme spielen lassen, permanent rotiert und Spieler auf unterschiedlichen Positionen ausprobiert.

Frei hat sich mit seinem Trainerteam auch deshalb für das Rotationsprinzip entschieden, weil er in mehr als elf Spielern grosses Potenzial sieht und sein Kader in den ständigen englischen Wochen nicht verheizen wollte. Ein auf den ersten Blick logisch erscheinender Entscheid, der im Rückblick aber auch Probleme mit sich brachte. Heute bleibt zu konstatieren: Insgesamt waren es zu viele Wechsel personeller und taktischer Art.

Fehlende Automatismen im Offensivspiel oder im Gegenpressing sind zwei Schwachstellen, die sich im Laufe dieser wegen der WM in Katar verkürzten Hinrunde herauskristallisiert haben. Die Konsequenz sind schmerzhafte Punktverluste wie zum Beispiel gegen Lugano, Sion oder den FCZ.

Schlechter Punkteschnitt und schwache Offensive

Während zu Beginn der Saison noch die Chancenverwertung und die fehlende Ernsthaftigkeit für rote Köpfe sorgten, würde sich der FCB im Herbst über regelmässige Torchancen der Marke «Den kann man durchaus machen» freuen. In der Liga stellt Rotblau mit 21 Toren die viertschlechteste Offensive. Und der Punkteschnitt von Frei (1,6) liegt zwar über dem seines Vorgängers Guillermo Abascal (1,38), aber auch weit hinter dem von Patrick Rahmen (2,11), der den Ansprüchen nicht genügte.

Auffallend war, dass der FCB die zweitbeste Defensive der Liga stellte und in dieser Hinrunde immer dann geliefert hat, wenn wie gegen Bröndby, Sofia, Aarau oder Pyunik unbedingt gewinnen musste. Durch das Überwintern in Cup und Conference League sind zwei Ziele dieser Hinrunde erfüllt und mindestens 7,4 Millionen Euro an Prämien in der Kasse. Einkalkuliertes Geld für den Klub, dessen Reserven aufgebraucht sind und dessen Besitzer beim nächsten Defizit selber die Geldschatulle öffnen oder neue Quellen oder Geldgeber erschliessen müssen.

Es braucht an mehreren Fronten Geduld

Geduld heisst das Zauberwort beim FC Basel. Frei, der in seiner ersten Saison als Super-League-Trainer auch Lehrgeld gezahlt hat, braucht sie, wenn seine Spieler sich nicht so schnell wie von ihm gewünscht entwickeln. Wenn sie am Spieltag zum wiederholten Mal nicht abrufen, was sie im Training gezeigt haben, und er im Anschluss an enttäuschende Resultate schon wieder Erklärungen liefern muss. David Degen braucht Geduld, denn es täte dem Experimentierkasten gut, wenn im Winter nicht schon wieder zahlreiche neue Utensilien hinzukämen oder gar der Übungsleiter ausgetauscht werden sollte. Und auch die Fans brauchen Geduld, denn der FCB im Jahr 2022 hat definitiv nicht mehr viel mit dem FCB aus den goldenen Jahren gemein.

Titel liegen nur dann drin, wenn über einen längeren Zeitraum ziemlich vieles gut läuft. Und weil in allen drei Wettbewerben kein Spiel mehr im Vorbeigehen gewonnen werden kann, bleibt festzuhalten, dass der FCB sportlich im oberen Mittelmass angekommen ist. Auf Augenhöhe mit Slovan Bratislava, St. Gallen oder Servette.

Die neue Realität ist schwer zu akzeptieren

Diese neue Realität ist noch nicht bei jedem Fan angekommen, und es fällt natürlich schwer, wenn man noch vor viereinhalb Jahren im Achtel­finale der Champions League stand, plötzlich ein 0:0 in Genf oder eine Mauertaktik in Bratislava als gut zu bewerten. Doch so ist es nun mal.

Der FC Basel ist mit Alex Frei darum besorgt, ein neues Fundament zu legen, damit Titel oder sogar Champions-League-Nächte in Zukunft wieder möglich sind. Die Ausgangslage ist gut. Die Stimmung rund ums Joggeli und in der Mannschaft ist besser als vor einem Jahr. Es kommen immerhin durchschnittlich 300 Fans mehr zu den Heimspielen, und trotz 14 Punkten Rückstand auf YB wird Frei für seine Kommunikation und sein Training von den Spielern gelobt. Auch auf der Geschäftsstelle ist Ruhe eingekehrt. Die Chemie zwischen Frei und Degen scheint zu stimmen.

Natürlich braucht das Team, das in der Hinrunde einen Altersschnitt von 24,3 Jahren hatte, Zeit, um zusammenzuwachsen. «Wir werden einen anderen FCB sehen», versprach Degen. Und wenn Trainer Frei im neuen Jahr die richtigen Schlüsse aus den vielen Experimenten zieht, ist diesem FC Basel durchaus zuzutrauen, dass die Entwicklung sichtbarer in die richtige Richtung geht als in der abgelaufenen Hinrunde.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen