Zum Auftakt in die 1. Liga besiegen die Black Stars Dornach

bz-Amateurspiel der Woche Der Absteiger Black Stars siegt zum Auftakt gegen den Aufsteiger Dornach trotz Unterzahl Absteiger Black Stars besiegt zum Saisonauftakt der 1. Liga zuhause auf dem neuen Kunstrasen Aufsteiger SC Dornach dank zwei frühen Treffern und trotz Unterzahl verdient mit 2:0. Ebenfalls mit 2:0 gelang Aufsteiger Concordia BS der Saison Auftakt gegen Rotkreuz. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 08.08.2022, 09.30 Uhr

Black Stars (Yves Jankowski) nimmt die Hürde Dornach (Elias Kägi) elegant. Edgar Hänggi Dornachs Taktgeber Valon Muslija kam gegen Robin Adamczyk nicht wie gewünscht zur Geltung. Edgar Hänggi Enis Fazlija, Torschütze nach wenigen Sekunden, setzt sich gegen Marius Blatter durch. Edgar Hänggi Fairplay trotz Derby-Kampf - Gabriele Levante hilft Dornachs Goalie Emre Sahin. Edgar Hänggi Kein Durchkommen für Dornachs Topskorer Momo Coulibaly gegen die orange Wand. Edgar Hänggi Ricardo Silva hatte Dornachs Stürmer Bojan Saponja unter Kontrolle. Edgar Hänggi Rückkehrer Artan Shillova ist nach seiner Rückkehr eine Verstärkung. Edgar Hänggi Tobias Mumenthaler bringt den Ball an Emre Sahin vorbei zum 2:0. Edgar Hänggi Yves Jankowski rettet mit letztem Einsatz gegen Kristijan Pleic. Edgar Hänggi

Enis Fazlija schaut kurz hoch und schiesst. Schon nach 104 Sekunden war er der erste Torschütze des Basler Quartierklubs in der ersten Liga. Ein Auftakt, wie ihn sich «Blägg»-Trainer Branko Bakovic erhoffte und Antipode Dejan Rakitic gefürchtet hatte. «Wir haben in den Testspielen gut gespielt und dank den Siegen Selbstvertrauen geholt. Ich lasse offensiv spielen und dass wir dann früh führten, lag auch daran, dass die Köpfe der Spieler jetzt die schwache Rückrunde in der Promotion League verarbeitet haben.»

Rakitic marschierte die gesamte Spielzeit über wie ein hungriger Tiger in seiner Zone herum. Nach Spielschluss war er jedoch sofort wieder gesammelt. «Nein, ich sehe es nicht als positiv, dass wir nach der Pause optisch besser aussahen und bis zum Abpfiff am Drücker waren. Wir hätten einen Punkt holen können. Aber wir hatten mit viel zu viel Respekt begonnen und Black Stars richtiggehend zu den Toren eingeladen.» Was er meinte? Nach 14 Minuten setzten die Städter die Defensive der Gäste arg unter Druck und nach zwei Rettungstaten von Emre Sahin war es Tobias Mumenthaler, der auf 2:0 erhöhte.

Bakovic schüttelte trotz Führung immer wieder den Kopf. Ihm passte nicht, dass plötzlich die Zweikämpfe nicht mehr mit ganzem Einsatz geführt wurden. Black Stars kontrollierte das Spiel zwar, aber «mit mehr Effizienz hätten wir zur Pause das Spiel entscheiden müssen», meint Bakovic. Denis Pergjoka scheiterte zweimal alleine vor Sahin. Der Dornacher Schlussmann war der beste Spieler seines Teams und hielt die Rakitic-Equipe bis zum Abpfiff im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel hatte das Heimteam eine weitere gute Gelegenheit und dann kam es zum Ereignis, das die Partie noch hätte auf den Kopf stellen können. Pergjoka versuchte sich rechts durch den Strafraum zu kämpfen, als er plötzlich fiel. Der Schiedsrichter zeigte ihm sofort die gelbe Karte und liess die rote folgen. Er hatte den Stürmer wegen angeblicher «Schwalbe» vom Platz gestellt. Ein sehr mutiger Entscheid, denn Nichts war es wohl kaum, wenn man sich die zerrissene Hose des Baslers betrachtete.

Denis Pergjoka zeigt während er die rote Karte sieht, auf seine zerrissene Hose. eh

Die Solothurner wurden nun immer stärker und hatten mehr Ballbesitz. Die besten Möglichkeiten hatte jedoch weiterhin nur die Bakovic-Equipe. In der 54. Minute brachte Abdel Fahdy im Anschluss an einen Eckball Ricardo Silva zu Fall. «Das war kein Elfmeter», ereiferte sich der Dornacher, der ein starkes Spiel machte.

Sahin wehrte den von Robin Adamczyk getretenen Ball zur Seite. «Wir haben momentan Mühe mit den Penaltys», ärgerte sich Bakovic. «2:0 ist das gefährlichste Ergebnis. Wenn Dornach der Anschlusstreffer gelungen wäre, hätten wir eine heisse Schlussphase überstehen müssen.» Bei einem Kopfball von Bojan Saponja und einem seitlich abgegebenen Schuss von Mustafa Muharemovic kam Dornach dem Anschlusstreffer nahe.

Die Städter hatten in der 76. Minute jedoch eine weitere Top-Möglichkeit. Yves Jankowski wurde auf der linken Seite lanciert. Er setzte sich gegen Elias Kägi durch, hatte aber nicht mehr die Kraft, selbst ins 1:1 gegen Sahin zu gehen. Er legte das Spielgerät nach rechts zum mitgelaufenen Silva, der den Ball an Sahin, aber auch am Tor vorbeizog.

Dornach stellt um, doch das bringt nichts

Rakitic stellte in der 81. Minute auf eine Dreier-Abwehr um und versuchte, den Druck zu erhöhen. Die Basler brachten die Führung in den verbleibenden Minuten aber recht sicher ins Trockene. «Wir wussten nicht recht, was uns erwartet in dieser Liga und hatten in der ersten Hälfte einfach zu viel Respekt. Es braucht noch etwas Zeit, aber ich bin nach diesem Spiel zuversichtlich, denn die zweite Hälfte war gut und wir hatten Luft bis zum Ende», so Fahdy.

Gespannt war man, wie sich die beiden Rückkehrer Artan Shillova und Deny Gomes auf dieser Stufe halten würden. «Ich hatte in der Vorbereitung noch etwas Mühe. Das Engagement bei Dardania war natürlich kein Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Es war aber schon nicht so, dass wir nur ab und zu spielten. Ich hielt mich fit.» Shillova hatte viele gute Szenen, bis er in der 68. Minute ausgewechselt wurde. «Allen war klar, dass wenn ich zurückkomme, dann richtig. Ich mach keine halben Sachen.» Die Black Stars müssen am kommenden Samstag nach Bassecourt, während Dornach um 16 Uhr zuhause Concordia Basel empfangen kann.

Resultate

1. Liga. 1. Runde: Köniz - Delémont 0:2. Thun Berner Oberland II - Langenthal 3:3. Wohlen - Münsingen 1:1. Muri - Neuchâtel Xamax II 0:4. Black Stars - Dornach 2:0. Concordia Basel - Rotkreuz 2:0. Bassecourt - Schötz 0:2. Emmenbrücke - Solothurn 2:3.

