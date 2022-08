1. Liga: Black Stars gewinnen gegen Concordia Basel mit 2:0

bz-Amateurspiel der Woche Absteiger Black Stars zeigt Concordia Basel, was dem Aufsteiger in der 1. Liga noch fehlt Vor 600 Zuschauern setzen sich im bz-Amateurspiel der Woche die erfahreneren Black Stars im Stadtrivalen-Duell gegen Concordia verdientermassen, aber ohne zu überzeugen, mit 2:0 durch. Mit acht Punkten aus vier Spielen ist das Team vom Buschweilerhof aktuell das bestklassierte regionale Team. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 29.08.2022, 14.41 Uhr

Das Interesse an diesem Spiel war gross. Vor allem viele Spieler anderer Vereine fanden sich ein und wollten sehen, wie sich die beiden Basler Equipen, die letzte Saison noch durch zwei Ligen voneinander getrennt waren, im Direktduell behaupten.

Das Heimteam legte auf dem Buschweilerhof gleich richtig los. In der ersten Minute tauchte Denis Pergjoka auf der rechten Seite auf und mit seinem Schuss verfehlte er das Tor nur knapp. Und es ging in diesem Stile weiter. Robin Adamczyk holte sich mit seinem Schuss (13.) den Applaus der Zuschauer. Zwei Minuten später wurde Artan Shillova mit einem Pass aus dem Mittelfeld lanciert und der Routinier überlobte Dario Thürkauf, der vergangene Spielzeit noch beim Heimteam das Tor hütete, zum Führungstreffer für Blägg.

«Wir versuchten mit viel Druck ein frühes Tor zu erzielen, da einige Spieler nach dem Spiel unter der Woche gegen Schötz muskuläre Probleme hatten», erklärt Black-Stars-Trainer Branko Bakovic. Ob nun das Heimteam Tempo aus dem Spiel nahm oder sich die Gäste besser zurechtfanden, lässt sich nicht schlüssig beantworten.

Fragwürdiger Elfmeter wird pariert

Die Begegnung wurde nun ausgeglichener und intensiver. Erst kurz vor der Halbzeit gab es wieder zwei Aufreger. In der 38. Minute klärte Benjamin Gysin im Laufduell mit Pergjoka im Strafraum den Ball. Nachdem beide Spieler zu Fall kamen, entschied der Schiedsrichter streng auf Penalty. Man nennt es wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Thürkauf hielt den schwach getretenen Ball von Fabio Viteritti. Bakovic hielt die Hände vor sein Gesicht. «Das ist der siebte Elfmeter, den wir nicht ins Tor bringen. In den Trainings funktioniert es», so der Coach.

Beinahe hätte sich dieser Fehlschuss gerächt. Denn in der 44. Minute hatte Concordia die beste Möglichkeit, als Black-Stars-Goalie Steven Oberle sein ganzes Können abrufen musste, um den aus wenigen Metern abgegebenen Schuss von Landrit Ejupi über das Tor zu lenken. «Keine Frage, der Sieg von Black Stars geht in Ordnung. Aber wäre uns da der Ausgleich geglückt, wäre ein anderes Spiel möglich gewesen», meinte Congeli-Trainer Nikola Marunic.

Congeli schnuppert am Ausgleich, doch dann kommt Gomes

Nach der Pause hatte Blau-Weiss mehr Ballbesitz. Aber vor dem Tor fehlten die zwingenden Aktionen. «Unsere Abwehr stand sehr gut. Wir mussten auch auf eine sichere Defensive schauen und wollten mit schnellem Umschaltspiel die Entscheidung suchen. Zu viel Laufarbeit lag nicht mehr drin», beschreibt Bakovic die doch etwas zurückhaltende Spielweise seines Teams.

«Wir waren in der ersten Hälfte zu passiv. Das gefiel mir überhaupt nicht», so Marunic. «Wir sind erfolgreich, wenn wir Fussball spielen, wollen die Gangart bestimmen. Auch die Standards brachten keine Gefahr. Nach einer Umstellung in der Pause lief das Spiel zwar, aber vor dem Tor fehlte die entscheidende Aktion.»

Die Black Stars verloren Adamczyk nach 55 Minuten wegen einer Verletzung, was sich im Spielaufbau bemerkbar machte. Für ihn kam Deny Gomes und das sollte sich bezahlt machen. Der Routinier kommt immer besser zurecht, tankte sich in der 82. Minute gleich an vier Gäste-Spielern vorbei und liess Thürkauf mit einem wuchtigen Schuss ohne Abwehrchance.

«Wir müssen uns jetzt erholen. Ab Donnerstag wird dann die Schraube wieder angezogen», erklärt Bakovic. Marunic blickt voraus: «Wir müssen es als Team schaffen. Unser Topskorer Manuel Alessio hat es momentan schwer. Jeder Gegner hat ihn im Visier. Er braucht deshalb Entlastung. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir zurückkommen. Denn wir sind in der Liga angekommen.»

Resultate und Tabelle

1. Liga: 4. Runde: Black Stars – Concordia Basel 2:0. Dornach – Muri 2:2. Solothurn – Thun 1:1. Neuchâtel U21 – Köniz 0:0. Schötz – Langenthal 4:0. Rotkreuz – Wohlen 2:1. Bassecourt – Emmenbrücke 3:2. Münsingen – Délemont 3:4. – Rangliste: 1. Delémont 4 Spiele/11 Punkte. 2. Xamax U21 4/8. 3. Black Stars 4/8. 4. Solothurn 3/7. 5. Schötz 4/7. 6. Rotkreuz 4/6. 7. Dornach 4/7. 8. Concordia Basel 4/5. 9. Bassecourt 4/5. 10. Köniz 3/4. 11. Thun U21 4/4. 12. Emmenbrücke 4/3. 13. Münsingen 3/2. 14. Wohlen 3/1. 15. Langenthal 4/1. 16. Muri 4/0.

