Der FC-Basel-Jahresrückblick fürs 2022 in 32 Zitaten

Best of «Wir werden einen anderen FCB sehen»: Der Rückblick auf das Jahr 2022 des FC Basel in 32 Zitaten Die Entlassung von Patrick Rahmen, der Rekord von Fabian Frei, der Rücktritt von Valentin Stocker, der Verlust von Millionen, die Einstellung Alex Freis, der Abschied von Gusti Nussbaumer, die Rückkehr von Heiko Vogel ... Das FCB-Jahr 2022 ist voller Geschichten. Ein Rückblick in 32 Zitaten. Jakob Weber, Christoph Kieslich, Céline Feller Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cheftrainer Alex Frei und FCB-Boss David Degen im Sommer 2022. Marc Schumacher / freshfocus

27. Januar: «Ich habe mit anderen Kandidaten gesprochen. Aber wir sind zur Überzeugung gekommen, dass die jetzige Lösung die beste ist.»

David Degen über Trainer Patrick Rahmen, mit dem der Vertrag zu Jahresende 2021 bis 2023 verlängert wurde.

21. Februar: «Die Gesamtentwicklung in den letzten drei, vier Wochen hat nicht mehr gestimmt. Die Perspektive hat uns dann gefehlt.»

David Degen zur Trennung von Trainer Patrick Rahmen, der in seinen 46 Wettbewerbsspielen an der Seitenlinie auf einen Punkteschnitt von 2,07 kam.

Patrick Rahmen und Guillermo Abascal, der nach der Entlassung Rahmens als Interimscoach waltete. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS

27. Februar: «Über den Meistertitel müssen wir nicht sprechen.»

FCB-Goalie Heinz Lindner nach der 2:4-Niederlage beim FC Zürich, sechs Tage nach der Trennung von Trainer Patrick Rahmen und der Übernahme durch Interimscoach Guillermo Abascal.

27. Februar: «Ihr wollt, dass wir Ex-Spieler zurückkommen? Mit dieser Politik. Niemals. Sicher nicht so. Die einzigen, die mir leid tun, sind die Fans.»

Granit Xhaka holt zum Rundumschlag gegen David Degens Personalpolitik aus, nachdem der FCB 2:4 gegen den FCZ verliert und sein Bruder Taulant nicht eingesetzt wird.

20. April: «Der Verlust aus dem Jahr 2021 konnte getragen werden. Aber es gibt in Zukunft keinen Spielraum mehr, um Verluste aus dem operativen Geschäft zu tragen.»

FCB-CFO Mirko Brudermann präsentiert die Zahlen des Geschäftsjahres 2021 der FC Basel 1893 AG, den bereits zuvor bekannt gewordenen Verlust von 14,4 Millionen – und blickt in die Zukunft.

FCB-CFO Mirko Brudermann. (Urs Lindt/freshfocus) Urs Lindt / freshfocus

24. April: «Die 99 stand lange da, ich wusste, dass mir eines fehlt.»

Valentin Stocker, nachdem er in seinem 414. Spiel für den FC Basel sein 100. Tor erzielt hat. Etwas, was vor ihm nur zehn andere Spieler schafften. Stocker glückte es vor heimischem Publikum – was ihn besonders freute. Und legte danach die Nummer 101 gleich noch nach.

30. April: «Der FCB macht uns zu dem, was wir sind.»

Massimo Ceccaroni streicht im bz-Doppelinterview mit Fabian Frei, der im folgenden Spiel mit FCB-Rekordspieler Ceccaroni gleich zieht und ebenfalls auf 452 Spiele kommt, den Stellenwert des Klubs im Leben der beiden FCB-Legenden heraus.

Massimo Ceccaroni, langjähriger FCB-Rekordspieler, und Fabian Frei, der seinen Rekord eingestellt hat, im Doppelinterview mit der bz. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

1. Mai: «Absolut!»

Fabian Frei auf die Frage, ob der FC Zürich verdient Meister geworden ist, nachdem die Zürcher in Basel 2:0 gewinnen konnten – ausgerechnet in jenem Spiel, in dem Frei Ceccaronis Rekord egalisiert hat.

11. Mai: «Mit der Schwierigkeit, dass er selbst nicht genau wusste, worauf er sich da einlässt, hat er aus den sportlichen und finanziellen Möglichkeiten viel herausgeholt.»

Vereinspräsident Reto Baumgartner zieht exakt ein Jahr nach dem Sieg David Degens über Ex-Besitzer Bernhard Burgener Bilanz.

18. Mai: «Ich schleppe mich am Sonntag auf den Platz, keine Angst.»

Captain Valentin Stocker zu seinem vorzeitigen Karriereende und seinem anstehenden, letzten von 416 Spielen im FCB-Trikot am 22. Mai gegen den FC Lugano.

Captain Valentin Stocker wir nach seinem letzten Spiel von den Teamkollegen gefeiert. Georgios Kefalas / KEYSTONE

24. Mai: «Ich rede dem Trainer nie in die Aufstellung rein.»

David Degen bei der Präsentation des neuen FCB-Trainers Alex Frei. Der FCB-Boss führt ausserdem aus, dass es genügend andere Herausforderungen im Klub zu lösen gäbe.

24. Mai: «Dienstags bekommt David Degen drei Stunden, da kann er mir alles sagen. Danach ist Feierabend.»

Alex Frei beim selben Termin.­ Damit will er klar stellen, dass der ehemalige Mitspieler und jetzige Chef und er einen guten Austausch haben – aber keinen, bei dem Degen ihm überall rein reden kann und darf.

27. Mai: «Ich bin mir bewusst, dass es wohl keinen normalen Zweikampf geben wird.»

Heinz Lindner nach der Verpflichtung des neuen FCB-Goalies Marwin Hitz, welche für zahlreiche Diskussionen sorgt.

Marwin Hitz kam im Sommer - und sorgte für zahlreiche Debatten. Marc Schumacher / freshfocus

1. Juli: «Ich sehe meinen Namen zu oft in den Medien.»

David Degen im klubeigenen Magazin. Auch deshalb wird darüber nachgedacht, einen Sportchef und einen CEO einzusetzen, um den medialen Fokus zu verteilen. Degen selbst versucht, seine öffentlichen Auftritte rar zu halten.

14. August: «Zwüsche Tiefschläg und Maischterhooch – unfassbar und doch so nooch – dangge Gusti.»

Die FCB-Fans verabschieden Gusti Nussbaumer, der nach 54 Jahren im Dienst des FC Basel per Ende Monat in Pension geht.

Nach 54 Jahren im Dienst des FC Basel geht Gustav «Gusti» Nussbaumer in Pension. Marc Schumacher / freshfocus

19. August: «Vielleicht brauchen sie das Messer am Hals.»

Alex Frei nach der Hinspielnieder­lage in der Qualifikation zur Conference League bei ZSKA Sofia. Bereits gegen Bröndby verlor man das Hinspiel, kam am Ende aber weiter.

21. August: «Ich bin schon immer FCB-Fan und hoffe, dass ihnen die fünf Tore gegen uns Schub verleihen.»

Allschwil-Captain Nico Lomma wünscht sich, dass der 5:0-Sieg des FCB gegen den Unterklassigen in der 1. Cuprunde der Beginn einer Siegesserie für «seinen» FCB ist.

25. August: «Geld ist wichtig, aber sekundär.»

David Degen freut sich nach dem Weiterkommen gegen Sofia über die für den FCB so wichtige Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League. Doch der finanzielle Aspekt wird ihm zu hoch gewichtet.

David Degen bei einem seiner rar gewordenen Auftritte vor den Medien. Patrick Straub / KEYSTONE

28. August: «Es wäre das schönste Stadion Europas.»

David Degen hofft, dass ab 2028 in einem runderneuerten Joggeli gespielt werden kann. Die Pläne stehen. Doch die Finanzierung des 65-Millionen-Franken-Projektes ist offen.

3. September: «Immer, wenn wir das Momentum haben, vermasseln wir es.»

Wouter Burger ist nach dem 1:2 in Sion, bei dem auch Mario Balotelli zu seinen ersten Spielminuten für die Sittener kam, stinksauer, kommt aber dennoch zu einer wahren Erkenntnis.

Wouter Burger wurde nicht nur eine Teamstütze, sondern auch einer jener Spieler, der seine Meinung öffentlich deutlich und prägnant preis gibt. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

7. September: «Wir verraten uns nicht, wo die besten Pilze wachsen.»

FCB-Trainer Alex Frei wird vor dem Conference-League-Gruppenspiel gegen Pyunik Jerewan zum Pilz-Dozenten. Die Konkurrenz zu seinem Vater ist stark ausgeprägt.

16. September: «Basel gewinnt mit ihm als Ersatzspieler die Spiele. Vielleicht ist es ja auch bei uns so.»

Nati-Trainer Murat Yakin erklärt, warum Fabian Frei für ihn immer noch eine Option ist, auch wenn der FCB-Captain im Klub seinen Stammplatz verloren hat. Zwei Monate später nimmt Yakin Frei mit an die WM in Katar, wo er gegen Kamerun und Brasilien eingewechselt wird.

20. September: «Wenn man einen Klub wie den FC Basel trainiert hat, dann will man natürlich auf einem ähnlichen Niveau bleiben.»

Der neue U21-Nationaltrainer Patrick Rahmen erklärt vor dem ersten Zusammenzug, dass er keinen Groll gegenüber den FCB-Verantwortlichen hegt und sich auf die neue Aufgabe freut.

12. Oktober: «Ich war nicht auf meinem Niveau.»

Nach langem Schweigen erklärt FCB-Captain Fabian Frei in Bratislava, dass er mit seinen Leistungen auch nicht zufrieden war und dass er seinen Stammplatz wieder zurückerobern will, den er im Laufe der Hinrunde verloren hatte.

20. Oktober: «Die Verletzung tat mir gut.»

Arnau Comas, die spanische Sommer-Verpflichtung und Entdeckung der Hinrunde, erklärt, warum er nach seiner Ankunft beim FC Basel sofort Leistungsträger wurde.

Taulant Xhaka spielte sich mit zunehmender Rückrunden-Dauer nicht nur in der Startelf fest, er trat auch vermehrt öffentlich auf. Marc Schumacher / freshfocus

21. Oktober: «Wir sind wie Halbtote rumgelaufen.»

Taulant Xhaka wütet nach dem 0:0 gegen das Schlusslicht FCZ, wobei der FCB 80 Minuten in Überzahl spielen durfte, gegen das eigene Team.

30. Oktober: «Es gab selten eine Mannschaft, die YB so dominiert hat, wie wir in der zweiten Hälfte.»

FCB-Trainer Alex Frei zieht auch aus der 1:3-Niederlage gegen YB etwas Positives. Dass der Meisterzug schon früh in der Saison abgefahren ist, ist allerdings auch Tatsache.

FCB-Legende Alex Frei ist nicht nur Cheftrainer der 1. Mannschaft, sondern auch passionierter Pilzler. Patrick Straub / KEYSTONE

4. November: «Wir werden in der Rückrunde einen anderen FCB sehen.»

David Degen freut sich über das europäische Überwintern und kündigt nach dem 2:1-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Pyunik Jerewan vor Ort in Armenien an, dass 2023 alles noch besser wird.

11. November: «Der FCB stimmt für den Schotten-Modus, weil er ihn für das kleinere Übel hält.»

Kurz vor der Abstimmung, ob die im Frühling angenommenen Playoffs vor ihrer ersten Durchführung bereits wieder abgeschafft werden, schwappt auch der FC Basel auf die Seite der Gegner und damit zu den Gewinnern über, obwohl David Degen eigentlich als ein Playoff-Freund gilt.

1. Dezember: «Letztlich wird das Strafrecht ausgehebelt.»

FDP-Landrat Balz Stückelberger freut sich, dass der Kanton Baselland dem Hooligan-Konkordat erneut eine Absage erteilt.

14. Dezember: «Ich kann kein Defizit decken.»

David Degen erklärt an der Bilanz-Pressekonferenz, dass der FCB trotz der Transfers von Arthur Cabral und Edon Zhegrova nur eine schwarze Null schreibt und weiter sparen muss. Die Ambitionen will er aber nicht runterfahren. Degen ist überzeugt, dass in der Schweiz Spitzenfussball ohne Mäzenatentum möglich ist – «mit harter Arbeit».

Heiko Vogel (Mitte) im Sommertrainingslager zu Gast beim FC Basel. Ab 1. Januar wird er nicht nur Gast, sondern auch wieder Angestellter sein: Er übernimmt die Rolle des Sportdirektors. Imago/Freshfocus / Andy Mueller/freshfocus

14. Dezember: «Rien ne va plus.»

Der neue FCB-Sportdirektor Heiko Vogel sitzt während seiner in Basel stattfindenden Begrüssungs-Pressekonferenz am vereisten Flughafen München fest und grüsst via Videobotschaft. Stellenantritt ist am 1. Januar 2023.

Ausgelassen haben wir bei der Sammlung unter anderen Erni Maissen, Zdravko Kuzmanovic sowie Ciriaco Sforza.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen