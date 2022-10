Bubendorf verliert in der 2. Liga interregional gegen Old Boys

bz-Amateurspiel der Woche Der Pausenpfiff kam für Bubendorf zwei Minuten zu spät und verliert 0:5 gegen OB Aussenseiter Bubendorf spielte in der 2. Liga interregional gegen die Old Boys Basel am Samstag eine starke erste Halbzeit und hätte nach dem Wiederanspiel noch alle Chancen auf einen Punktgewinn gehabt. Aber zwei Minuten Nachlässigkeit vor dem Pausenpfiff und die Ausgangslage war mit 0:2 eine ganz andere und drei Minuten nach der Pause war die Begegnung mit dem 0:3 bereits entschieden. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 03.10.2022, 11.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Onur Akbulut und der Schiedsrichter auf Ballhöhe. Edgar Hänggi Raphael Dwamena war auch so nicht zu stoppen. Edgar Hänggi Robin van der heide kann klären. Edgar Hänggi Sie sorgten für die Entscheidung - Raphael Dwamena, Everton und Karim Barry. Edgar Hänggi Bubendorfs Captain Nicola Brügger gegen Giovani Yapi. Edgar Hänggi Everton erzielt den zweiten Treffer. Edgar Hänggi Giovani Yapi setzt sich gegen die Abwehr der Gäste durch. Edgar Hänggi Kévin Cagtay Ocal befreit vor Nicola Brügger. Edgar Hänggi Noah Schneider mit gekonnter Ballbehandlung. Edgar Hänggi

Die Favoritenrolle war vor dem Match eigentlich klar vergeben. Die Basler Old Boys zählen zu den Hauptanwärtern auf den Gruppensieg und sind stark besetzt. Auf der anderen Seite kämpfen die Oberbaselbieter aus Bubendorf wohl erneut gegen den Abstieg. Das sieht auch Bubendorf-Trainer Matthias Maeder so. «Wir konnten in der ersten Hälfte das umsetzen, was ich mir vorgestellt hatte. Dann kamen die fatalen zwei Minuten vor der Pause. Wir waren auf der rechten Seite mit einigen Spielern noch am Diskutieren, als OB den Freistoss schnell spielte und zu einer Überzahlsituation kam. Trotz des Doppelschlags war das Spiel dann noch nicht entschieden.»

Der Trainer sah zu Recht eine gute Leistung seines Teams. Die Old Boys wurden hoch angegriffen und auf dem ganzen Platz störten die Gäste mit konsequent geführten Zweikämpfen das Heimteam am Spielaufbau. Dann kamen die Oberbaselbieter zur besten Aktion. David Spescha traf jedoch nur die Latte.

«Nichts passiert. Es steht jetzt einfach Unentschieden in Sachen Aluminium-Treffer», rief Maeder seinen Spielern zu, als Raphael Dwamena wenig später Bubendorf-Torhüter Robin van der Heide umspielte, aber nur den Pfosten traf. Die ersten der nicht sehr zahlreich erschienenen Zuschauer (Wetter und Spiel des FC Basel) machten sich auf den Weg zur Pausenverpflegung, als die Equipe von Gilles Yapi zuschlug.

Bei einem Angriff konnte das Spielgerät noch abgewehrt werden, aber Everton reagierte am schnellsten und legte für Karim Barry zurück. Der erwischte den Gäste-Torhüter auf dem falschen Fuss. Bubendorf schien dann den Pausenpfiff abzuwarten, als OB den Ball eroberte und Everton nach einem Pfostenschuss den Abpraller direkt in die Maschen jagte. «Wir können besser spielen, haben noch viel Luft nach oben», meinte Onur Akbulut, Captain der Basler, nach Spielende.

«Ich weiss, das mag nach einem 5:0 etwas seltsam erscheinen, aber man muss bedenken, dass wir einen neuen Trainer und viele neue Spieler haben. Die Automatismen sind noch nicht bei 100 Prozent.» Sie würden die Punkte holen, ohne restlos zu überzeugen.

«Wir brauchen wohl noch bis Ende Hinrunde.»

Trotz des 0:2 wollte Maeder von einer Entscheidung noch nichts wissen. «Wir hatten in der Kabine besprochen, wie wir in die zweite Hälfte gehen wollten. Nach drei Minuten kassierten wir allerdings den dritten Treffer. Das war’s dann», meinte ein sachlicher Maeder. «2:0 ist, das weiss jeder, ein heikles Ergebnis. Gelingt dem Gegner ein Tor, kommt er in den Flow. Das wollten wir unbedingt verhindern», wies Akbulut darauf hin, dass Gelb-Schwarz gleich nach dem Wiederanpfiff mit viel Druck und Tempo loslegte.

Bubendorf muss auf Risiko spielen und öffnet OB damit die Tür

Dwamena erzielte in der 48. Minute das 0:3. Die komplette Konzentration war darauf weg, aber OB bestimmte die Gangart, hatte Platz, weil Bubendorf mehr Risiken auf sich nehmen musste. «Ich habe Respekt vor Bubendorf. Da ist ein Team auf dem Platz. Es wird solidarisch gekämpft. Du darfst gegen einen solchen Gegner nicht in Rückstand geraten.» Es dauerte dann bis zur 70. Minute, ehe Barry mit seinem zweiten Treffer endgültig alles klarmachte.

«OB ist besser, das gilt es zu akzeptieren. Die Höhe des Ergebnisses hat auf den weiteren Verlauf keine Auswirkung. Wir hatten ja bereits in Windisch so hoch verloren.» Maeder passt es trotzdem nicht, so hoch zu verlieren. Er weiss es jedoch einzuordnen. «Wir haben viele Dinge gut und richtig gemacht. Das müssen wir mitnehmen. Aber auch, dass wir gedanklich nie nachlassen dürfen. Drei Tore innert weniger Minuten rund um die Pause darf es nicht geben.»

Auch Akbulut zog etwas aus dem Spiel. Das klare Ergebnis sei gut für das Selbstvertrauen. «Wir hätten ja noch das eine und andere Tor nachlegen können. Aber der Torhüter der Gäste hat zwei klare Chancen vereitelt.» Für beide Teams steht am Samstag das nächste Derby an. Die Old Boys müssen auf den Margelacker zum SV Muttenz; Bubendorf kämpft zu Hause gegen Pratteln um wichtige Punkte.

Weitere Ergebnisse und Tabelle der 2. Liga interregional

Gruppe 3. 7. Runde: OB – Bubendorf 5:0. Dietikon – Red Star 1:0. Unterstrass – Muttenz 0:2. Pratteln – Zofingen 1:3. Regensdorf – Mutschellen 3:0. – Rangliste: 1. Dietikon 6 Spiele/16 Punkte. 2. Windisch 6/16. 3. OB 7/16. 4. Muttenz 6/12. 5. Red Star 7/10. 6. Liestal 5/9. 7. Schöftland 6/9. 8. Zofingen 7/9. 9. Binningen 5/8. 10. Bubendorf 7/8. 11. Pratteln 6/7. 12. Unterstrass 7/6. 13. Regensdorf 6/4. 14. Grenchen 6/3. Mutschellen 7/0.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen