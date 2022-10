Die Starwings bezwingen Lugano mit 86:81

Basketball Trotz durchwachsener Leistung: Die Starwings können den ersten Saisonsieg verzeichnen Im ersten Heimspiel gewinnen die Basketballer der Starwings gegen Lugano mit 86:81. Isabel Langer 09.10.2022, 21.17 Uhr

Nachdem die Starwings mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet waren, gewannen sie am Sonntag in der heimischen Sporthalle gegen Lugano zum ersten Mal in dieser Saison. Das Team von Headcoach Antonios Doukas setzte sich mit 86:81 durch.

Die Starwings starteten aktiv in die Partie. Jedoch konnten sie im ersten Viertel gerade einmal eine 33-Prozent-Trefferquote aufweisen. Und auch ihre Defensive an der Drei-Punkte-Linie war, wie schon in den ersten beiden Spielen, in vielen Situation schlecht. Dennoch gingen sie mit einer 21:14-Führung in das zweite Viertel.

Nach der ersten Pause hatten die Starwings dann noch grössere Mühe, ins Spiel zu finden und Lugano kam in der Hälfte des zweiten Viertels bis auf ein Punkt heran. Doukas reagierte mit einem Time-out, was allerdings in der Folge wenig brachte. Weiterhin zeigten die Wings in der Defensive grosse Lücken und waren im Angriffsspiel oft zu unkreativ und unbewegt. Beim Spielstand von 38:35 ging es für die Teams in die Pause.

Danach gestaltete sich das Spiel offen und die Führung wechselte hin und her. Lugano störte Basel früh im Aufbauspiel, die Mühe hatten in den vorgegebenen 24 Sekunden den Ball auf den Korb zu bringen. Aber weil auch das Gästeteam Probleme hatte zu punkten, konnten die Starwings das Spiel auf Augenhöhe, mit fünf Punkten Vorsprung gewinnen. Das lag auch am starken Amerikaner Noah Dickerson, der für 32 Punkte verantwortlich war.

Telegramm Starwings – Lugano 86:81 (38:35) Birsfelden Sporthalle. – 300 Zuschauer. Starwings: Milenkovic (6), Dickerson (32), Williams (16), Matic (17), Davet (2), Seylan (12), Fasnacht, Babic (1), Pashkevych.

Weitere Ergebnisse und Tabelle der SBL

Massagno – Boncourt 90:86. Nyon – Monthey-Chablais 64:95. Vevey – Genf 75:74. – Rangliste: 1. Vevey 2 Spiele/4 Punkte. 2. Monthey-Chablais 2/4. 2. Massagno 2/4. 4. Genf 2/2. 5. Boncourt 2/2. 5. Fribourg 2/2. 7. Basel 3/2. 8. Neuchâtel 1/0. 9. Nyon 1/0. 9. Swiss Central 1/0. 11. Lugano 2/0.