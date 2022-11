Der FC Liestal verliert 3:5 gegen den FC Dietikon

bz-Amateurspiel der Woche Acht Tore in Liestal: Doch das Spiel gegen Dietikon war vorbei, ehe es richtig begann Der FC Liestal verliert im Gitterli das Spitzenspiel gegen den FC Dietikon mit 3:5 und trauert vor allem einer misslungenen ersten Hälfte nach. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 07.11.2022, 11.03 Uhr

Florian Müller ist vor Ex-Profi Nzuzi Toko am Ball. Edgar Hänggi Noah Birchmeier kommt gegen Dietikons frühen Torschütze Leandro Di Gregorio zu spät. Edgar Hänggi Dietikons Valdrin Dalipi war kaum zu halten. Edgar Hänggi Lange Gesichter bei Captain Elias Fluri und Torhüter Mark Riccio nach dem vierten Gegentor. Edgar Hänggi Levin Bodenmüller bringt Liestal per verwandeltem Elfmeter die Hoffnung kurzfristig zurück Edgar Hänggi Levin Bodenmüller ist nach dem zweiten Treffer in Angriffslaune. Edgar Hänggi Der Mann des Spiels: Valdrin Dalipi mit praktisch drei Toren Edgar Hänggi

Das Team aus der Kantonshauptstadt hatte sich einiges ausgerechnet gegen den stark besetzten Leader aus Dietikon, der vor dem Spiel drei Punkte Vorsprung auf die Liestaler hatte. Genährt wurde die Hoffnung durch den Sieg von Muttenz gegen Dietikon vor zwei Wochen. Doch die Hoffnung auf einen neuerlichen Exploit eines baselbieter Teams war bereits nach wenigen Minuten nur noch Makulatur.

Wer die Affiche eines Spitzenspieles mit dem Ergebnis von 3:5 in Verbindung bringt, glaubt, dass es sich um ein emotionales Spektakel gehandelt haben müsse. Doch auf dem Gitterli war das nicht der Fall.

Bereits nach zwei Minuten lenkte Petar Ugljesic eine Hereingabe an Liestals Keeper Mark Riccio vorbei bereits ins Tor. Joel Stampfli und Houssem Hablani kamen zu spät. «Wir bekommen immer wieder frühe Gegentore. Ich weiss auch nicht, woran es liegt. Irgendwie sind wir in den Anfangsminuten einfach nicht richtig im Spiel», schüttelt Liestal-Angreifer Levin Bodenmüller auch nach Spielschluss den Kopf, als er an jene Situation zurückdenkt.

Liestal reagierte, kam zu zwei, drei Abschlüssen. In der 12. Minute schlug es jedoch erneut ein. Valdrin Dalipi konnte aus rund 20 Metern abdrücken und Sven Hirschi lenkte das Spielgerät für Riccio unhaltbar ab. Der Schiedsrichter wertete die Aktion als Eigentor.

Nach der roten Karte wird es nur langsam besser

In der 25. Minute konsultierte der Spielleiter seinen Assistenten, holte die rote Karte aus der Tasche und stellte Dietikons Torhüter Lukas Winzap vom Platz. Der Goalie hatte den Ball knapp ausserhalb des Strafraumes mit der Hand berührt. Neue Hoffnung für Liestal?

Nein. Statt in Überzahl den Anschlusstreffer zu erzielen, geriet das Heimteam bis zur Pause endgültig ins Hintertreffen. In der 40. Minute schloss Dalipi einen Konter mit dem 3:0 ab. Der Treffer fiel in eine Phase, als Liestal sich rund um den Dietikoner Strafraum festsetzen konnte. Und es kam noch schlimmer. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trat Leandro Di Gregorio noch einen letzten Eckball. Und der Ball landete direkt im Tor, da Elias Fluri und Torhüter Riccio sich am vorderen Pfosten nicht einig waren. Mit gesenkten Köpfen schlichen die Baselbieter in die Kabine. Das Ergebnis war bereits eine grosse Hypothek für die zweite Hälfte.

«Es war still in der Pause. Unser Trainer sagte auch nicht viel. Es war nicht notwendig, denn wir alle wussten, dass das gar nichts war, was wir ablieferten», blickte der erst 19-jährige Bodenmüller zurück. «Unsere Stärke ist jedoch der Teamgeist. Wir geben nie auf und glauben bis zum Abpfiff an unsere Chance.»

In der Pause meinte ein Zuschauer aus Dietikon. «Jetzt braucht es ein Fussball-Wunder, sollten wir hier nicht mit drei Punkten den Heimweg antreten können.» Und zumindest in Reichweite war dieses Wunder.

In der 48. Minute entschied der Referee auf Elfmeter für Liestal. Bodenmüller nahm den Ball und schoss ihn eiskalt ins Tor. «Bei einem solchen Spielstand denkst du nicht mehr gross nach. Du willst nur noch versuchen, etwas zu korrigieren», erklärt er später.

Die jugendliche Unbekümmertheit zahlte sich aus. In der 54. Minute schoss Gregory Gemperle den Ball an den rechten Pfosten. Das zurückprallende Spielgerät konnte Torhüter Admir Kapic nicht behändigen, da ihn sein Verteidiger Michele Pepe behinderte. Bodenmüller nutzte die Gelegenheit und traf zum 2:4.

Ja ist denn hier noch etwas möglich? In der 65. Minute hatte Liestal die Möglichkeit zum Anschlusstor. Gemperle traf wenige Meter vor dem Torhüter nach einem Zuspiel hinter die Abwehr den Ball jedoch nicht. Das Team von Sohail Bamassy nahm immer mehr Risiken in Kauf, aber in der entscheidenden Zone wurden die Flanken zu ungenau geschlagen.

Liestal drängt, doch Dietikon macht den Deckel drauf

In der 88. Minute machte Dalipi mit dem 5:2 definitiv alles klar. Den Schlusspunkt setzte dann aber noch das Heimteam. Kevin Schreiber schoss den Ball aus 18 Metern ins Lattenkreuz. Ein Treffer Marke «Tor des Monats», doch jubeln mochte Schreiber nicht mehr.

Der 21-jährige Zürcher Valdrin Dalipi war der Mann des Spiels. Er hatte eine Erklärung für den Blitzstart. «Vor zwei Wochen verloren wir ein Spitzenspiel in Muttenz, weil wir nie richtig ins Spiel fanden. Das durfte uns jetzt nicht wieder passieren. Daher legten wir gleich forsch los und die Rechnung ging auf.»

Dalipi ist trotz seines Alters schon sehr selbstbewusst. Im Sommer 2019 wechselte er von der U18 des FCZ nach Spanien zu Cadiz. Er konnte sich zwar nicht durchsetzen und kam im August 2021 zurück. Aber er zeigt, dass der Schritt richtig war und wartet auf die nächste Chance im Profifussball.

