Die vier besten regionalen Basketballvereine kooperieren zusammen

Basketball «Die Kooperation ist nicht nur eine Eintagsfliege» Die vier besten regionalen Basketball-Vereine schliessen sich im Nachwuchs zusammen. Die Präsidenten Pascal Donati, Pascal Kaufmann und Kevin Müri erklären, was das bringen soll. Isabel Langer Jetzt kommentieren 05.05.2022, 09.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kooperationen zwischen regionalen Vereinen im Jugendbereich gibt es immer wieder. Dabei geht es vor allem darum, auf höherem Level wettbewerbsfähig zu sein, den organisatorischen Aufwand auf mehrere Vereine aufzuteilen und für die Aktiv-Mannschaften Spieler zu generieren. Im Schweizer Basketball gibt es bereits einige erfolgreiche Beispiele: Swiss Central, die den Stützpunktverein für acht Stammvereine bilden oder die Genève Basketball Académie, die in dieser Saison mit dem Team der U18 die Schweizer Meisterschaft gewannen.

Starwings-Präsident Pascal Donati hofft auf eine regionale Identifikation der Spieler. zVg

Jetzt verkündeten mit den Starwings (NLA), dem BC Bären Kleinbasel (NLB), dem BC Arlesheim (1. Liga) und Liestal Basket 44 (2. Liga) auch vier Vereine aus der Region Basel eine solche Kooperation in der Altersklasse U18. Das Team, welches aus den besten 16 bis 20 Spielern der vier Vereine bestehen wird, wird unter dem Namen «Basel Basket United U18N» auf nationalem Niveau an den Meisterschaften teilnehmen.

Starwings-Präsident Pascal Donati sagt: «Wir hoffen, dass die Spieler so eine regionale Identifikation herstellen können und die Grenze zwischen den Vereinen abgebaut werden kann.»

Die Suche nach einem Trainer läuft

Noch gibt es keinen Coach für das zukünftige Team. Dies soll aber bereits bis Ende Mai ändern. «In den nächsten Monaten wird es dann ein Try-Out geben. Der Coaching-Staff wird aus den Bewerbern die besten auswählen,» sagt Liestal-Präsident Kevin Müri. Gerechnet werden mit etwa 30 bis 40 Bewerbern aus den vier Vereinen. «Wir wollen jedem aus der Region die Möglichkeit geben, sich zu bewerben,» ergänzt Müri.

BC Bären Kleinbasel Pascal Kaufmann freut sich über die Kooperation zwischen den Vereinen.

Die Vereine haben sich bewusst für die Altersklasse U18 entschieden, unter anderem aus logistischen Gründen: «Baselland ist ein grosser Kanton. Für die jüngeren Spieler, die in der nächst jüngeren Altersklasse U16 gerade einmal 14 oder 15 Jahre alt sind, ist das mit dem Hin- und Herfahren nicht ganz so einfach,» erklärt Bären-Präsident Pascal Kaufmann.

Ausserdem wolle man in den jüngeren Altersklassen noch auf Masse setzen, so Müri. Für die Vereine ist es wichtig, die richtigen Strukturen zu schaffen, um nachhaltig Erfolg mit der Kooperation zu haben.

Kein fixer Standort und die Suche nach Sponsoren

Wo und wann das Team trainieren wird, ist noch nicht geklärt. Aber fest steht bereits, dass es nicht einen fixen Standort geben wird. Die Gründe sind unterschiedlicher Natur: «Wir haben uns gewünscht, dass das Team an unterschiedlichen Orten trainiert. Das ist sowieso ein zwingender Punkt, da es ein weiteres Team ist, welches die Halleninfrastruktur belastet. Daher werden wir die Trainings und auch Matches auf die Region verteilen,» erklärt Müri.

Die Ausgaben für das Projekt werden sich schätzungsweise auf 30000 Franken belaufen, auch ein wenig abhängig davon, wie viele Sponsoren man für dieses Projekt generieren kann. Der Rest wird durch Mitgliederbeiträge und die Vereine finanziert.

Liestal Basket 44 Präsident Kevin Müri spürt die Begeisterung seiner U18 Spieler deutlich.

Die Information über die Entstehung einer solchen Mannschaft löste in allen U18 Teams Freude aus. «Die Spieler der Region kennen sich alle. Teilweise haben sie die Vereine in der Jugend gewechselt und sind daher vernetzt», so Kaufmann. Auch Müri bestätigt: «Einige haben uns sogar schon kontaktiert, weil sie Interesse haben. Sie spüren, dass sie dadurch die Chance haben auf ein höheres Niveau zu kommen.» Und so sind am Ende Spieler und Vereine begeistert und freuen sich, wenn das neue Team in Zukunft national für Furore sorgt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen