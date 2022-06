Basler Cup New Stars Basel gelingt der Favoritensieg im letzten Basler Cupfinal des Wochenendes Die New Stars Basel gehen gegen den FC Therwil als Favorit ins Endspiel und setzen sich deutlich mit 5:1 durch. Edgar Hänggi 19.06.2022, 21.11 Uhr

Die New Black Stars gewinnen den Basler Cup. Edgar Hänggi

Das Double kann New-Stars-Trainer Mario Uccella seinen Abschied nicht versüssen. «Es ist doch etwas eigenartig, wenn man den Trainer, mit dem du gerade in die 1. Liga aufgestiegen bist und den Basler Cup gewonnen hast, nicht mehr weiterbeschäftigen will.» Er sei nicht frustriert, aber enttäuscht. «Ich weiss, mit so etwas muss man im Sport umgehen können.» Er werde aber wieder als Trainer tätig sein. Die New Stars werden auf die neue Saison in der 1. Liga mit einem neuen Trainerstaff arbeiten.

Dass die New Stars im Final der klare Favorit sind, hängt vor allem mit der Meisterschaft zusammen. Die New Stars schlossen die Saison mit acht Punkten Vorsprung auf Schwarz-Weiss und 16 Punkten auf den Vierten Therwil ab. Und, am 21. Mai gewannen die Baslerinnen in Therwil 8:0. «Eines unserer Ziele heute war, nicht wieder eine solche Klatsche zu bekommen», meint deshalb Therwils Trainer Max Zeugin. «Wir wollten gewinnen, denn im Cup gewinnt nicht immer der Favorit. Aber es fehlten Spielerinnen wegen Verletzungen, und bei dieser Hitze ist dann irgendwann Schluss.»

Zweimal Torumrandung und schwere Beine

Nach einem Pfostenschuss für New Stars (8., Melina Metzger) gleicht sich das Geschehen aus. In der 30. Minute setzt Anika Locher zu einer Einzelaktion an und bringt Therwil die Führung. Nur sechs Minuten später gleicht jedoch New-Stars-Captain Seline Röthlisberger aus. Kurz vor der Pause trifft die Baslerin Melina Metzger zum zweiten Mal nur die Torumrandung.

Nach knapp einer Stunde Spielzeit setzt sich auf der linken Seite Michelle Probst gegen zwei Gegnerinnen durch und ihr Bogenball landet im Tor. Und als nur sechs Minuten später Laura Di Bella steil geschickt wird und Therwils Torhüterin Delia Oeschger zum 3:1 bezwingt, ist die Partie entschieden. Probst, nach einem Abwehrfehler, und Keisha Verges erhöhen das Ergebnis noch auf 5:1.

Michelle Probst kämpft sich durch zwei Therwilerinnen und trifft zum Führungstreffer. Edgar Hänggi

Für Anika Locher, die auffälligste Therwilerin, ist es trotz allem ein tolles Erlebnis gewesen: «Wir hatten nochmals hart und gut trainiert, vor allem nach der 0:8-Niederlage. Bei dieser Hitze konnten wir nicht mehr zulegen und nach einer Stunde wurden die Beine schwer. Wir dürfen aber stolz sein, den Final gespielt zu haben.»