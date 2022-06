Basler Cup Finals in Reinach mit Allschwil gegen Möhlin

Basler Cup Der FC Allschwil und Möhlin-Riburg kämpfen um den Titel und die Chance auf ein Duell mit den ganz Grossen Am Wochenende finden die Finaltage des Basler Cups in Reinach statt. Das Highlight steigt am Samstagabend. Favorit will aber weder Allschwil noch Möhlin sein. Edgar Hänggi 17.06.2022, 09.19 Uhr

Hier jubeln die Spieler des FC Möhlin-Riburg im Rankhof nach der Finalqualifikation im Halbfinal gegen die Black Stars. Gleiches wollen sie auch am Samstag im Final tun. Edgar Hänggi

Von Freitag bis Sonntag finden in Reinach die Finals des Nepple Basler Cups statt. Der eigentliche Höhepunkt ist am Samstag um 18 Uhr das Duell der Aktiven um den Pokal. Nach vier Siegen in Folge von Concordia Basel wird es einen neuen Gewinner geben. Dabei fordert Möhlin-Riburg den Rekordsieger Allschwil.

Pikant an diesem Endspiel: Vor einer Woche trafen sich die beiden in der letzten Runde der Meisterschaft in der 2. Liga und die Aargauer siegten 4:1. Mit den Senioren-Finals am Freitag startet das Programm. Am Samstag finden die Junioren-Finals C–A statt und neu wird der Sonntag ganz den Juniorinnen und Frauen gehören, wo sich im Final die New Stars und der FC Therwil gegenüberstehen.

Ein Final kennt keine Favoriten

Die Ausgangslage bei den Aktiven ist eigentlich klar. Allschwil beendete die Saison auf dem zweiten Rang und hat zahlreiche Spieler im Kader, die zuvor in der interregionalen 2. Liga spielten. So meint denn auch Sportchef Laurent Longhi, der nach 14 Jahren mit dem Finalspiel seine Tätigkeit im Verein (vorläufig?) beenden wird: «Wenn man es so sieht, sind wir so etwas wie der Favorit. Aber ein Finalspiel kennt eigentlich keinen. Da wird so viel mit hineinspielen, dass die Tagesform aber auch das Momentum im Match mehr Gewicht erhält.»

Allschwil-Sportchef Laurent Longhi freut sich auf das Saisonhighlight: «Reinach ist ein idealer Ort für diesen Final, ja den gesamten Anlass.» Edgar Hänggi

Dominik Müller, Trainer von Möhlin-Riburg, sieht es ähnlich, wobei er die Favoritenrolle aber dem Gegner übergibt. «Wenn man die Tabelle der 2.-Liga-Meisterschaft anschaut, ist es klar. Allschwil hat 54 Punkte geholt, wir 28. Und vor allem bei den erhaltenen Treffern ist da schon ein grosser Unterschied. Sie kassierten nur 20 Gegentore, wir deren 52.»

Es liegt in der Sache, dass jede Partei der anderen die Favoritenrolle zuschieben will. «Das 1:4 in Möhlin hatte nichts mit Psycho-Spielchen zu tun», betont Longhi. «Wir hatten ja noch die Chance zum Gruppensieg und die wollten wir nutzen. Wir führten früh und waren einige Minuten virtueller Aufsteiger.» Erst dann kam der Einbruch. Longhi selbst war beim Kontrahenten in Birsfelden und rapportierte seinem Präsidenten in Möhlin, was Pratteln macht. «Als ein Birsfelder die rote Karte erhielt, ging auch ich.»

Müller will das Spiel vom Samstag ebenso wenig gewichten, meint aber: «Meine Spieler haben erfahren, dass man gegen Allschwil gewinnen und vor allem auch Tore erzielen kann.»

Basler Cupfinal in Reinach Freitag: Senioren 30+: 19 Uhr : Muttenz – Rheinfelden

Senioren 40+: 19 Uhr: Dardania – Black Stars Samstag:

C-Junioren: 11 Uhr: Muttenz – Amicitia Riehen

B-Junioren: 13.15 Uhr: Black Stars – Concordia Basel

A-Junioren: 15.30 Uhr: Muttenz – Oberwil

Männer: 18 Uhr: Möhlin-Riburg – Allschwil Sonntag:

FF-15 : 10.30 Uhr : Concordia Basel - Sissach

FF-19: 12.30 Uhr: Concordia Basel – Sissach

Frauen: 15 Uhr: New Stars – Therwil

Beide Teams sind «heiss», wie es Longhi und Müller ausdrücken. Die Spieler brennen darauf, den Pokal in Händen halten zu dürfen. «Der Cup wird in einem Spiel entschieden, da sind Emotionen drin und beide Vereine mobilisieren Fans. Ich denke, das wird ein richtig geiles Fussballfest, wenn ich das so sagen darf», sagt Müller. Ähnlich sieht es auch Longhi: «Reinach ist ein idealer Ort für diesen Final, ja den gesamten Anlass. Wir sind nicht unbedingt Kunstrasen-Liebhaber, aber die Unterlage ist für beide nicht die Hauptunterlage.»

Die Verantwortlichen treten nach dem Spiel ab

So wie es für Laurent Longhi ein Abschied mit dem Pokal wie im Film wäre, so würde der Pokalgewinn auch für Müller und seinen Assistenten Stephan Leu ein Happy End. Die beiden werden kommende Saison den SC Binningen in der interregionalen 2. Liga trainieren. Für Allschwils Sportchef ist vor allem die Bedeutung des Sieges zentral. «Klar ist ein Aufstieg etwas Tolles. Aber mit dem Basler Cup haben wir die Chance, nochmals so ein Fussballfest im Schweizer Cup wie 2019 in der ersten Runde gegen Sion zu erleben. Natürlich brauchst du Losglück. Aber es ist möglich.»

Viele Teams aus der Region werden bei der Auslosung der ersten Schweizer-Cup-Runde nicht in der Lostrommel sein. Lediglich der Basler-Cup-Sieger und der FC Basel sind fix. Dazu hat Concordia Basel die Chance, sich am Sonntag (14 Uhr) im Qualifikationsspiel zu Hause gegen Widnau für den Schweizer Cup zu qualifizieren. Die Black Stars und auch die Teams aus der 2. Liga interregional haben die Qualifikation verpasst.