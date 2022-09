Oberwil verliert in der 2. Liga auch gegen Reinach

bz-Amateurspiel der Woche Die nächste Pleite in Reinach: Trotz ungemütlicher Lage glaubt Aufsteiger Oberwil an den Ligaerhalt Die Aufstiegseuphorie beim FC Oberwil ist der Realität gewichen. Nach sechs Runden steht in der 2. Liga erst ein Punkt auf dem Konto. Die rote Laterne ist die logische Folge und auch im Basler Cup schied man aus. Am Sonntag besiegelte ein Sonntagsschuss kurz vor Spielende die 3:4-Niederlage in Reinach. Dennoch geben sich alle kämpferisch und sind überzeugt, dass der Klassenerhalt gelingt. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 19.09.2022, 12.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der FC Oberwil ist trotz vieler Niederlagen noch immer eine Einheit. Edgar Hänggi Luftkampf zwischen Remo Kessler und Raoul Bernasconi Edgar Hänggi Reinach-Goalie Valentino Reist wird durch den ersten Elfmeter früh bezwungen. Edgar Hänggi Claude Schmidlin hatte schon schwierigere Aufgaben zu lösen, als hier den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Edgar Hänggi Misha Wyden bezwingt Manuel Schneider zum 3:2. Edgar Hänggi Tobias Aebi stösst Pascal Michel in den Rücken. Das gibt den zweiten Elfmeter für Oberwil. Edgar Hänggi Remo Kessler gewinnt das Duell um den Ball gegen Nicolas Costeggioli. Edgar Hänggi Hier scheitert Reinachs Niklas Knörnschild an Oberwil-Goalie Manuel Schneider. Minuten später versenkt er das Spielgerät zum 4:3-Endstand im Lattenkreuz. Edgar Hänggi Oberwil-Trainer Alessandro Gatti ist überzeugt, dass er und die Spieler bald wieder Grund zum Lachen haben werden. Edgar Hänggi

Sie spornten sich gegenseitig an, den einen Punkt, der nach dem erneuten Ausgleich durch Raoul Bernasconi per Penalty in der 82. Minute zum 3:3 so greifbar nah war, zu verteidigen. Dann zog bei Reinach der eingewechselte Niklas Knörnschild los und zog einfach mal ab. Das Spielgerät flog in der 88. Minute zum 4:3 ins Lattenkreuz. Oberwils Trainer Alessandro Gatti schlug die Hände über dem Kopf zusammen. «Das tut weh. Da bist du so nah dran und verlierst durch einen solchen Sonntagsschuss.»

Nein, zu lachen hat man beim FC Oberwil derzeit wenig. Vereinsleitung, Trainer und Spieler geben sich aber kämpferisch, wollen nichts von Krise wissen. «Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Es ist ein junges, entwicklungsfähiges Team und das Trainer-Duo lassen wir in Ruhe arbeiten, denn es macht einen guten Job», so Präsident Christian Kern.

Oberwil ging am sechsten Spieltag der 2. Liga gegen das mit fünf Punkten da stehende Reinach nach elf Minuten durch einen Foulpenalty von Raoul Bernasconi in Führung. Auch danach traten die Leimentaler mutig auf, liessen den Ball laufen und kamen zu Abschlüssen. Allerdings wurde Valentino Reist im Tor des Heimteams nicht gross gefordert.

Fehler und schöne Aktionen im Gleichschritt

Für die aktuelle Situation bezeichnend ist dann der Ausgleich. Oberwil-Torhüter Manuel Schneider wehrte erst einen Ball ab. Doch im folgenden Spielaufbau ging das Spielgerät leichtfertig verloren, sodass Claude Schmidlin nur noch das leere Tor treffen musste.

Nach einer Stunde überschlugen sich dann die Ereignisse. Ein weiter Ball aus dem Reinacher Mittelfeld auf die rechte Seite und Stefan Rau hatte alle Zeit der Welt, um den Ball volley ins Netz zu schiessen. «Ich mache niemandem einen Vorwurf. Keiner liess den Kopf hängen, alle reagierten sofort auf den Rückstand», sagt Gatti. Der Trainer weiss, dass es immer wieder Rückschläge gibt. Ihm gefällt jedoch, wie sich die Spieler entwickeln.

Drei Minuten später war es Captain Nicolas Costeggioli (32), der sich im Laufduell mit Alejandro Altermatt durchsetzte und Reinach-Goalie Reist mit einem Flachschuss bezwang. Aber wieder nur zwei Minuten später lenkte Knörnschild den Ball zum ebenfalls eingewechselten Misha Wyden, der alleine vor Schneider keine Mühe hatte, Reinach wieder in Führung zu bringen.

Verzicht auf starke Junioren

Jenes Hin und Her bei den Toren war symptomatisch für die aktuelle Verfassung beider Teams. Mal tolle Aktionen, dann wieder solche, die Kopfschütteln auslösen. «Wir belohnen uns für den Aufwand, den wir betreiben, nicht», meint der Trainer. Dass Oberwil ein Spitzenteam im A-Meister hat, das seine eigenen Ziele verfolgt und die besten Junioren deshalb nicht im Eins spielen, ist für Gatti in Ordnung. Er sagt: «Die jungen Spieler müssen sich entwickeln und haben im A einen guten Trainer, der sie weiterbringt. Im Winter werden einige zu uns stossen und fix im Kader sein. Soll ich jetzt punktuell Spieler holen, dafür meine zu Hause lassen? Das wäre im Moment das falsche Signal.»

Der Präsident Christian Kern nickt. «Es gibt keine Garantie, dass es mit ihnen besser laufen würde. Der Sprung ist gross, denn das Niveau der 2. Liga ist nicht zu unterschätzen. Die Mannschaft bekommt die Kurve, da bin ich mir ganz sicher.» Dass es nach solchen Spielen kein Gelächter in der Kabine gibt, sei normal, meint Mittelfeldspieler Robin Kern (21). Auch er müsse beissen, sich an das Niveau herantasten. «Es tönt jetzt, als ob wir nach Ausreden suchen. Aber uns klebt das Pech schon etwas an den Schuhen. Der sogenannte Dosenöffner fehlt. Ich bin überzeugt, dass wir nicht weit weg sind. Vieles ist Kopfsache. Wir geben nicht auf und ich bin überzeugt, dass Oberwil am Ende in der 2. Liga bleibt.»

Resultate und Tabelle

2. Liga: 6. Runde: Aesch – Gelterkinden 2:1. Allschwil – Rheinfelden 7:0. Sissach – Muttenz 1:3. Riehen – Timau 0:1. Möhlin – OB Basel 2:2. Laufen – Wallbach 1:2. Reinach – Oberwil 4:3. – Rangliste: 1. Wallbach 16. 2. Muttenz 15. 3. Aesch 14. 4. Allschwil 12. 5. OB Basel 10. 6. Timau 9. 7. Reinach 8. 8. Rheinfelden 8. 9. Möhlin 7. 10. Riehen 6. 11. Gelterkinden 6. 12. Sissach 3. 13. Laufen 2. 14. Oberwil 1.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen