OB gewinnt mit 5:2 gegen den SV Muttenz

bz-Amateur-Spiel der Woche Die Old Boys dürfen nach dem Sieg gegen Muttenz weiter auf den Aufstieg in die 1. Liga hoffen Die Old Boys kamen am vorletzten Spieltag der 2. Liga interregional auf dem Margelacker gegen den SV Muttenz zu einem verdienten 5:2 Erfolg, erledigten damit ihre Hausaufgabe und müssen darauf hoffen, dass Ajoie-Monterri am Samstag gegen Concordia Basel ihnen mit einem Sieg die Aufstiegstüre nochmals öffnet. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren Aktualisiert 05.06.2022, 19.43 Uhr

Nicola Zogg stoppt OB Captain Pascal Rietmann. Edgar Hänggi Totaler Einsatz von Karim Barry gegen Matheus Rodrigues Alves da Silva Edgar Hänggi Ugur Findik setzt sich gegen Tolgahan Eraslan durch. Edgar Hänggi Zweikampf zwischen Nicolas Bai und Marius Blatter Edgar Hänggi Alex Foti verhindert gegen Leonardo Farenga einen Gegentreffer. Edgar Hänggi Kevin Costa entschied das Spiel mit dem Kopfballtreffer. Edgar Hänggi Der Schlusspunkt - Leonardo Faernga trifft zum 5:2. Edgar Hänggi

«Wir haben es ja nicht bei der Niederlage in Dornach vermasselt», betont OB-Trainer Jonas Uebersax die Lage seines Teams. Nach Spielschluss stand er lange noch mit Präsident und Sportchef Christian Schmid beisammen. Sie suchten die übrigen Ergebnisse zusammen. Dass Concordia Basel im Fernduell in Bubendorf gleich mit 8:1 gewann, trübte die Freude über den eigenen Sieg.

«Es war ja zu erwarten. Nachdem Liestal in Spiez verlor, haben wir noch einen Gegner vor uns. Aber wir haben es nicht selbst in den Füssen.» Uebersax, der am Samstag gegen Lerchenfeld seinen letzten Auftritt als OB-Trainer hat (er wechselt in die Nachwuchsabteilung des FC Basel), schüttelt den Kopf, als er auf den Rückrundenstart zurückblickte. «Wir haben noch jetzt eigentlich keine Erklärung, wie wir da unsere Top-Ausgangslage als Tabellenzweiter und nach einer so starken Hinrunde mit vier Niederlagen gegen Teams aus dem unteren Tabellenbereich hinschmissen. Zumindest fanden wir dann wieder den Tritt», resümiert der Trainer.

Die letzten Ergebnisse fielen überzeugend aus. Auch in Muttenz. Nach 18 Minuten führte Gelbschwarz gegen den 1.-Liga-Absteiger bereits mit 2:0. Friedrich Pfeifer Koelln nach fünf Minuten und Onur Akbulut mit einem Elfmeter sorgten für ein doch angenehmes Spiel.

Auch als Erik Rieser kurz nach der Pause der Anschlusstreffer gelang, geriet OB nicht ins Wanken. Innenverteidiger Kevin Costa sicherte seinem Team innert neun Minuten mit zwei Treffern die drei Punkte.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Wenn viele Spieler erklären, dass es nicht mehr für den Aufstieg reiche, so ist das wohl nur Selbstschutz, damit man dann nicht zu sehr enttäuscht wäre. Ein Beispiel dafür, wie sehr das Team doch noch an die (minime) Chance glaubt, bekamen die Zuschauer in der 92. Minute zu sehen. Karim Barry – er kam vom Challenge League Verein Schaffhausen auf die Schützenmatte zurück und plagte sich mit Verletzungen herum - sprintete einem Ball entgegen, setzte sich energisch gegen den jungen Matheus Rodrigues Alves da Silva durch, packte das Spielgerät und lancierte mit einem weiten Einwurf Leonardo Farenga, der im Eins-gegen-Eins gegen Alex Foti traf.

Die Freude über den Sieg beim Abpfiff war verhalten. «Wir gewinnen unsere Spiele, aber es ist halt doch irgendwie seltsam, wenn du weisst, dass es dennoch wohl nicht reichen wird», beschreibt Rafael Fonseca die Stimmung.

Wie weiter mit dem Routinier?

Ugur Findik wurde erst in der 63. Minute eingewechselt. Etwas, das zuletzt des öfteren vorkam. Ein Zeichen dafür, dass der Routinier kommende Spielzeit nicht mehr dabei sein wird? «Nein. Dieser Entscheid ist noch nicht gefallen. Ich war gegen Binningen angeschlagen, blieb draussen. Gegen Ajoie-Monterri heiratete mein Bruder, da fehlte ich und diese Woche kämpfte ich mit Magen-Darm-Problemen, sodass nicht mehr möglich war.»

Findik glaubt nicht, dass die Situation ein Motivations-Problem mit sich bringt. «Ich persönlich habe es lieber zu jagen, statt dass man uns jagt», sagt er und lacht. «Wir werden unseren Part erledigen. Am Samstag wollen wir gewinnen, denn die Saison muss mit einem Sieg abgeschlossen werden. Dann sehen wir, was im Jura geht. Im Fussball kann Vieles passieren. Und ja, auch wenn wir irgendwie darauf vorbereitet sind, wäre ich dennoch sehr enttäuscht, sollte es so kommen, dass wir nicht aufsteigen.»

Ein OB-Spion berichtet aus dem Jura

Trainer Jonas Uebersax will sich mit einem Erfolg von der Schützenmatte verabschieden. «Es war nach unseren negativen Ergebnissen schwierig, die Gruppendynamik hoch zu halten. Die Erfolge brachten uns aber moralisch wieder zurück.» Er wolle erst nach dem Spiel wissen, was in Courgenay geht. Der Verein wird allerdings jemanden vor Ort haben, damit man Gerüchten und bangem Warten entgegenwirken könne. Und ein Sieg gegen Lerchenfeld würde auch in Bubendorf im Abstiegskampf begrüsst.

Ansetzungen und Tabelle vor dem letzten Spieltag:

