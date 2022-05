Die Black Stars spielen 1:1 - FCB-U21 mit torreichem Sieg

Fussball Black Stars mit Aufwärtstendenz und FCB-U21 mit Torfestival Die Black Stars holen ein 1:1 gegen YF Juventus, die U21 des FCB siegt mit einem Tennisresultat (6:4). Alan Heckel 15.05.2022, 19.42 Uhr

Dino Babovic - Hauptsache der Schiedsrichter sieht es nicht. Edgar Hänggi Jan Muzangu und Adriano Ferreira trennen Nicola Zuffi vom Ball. Edgar Hänggi Kaan Sevinc klärt in Extremis. Edgar Hänggi Richardo Silva mit einem erfolgreichen Tackling. Edgar Hänggi Alexandre Edwige befreit. Edgar Hänggi Atdhe Rashit bringt die Basler per Kopf in Führung. Edgar Hänggi Diego Miguel Corvalan Couceiro trennt Jan Muzangu unsanft vom Spielgerät. Edgar Hänggi

«Wir hätten zur Pause 2:0 oder 3:0 führen müssen.» Solche Worte waren von Branko Bakovic in diesem Jahr noch nie zu hören gewesen, doch dieses Mal hatte der Trainer der Black Stars «die beste erste Halbzeit seit langem gesehen». Im Heimspiel gegen den YF Juventus war von der Verunsicherung vor dem Abstieg aus der Promotion League bei den Gastgebern nicht viel zu spüren, stattdessen wurden von Beginn weg die Duelle gesucht und gewonnen.

Mit der Zeit näherten sich die Sterne dem Gästetor an und nachdem Atdhe Rashiti nach einer halben Stunde per Kopf zum 1:0 getroffen hatte, lag der nächste Treffer in der Luft. Doch Seydou Ouedraogo (33.), der Flankengeber zum Führungstor, und Robin Hänggi (35.) konnten aus den wackeligen Knien der Zürcher kein Kapital schlagen.

Nach dem Seitenwechsel kehrten die Gäste entschlossener zurück und profitierten nach wenigen Sekunden von einem unnötigen Ballverlust. Fabio Janett konnte auf die Black-Abwehr zulaufen und markierte flach den Ausgleich. «Dadurch war die Blockade zurück», bedauerte Bakovic, dessen Equipe in der Folge zwar fast nichts zuliess, aber in der letzten Zone zu oft die falsche Entscheidung traf.

So blieb es bis zum Schluss beim 1:1, mit dem man im Basler Lager trotz sichtbarer Aufwärtstendenz nicht zufrieden war. Denn weil Brühl in Sion gewann, haben die Black Stars vor dem Gang ins Wallis am nächsten Samstag nur noch einen Punkt Reserve auf einen Abstiegsrang. Trainer Bakovic wollte sich davon aber nicht zusätzlich nervös machen lassen. «Die Abstiegsrunde wird ohnehin bis zum Schluss spannend bleiben.»

Zwei Drittel der Begegnung waren zufriedenstellend

Spannend bis zum Schluss war auch der Qualifikationsrunden-Match zwischen der U21 des FC Basel und dem FC Rapperswil-Jona. Erst in der zweiten Nachspielminute besorgte der aus offsideverdächtiger Position gestartete Albin Krasniqi das siegsichernde 6:4 für die Einheimischen.

«Nicht ganz so viel Freude» wie die Zuschauer im Leichtathletikstadion zu St. Jakob hatte Michel Renggli am Torfestival gehabt. Der Basler U21-Trainer meinte konkret die Phase nach dem 5:2 (62.), als sich der mittlerweile in Überzahl spielende rotblaue Nachwuchs von den langen Bällen der Ostschweizer mehrfach viel zu einfach übertölpeln liess und diese bis auf 5:4 verkürzen konnten.

«Das war ungenügend und einfach nur ärgerlich.»

Weit besser gefallen hatten Renggli die ersten zwei Drittel der Begegnung, in denen sein Team zahlreiche schöne Angriffe zeigte und mehrere blitzsauber herausgespielte Tore bejubeln durfte. «Man hat gemerkt, dass die Blockade im Kopf weg ist. Nun haben wir die Punkte geholt, die wir in anderen Partien verpasst hatten.»

Telegram 1 FC Black Stars – SC YF Juventus 1:1 (1:0) Rankhof. – 295 Zuschauer. – Tore: 30. Rashiti 1:0. 46. Janett 1:1.

Black Stars: Oberle; Erçin, Edwige, Farinha e Silva, Levante; Spataro (78. Ferreira), Sevinç (69. Kaufmann), Ouedraogo; Covella (69. Muzangu), Rashiti, Hänggi (60. Babovic).

YF Juventus: Makripodis; Von Niederhäusern, Tawaba, Lanza, Corvalan; Zuffi; Janett, Santos (37. Festic), Teixieira (82. Koutou), Bajrami (66. Gökpinar); Eyamba.

Bemerkungen: Black Stars ohne Jankowski, Mushkolaj, Spaqi, Zunic (alle verletzt), Adamczyk und Türkes (beide gesperrt). YF Juventus ohne Baumann, Lumbu und Talic (alle verletzt). – Verwarnungen: 45. Hänggi, 83. Ferreira (beide Foul).

Telegram 2 FC Basel U21 – FC Rapperswil-Jona 6:4 (3:2) Leichtathletikstadion St. Jakob. – 200 Zuschauer. – Tore: 13. Gele 0:1. 20. Stevanovic 1:1. 25. Stevanovic 2:1. 38. Pousa 2:2. 44. Hunziker 3:2. 52. Winkler 4:2. 62. Hunziker 5:2. 79. Bahtiyari 5:3. 84. Saliji 5:4. 92. Krasniqi 6:4.

Basel: Spycher; Wetz (79. Gradaille), Vukelic, Fazlic (7. Eraslan), Schweizer; Uruejoma; Winkler (79. Xhemaili); Stevanovic (67. Moulin); Krasniqi, Hunziker, Vishi (67. Manis).

Rapperswil-Jona: Yanz; Pousa (82. Schiess), Rohrbach, Marcon, Schällibaum; Herter (61. Vasic); Saliji, Yao; Suter, Khoshekdaman (46. Da Costa), Gele.

Bemerkungen: Basel ohne Ejupi (verletzt), Avdullahu, Dundas, Gruber, Jaiteh und Kayombo (alle kein Aufgebot). Rapperswil-Jona ohne Beka, Ciarrocchi, Fejzulahi, Harperink, Hebib, Kuka, Markaj, Mesonero, Stettler, Titaro (alle verletzt), Daniel und Niyo (beide kein Aufgebot). – Platzverweis: 58. Rohrbach (Foul, 2. Verwarnung). – Verwarnungen: 56. Rohrbach, 88. Xhemaili (beide Foul), 93. Krasniqi (Trikotausziehen). – 20. Schuss von Winkler ans Lattenkreuz. – Fazlic verletzt ausgeschieden.

