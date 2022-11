Abstimmung zum Baselbieter Sportpreis 2022

AUSZEICHNUNG Baselbieter Sportpreisverleihung: Jetzt abstimmen und attraktive Preise gewinnen! Wer erhält den Baselbieter Sportpreis im Jahr 2022? Die Antwort auf die Frage können Sie beeinflussen! Stimmen Sie für ihren Favoriten ab und helfen Sie ihm somit zum Sieg. Mit ihrer Stimme nehmen Sie zusätzlich an einer Verlosung teil. bz Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Orientierungslauf, Schwingen und Beachsoccer: Ende November wird die Baselbieter Sportpreisverleihung in Pratteln ausgetragen. Rolf Dürr/freshfocus/ Keystone

Das Sportamt Baselland organisiert seit 37 Jahren die Baselbieter Sportpreisverleihung. Dieses Jahr wird die Veranstaltung am Mittwoch, 30. November 2022, im Kuspo in Pratteln ausgetragen. Zum vierten Mal erhält auch die Öffentlichkeit Mitspracherecht bei der Entscheidung, wem der Preis übergeben wird.

Durch eine Onlineabstimmung können Leserinnen und Leser für ihren Favoriten abstimmen und somit seine Gewinnchancen erhöhen. Neben den Mitgliedern der Vereinigung Basellandschaftlicher Sportjournalisten und dem Vorstand der Interessengemeinschaft Baselbieter Sportverbände werden im Rahmen der Onlineabstimmung die Öffentlichkeit und das Publikum im Saal durch eine Saalabstimmung in den Entscheidungsprozess eingebunden.

Durch die Onlineabstimmung können Sie für Ihren Favoriten abstimmen und somit seine Gewinnchancen erhöhen. Alle Personen, die ihre Stimme abgeben, nehmen zudem automatisch an der Verlosung der folgenden drei Preise teil:

1. Preis: zwei Tickets für den Longines CHI Classics Basel vom 15.01.2023 im Wert von 210 Franken.

2. Preis: Lose von Swisslos im Wert von 100 Franken.

3. Preis: eine Baselland-Card im Wert von 50 Franken.

Nachfolgend finden Sie die drei Nominierten, für die Sie bis zum 28. November 2022 abstimmen können:

Kandidat Nummer 1: Fussballer Moritz Jäggy

Der 39-jährige Anwalt gehört nicht nur zu den Pionieren der Sportart Beachsoccer in der Schweiz, er ist auch Schweizer Rekordnationalspieler (362 Länderspieleinsätze) und einer der erfolgreichsten Beachsoccer-Spieler aller Zeiten. Mit insgesamt sechs WM-Teilnahmen, mit dem Gewinn der Silbermedaille 2009 in Dubai und der Bronzemedaille 2021 in Russland zählt er auch international zu den besten Spielern in dieser Sportart.

Moritz Jäggy ist Rekordnationalspieler und Captain der Beachsoccer-Nati. zvg

Im Alter von 20 Jahren stieg Jäggy in den Beachsoccer-Sport ein und wurde zu einem der besten Verteidiger der Welt. Er gründete mit Kollegen den Beachsoccer-Verein Scorpions Basel und hat, wie der langjährige Nationaltrainer Angelo Schirinzi, zahlreiche Spieler aus der Region in diesem Sport mit etabliert. Insgesamt feierte er mit den Scorpions Basel und den Chargers Baselland neun Schweizer-Meister-Titel. 2019 trat Jäggy zurück, gab jedoch an der WM 2021 im Schweizer Nationalteam ein Comeback.

Erfolge: Rekordnationalspieler mit 362 Einsätzen, sechs Teilnahmen an Weltmeisterschaften (2009, 2011, 2015, 2017, 2019, 2021) mit einer Silber- und einer Bronzemedaille (2009 und 2021), Europameister 2005 und Vizeeuropameister 2008, 2009 und 2014.

Kandidat Nummer 2: Schwinger Adrian Odermatt

Der 21-jährige Liesberger Schwinger gewann am Esaf Pratteln im Baselbiet seinen ersten eidgenössischen Kranz und darf sich seit dem 28. August 2022 «Eidgenosse» nennen. Am Esaf sorgte Adrian Odermatt am ersten Wettkampftag für eine grosse Überraschung. Nachdem er seine ersten vier Gänge für sich entschieden hatte, führte er mit dem Maximum von 40,00 Punkten.

Adrian Odermatt begeisterte als Führender bei Halbzeit des Esaf 2022. zvg

Mit dem Sieg gegen Reto Thöni im achten Gang sicherte er sich bei seiner zweiten Esaf-Teilnahme seinen ersten eidgenössischen Kranz. Adrian Odermatt klassierte sich am Ende auf dem dritten Rang. So gut klassiert war ein Baselbieter Schwinger seit Peter Vogt (Schwingerkönig 1948) nicht mehr. Odermatt begann im Alter von acht Jahren mit dem Schwingsport. Er gewann in seiner Aktivkarriere bereits 13 Kränze, davon acht im Jahr 2022. Der gelernte Forstwart war Mitglied der Leistungssportförderung Baselland und ist heute beruflich im Gartenbau tätig.

Erfolge: dritter Rang und eidgenössischer Kranzgewinn am Esaf 2022 in Pratteln, Kranzgewinne an den Nordwestschweizer Teilverbandsfesten 2021 und 2022, total 13 Karrierekränze

Kandidat Nummer 3: Orientierungslaufvereinigung (OLV) Baselland

Seit ihrer Gründung im Jahr 1962 fördert die OLV Baselland den OL-Sport im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenalter. Die OLV Baselland weist Mitglieder in allen Alterskategorien auf. Dank einer gezielten Nachwuchsförderung gelingt es dem Verein, stets eine beachtliche Anzahl an Kindern und Jugendlichen für den OL-Sport zu begeistern. Erwachsenen bietet die OLV Baselland jedes Jahr einen OL-Kurs an.

Begeistert Jung und Alt für den OL-Sport: die OLV-Baselland zvg

Die OLV Baselland zeichnet sich als ausgezeichnete Organisatorin von regionalen, nationalen und internationalen Läufen aus. Regelmässig organisierte die OLV Baselland in jüngster Vergangenheit Schweizer Meisterschaften und Wettkämpfe im Rahmen des OL-Weltcups. Wie keinem anderen Baselbieter Sportverein gelingt es der OLV Baselland, immer wieder Vereinsmitglieder im Elitealter an der internationalen Weltspitze zu etablieren. Beispielhaft erwähnt sind Fabian Hertner, Sofie Bachmann oder Tino Polsini.

Erfolge von Vereinsmitgliedern: Fabian Hertner (Staffel-Weltmeister, zehnfacher Medaillengewinner an OL-Weltmeisterschaften, zweifacher Europameister), Sofie Bachmann (Juniorenweltmeisterin, Team-Vizeweltmeisterin 2022 der Studierenden) oder Tino Polsini (Team-Weltmeister 2022 der Studierenden)

Stimmen Sie ab:

