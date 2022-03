Nach Aus im Europacup: Der FC Basel hat den Blues

FC Basel Nach dem Aus in der Conference League: Basel hat den Blues Warum nicht öfter so wie in den ersten 70 Minuten gegen Olympique Marseille? Und was macht man jetzt aus den restlichen Spielen in der Super League? Ein paar Ansichten zum Ende des europäischen Abenteuers. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freude und Enttäuschung innert zwölf Minuten: So viel Zeit lag zwischen dem Führungstor von Dan Ndoye und dem vorentscheidenden Ausgleich von Marseille. Freshfocus

Und nun? Am Donnerstagabend ist der FC Basel aus dem zarten Traum gerissen worden, in der Conference League seinen Weg fortsetzen zu können. Vielleicht sogar bis Tirana, wo am 25. Mai der erste Final des neugeschaffenen Wettbewerbs stattfinden wird. Zumindest hat David Degen davon ganz unverhohlen gesprochen. Nach dem Motto: Warum nicht?

Ein Fazit nach dem Achtelfinal-Aus blieb der Klubchef schuldig. Degen hat sich selbst ein Schweigegelübde bis Saisonende auferlegt, was im Profifussball nicht zwingend unter standesgemässe Kommunikation fällt.

Also wachte die Fussballstadt anderntags alleingelassen und mit einem etwas schweren Kopf auf. Ein bisschen Traurigkeit schwang mit, ein Blues, der sich mit dem finalen Schlag der Franzosen in der Nachspielzeit übers Joggeli gelegt hatte. Denn was bleibt nun? Zehn Spiele in neun Wochen in der heimischen Super League, von denen man noch nicht weiss, ob sie auch nur annähernd spannend wie eine Europacup-Nacht werden können – oder sterbenslangweilig.

So freut sich ein Goalie über einen gehaltenen Elfmeter, seinen vierten notabene im FCB-Trikot: Heinz Lindner hebt ab, Cedric Bakambu und Cengiz Ünder (Marseille) sind geplättet.

Wo international die Grenzen dieses FC Basel mit seiner Ausgabe 2021/22 liegen, wurde im Achtelfinal, dem 14. Spiel in diesem Wettbewerb, gegen Olympique Marseille deutlich. Unter dem Strich der 180 Minuten hat sich imponierende spielerische Qualität gepaart mit enormer Physis durchgesetzt, was gegen ein Spitzenteam aus der Ligue 1 keine Schande ist.

Zwölf Minuten lang schnuppert Basel am Coup

Im Gegenteil, wie sich der FCB nach dem eher erlittenen 1:2 in Marseille vor eigenem Publikum steigerte, wie er es schaffte, in der ersten Halbzeit mit grossem Aufwand und hohem Pressing die Ballbesitzhoheit zu gewinnen, wie der Funke vom Rasen auf die Ränge und zurück sprang und wie Heinz Lindner mit dem vierten parierten Elfmeter, seit er für Basel spielt, den Kessel zum Kochen brachte – das war mit das Beste, was der FCB in dieser Saison zustande gebracht hat.

Zwei Zampanos: Der vorzügliche Schiedsrichter Artur Dias aus Portugal zeigt Jorge Sampaoli für ausdauerndes Reklamieren die gelbe Karte. Freshfocus

Zwölf Minuten durfte der FCB sogar am Coup schnuppern, hatte er mit dem Führungstor von Dan Ndoye den Gleichstand hergestellt – und doch nur den Gegner gereizt. Denn im gleichen Zug, wie L’OM-Trainer Jorge Sampaoli Stammpersonal von gehobener Klasse einwechselte, ging dem FCB die Luft aus. Die Rochaden von FCB-Interimscoach Guillermo Abascal hingegen entpuppten sich als Rohrkrepierer.

Abascals Wechsel gehen nicht auf

Oder, wie im Fall von Liam Chipperfield, als rätselhaft. Der 18-Jährige, vergangenen Sonntag noch der gefeierte Youngster, wirkte in den letzten zehn Minuten arg verloren. Und Valentin Stocker, der Captain und mit 100 Europacupeinsätzen der erfahrenste Basler, dürfte – neugeborene Zwillinge hin oder her – sich seinen Teil gedacht haben, vom Trainer übergangen worden zu sein. Der argumentiert mit Frische und Flinkheit.

Hat nur ein bisschen gefehlt zum Weiterkommen oder doch ein Stückchen mehr? FCB-Trainer Guillermo Abascal. Freshfocus

Nach dem Tausch von Noah Katterbach (Abascal: «Die Überlegung war, dass sein linker Fuss etwas bringen kann») für den erschöpften Michael Lang und dem damit verbundenen Seitenwechsel des bis dahin guten Tomas Tavares dauert es sieben Minuten, bis der Vorsprung verspielt war. Beide Aussenverteidiger machen dabei (nicht zum ersten Mal) keine gute Figur bei ihrer eigentlichen Kernaufgabe. Tavares nicht, weil er die Flanke nicht unterbinden kann, und Katterbach nicht, weil in seinem Rücken Torschütze Cengiz Ünder blank steht.

Über weite Strecken erfüllt der FCB die Ansprüche

Den beiden isoliert kann man das Tor jedoch nicht in die Schuhe schieben: Zu siebt ist der FCB im Strafraum und Kasami, Frei, Pelmard, Xhaka oder Millar dürfen sich genauso angesprochen fühlen, wenn diese matchentscheidende Szene als schlicht schlecht verteidigt klassifiziert werden muss.

Und dennoch: Es war eine Leistung, die über weite Strecken die Ansprüche des FCB an sich selbst und die der Fans erfüllte. Es ist eine Handschrift des Trainers zu erkennen, was das konsequente Pressing anbelangt. Wille und Einsatz waren vorhanden, solange die Kräfte reichten, und man fragt sich: Warum nicht öfter so? «Am Ende haben zwei kleine Fehler verhindert, dass wir weitergekommen sind», sagt Abascal, «das ist schade, aber wir können etwas mitnehmen: Wenn wir dieses Level halten können, werden wir auch in der Liga gute Resultate erzielen.»

David Degen würde wahrscheinlich sagen: Das ist Vollgas-Fussball, wie er mir vorschwebt. Bis zum regelmässigen Vollzug ist es noch ein Stück harter Arbeit. Und in der Super League erhält man als FC Basel höchst selten die Räume wie von Marseille offeriert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen