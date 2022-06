Interview von Alex Frei nach dem ersten Training beim FCB

Interview Alex Frei nach seinem ersten Training als Cheftrainer des FC Basel: «Ich habe Lewandowski gefragt, aber...» Der neue FCB-Cheftrainer Alex Frei spricht nach seinem ersten Training über neue Regeln, die vielen offenen Positionen und starke Spieler aus der Challenge League. Aufgezeichnet: Isabel Langer Jetzt kommentieren 13.06.2022, 15.54 Uhr

Alex Frei gab nach seinem ersten Training als Cheftrainer gut gelaunt und ausführlich Auskunft. Marc Schumacher / freshfocus

Alex Frei, warum haben Sie die Hütchen im Training selbst aufgestellt? Dass machen doch normalerweise die Assistenten.

Alex Frei: Ich brauche keine Assistenten, die mir irgendwelche Stangen und Hütchen aufstellen. Sondern ich brauche welche, die mich fordern und ihre Ideen einbringen.

Was ist Ihre Idee mit Martin Andermatt im Trainerstaff?

Das ist eigentlich schon von Anfang an klar gewesen, dass ich einen dazunehmen möchte, der die Erfahrung mitbringt und wenn möglich über verschiedene Länder- und Trainerstationen verfügt. Ich wollte unbedingt jemanden, der mich herausfordern, mich aber auch positiv korrigieren und mir Tipps geben kann.

Ist er auch ein bisschen ein Lehrer für Sie?

Das ist nie die Idee dahinter gewesen. Wir funktionieren so nicht. Wir funktionieren im Unterstützung- und Verbesserungsmodus. Hier ist keiner, der das Gefühl hat, er hat mehr Ahnung von Fussball als die anderen. Sondern es ist ein Austausch. Aber natürlich ist es so, dass jemand, der älter ist als ich, auch etwas lehren kann. Ich kann aber auch von den anderen was lernen. Ich bin unglaublich zufrieden mit dem Trainerstab, so wie er jetzt ist. Ich kann durchaus sagen, dass die Wünsche, die ich hatte, eins zu eins erfüllt wurden.

Das neue Trainertrio des FCB: Alex Frei (links) und Davide Calla (Mitte) werden von Martin Andermatts (rechts) Erfahrung profitieren. Marc Schumacher / freshfocus

Wie war das erste Training aus Ihrer Sicht?

Gut. Wir haben noch einige Nachwuchsspieler, die aushelfen. Aber für ein Auftakttraining ist es sehr gut gelaufen. Es wird dann aber schon noch anstrengender und fordernder.

Taulant Xhaka sagte nach dem Training, dass es schon jetzt intensiv gewesen sei.

Dann weiss ich nicht, was er sagt, wenn wir dann effektiv trainieren.(lacht) Für mich war das ein lockerer Aufgalopp.

Auf was legen Sie im Trainingsbetrieb wert?

Wir begrüssen uns, gehen zusammen essen. Das sind Dinge, die ich voraussetze. Auf dem Platz machen wir alles, was wir machen, mit 100 Prozent. Bis jetzt habe ich meinen Führungsstil und meine Erwartungen nur dem Trainerstab vorgestellt, weil noch sehr viele Spieler fehlen. Im Rahmen des Teamevents im Trainingslager werde ich der Mannschaft meine Erwartungshaltung mitteilen und sie kann auch ihre Erwartungen an den Trainerstab kommunizieren.

Wo liegt der Trainingsschwerpunkt in der Vorbereitung?

Je näher wir zum Meisterschaftsstart kommen, desto intensiver werden die Trainings. Wir werden viel auf Ballbesitz trainieren und viele Spielformen machen. Es wird interessante Trainings geben, die immer themenbezogen sein werden.

Es gibt noch ein paar Vakanzen in der Mannschaft. Nicht gerade eine glückliche Ausgangslage einen Monat vor Saisonstart.

Für mich ist das kein Problem. Es würde dann zum Problem werden, wenn wir keine Idee hätten. Wir wissen, dass ein paar Positionen noch offen sind, aber es gibt immer einen Plan A, B und C. Deswegen habe ich keine Sorgen.

Wo braucht es noch Verstärkung?

Es geht darum, dass es Spieler gibt, die dem Team helfen. Ob das nachher direkt Verstärkungen sind oder einfach Spieler sind, die eine Balance geben oder sogar noch etwas Zeit brauchen, weil sie noch etwas jünger sind, werden wir sehen. Aber es ist klar, dass wir auf gewissen Positionen zu wenige Spieler haben und auf anderen brauchen wir eine höhere Qualität.

Gibt es für Sie Positionen, die dringlicher sind bezüglich Transfers?

Ich habe Lewandowski gefragt. Aber er hat gesagt, es ist ihm noch ein bisschen zu früh, um zum FCB zu kommen. (lacht) Selbstverständlich sind die Jungs, die eine gewisse Goalgarantie haben, immer interessant. Die Stürmerposition ist aber eine Position, bei der wir zunächst beobachten müssen. Wie weit ist Andrin Hunziker als junger Spieler? Adam Szalai wird sowieso zurückkommen, dann noch Kaly Sène, der auch dazukommen wird. Es gibt also bereits Jungs, die schlau unterwegs sind. Aber es ist auch gut möglich, dass noch der ein oder andere dazukommen wird.

Wie sieht es mit Fedor Chalov aus?

Den werde ich mir selbstverständlich auch anschauen. Er ist ab dem Nachmittagstraining am Montag wieder mit dabei. Wobei man bei ihm aufpassen muss. Ich weiss nicht so ganz, wie das mit den Reglementen funktioniert. Ich weiss nicht, ob das eine Rolle spielt, dass er schon im Januar gekommen ist, ob wir ihn deswegen verpflichten dürfen. Denn wegen des Kriegs hat die Uefa ja mittlerweile kategorisch ausgeschlossen, dass Spieler aus Russland in Europa verpflichtet werden können.

Fedor Chalovs Zukunft ist noch ungewiss. Marc Schumacher / freshfocus

Würden Sie gerne noch den ein oder anderen Spieler mit aus Winterthur zum FCB nehmen oder ist die Völkerwanderung abgeschlossen?

Nein. Dabei bleibt es. Wobei ich auch nicht weiss, ob man da von Völkerwanderung sprechen kann. Grundsätzlich ist Davide Callà ein sehr talentierter Trainer, der das einfach super gemacht hat. Und wenn man Sayfallah Ltaief aus Winterthur mitnimmt, ist das auch nicht schlecht. Gerade wenn man sich seine Entwicklung anschaut und sieht, welches Element er in die Mannschaft einbringen kann. Es gibt aber ein paar Jungs in der Challenge League, bei denen ich durchaus eine Fantasie hätte, unabhängig von Winterthur.

Wann kommen die Nationalspieler aus den Ferien zurück?

Diese unsägliche Nations League. Ich weiss auch nicht, ob das irgendjemandem etwas bringt. Aber anscheinend müssen wir jetzt akzeptieren, dass es die gibt. Alle Nationalspieler kriegen zehn Tage Urlaub. Das bedeutet, dass die letzten am 24. Juni ins Trainingslager kommen werden.

Wie wird der Captain ausgewählt? Machen Sie das oder die Mannschaft?

Wir werden das im Trainerstab diskutieren. Aber dafür haben wir noch genug Zeit. Das ist eine Personalie, die aktuell nicht die wichtigste ist, weil die Jungs, die in der Teamhierarchie ein bisschen weiter oben stehen, das auch wissen. Es gibt drei, vier Kandidaten, welche die Erfahrung haben und Captain sein können. Kategorisch kann ich aber ausschliessen, dass es der Goalie wird. Nicht wegen Marwin Hitz, sondern wegen der Position.

Wird aller Voraussicht nach neuer Captain: Fabian Frei. Claudio Thoma / freshfocus

