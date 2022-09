bz-Amateurspiel der Woche Ein unerwarteter Heimsieg für Liestal gegen Muttenz Der FC Liestal gewinnt das bz-Amateurspiel der Woche in der 2. Liga inter. gegen Favorit Muttenz mit 1:0. Der Torschütze beendet damit definitiv eine lange Leidenszeit. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 04.09.2022, 20.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwischen Liestal und Muttenz gab es viele spannende Duelle wie jenes zwischen Kaan Sevinc gegen Gregory Gemperle. Edgar Hänggi Die grosse Chance von Pierre Torre für Muttenz. Edgar Hänggi Die Latte rettet SVM-Keeper Mathias Altermatt Edgar Hänggi Houssem Hablani brachte Ruhe ins Liestaler Team. Edgar Hänggi Dominik Eichmann behauptet den Ball gegen Kaan Sevinc. Edgar Hänggi Joel Stampfli und das Tète-à-Tète mit dem Kickschuh des Gegners. Edgar Hänggi Joel Stampfli rettet gegen Leandro Gaudiano. Edgar Hänggi Robin Hänggi muss Levin Bodenmüller ziehen lassen. Edgar Hänggi

«Ich habe nicht gross studiert, als mir Gemperle den Ball zuspielte. Einfach abgedrückt und drin war er.» Dass ausgerechnet Silas Schneider in der 80. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Heimsieg für Liestal erzielte, ist schon fast filmreif. Lange fiel der Stürmer nach einem Kreuzbandriss aus, hatte davor und danach muskuläre Probleme.

«In der Regenerationsphase nach dem Kreuzbandriss begann ich zu zweifeln, ob ich auf diesem Niveau nochmals spielen werde. Mein Körper wollte nicht machen, was ich im Kopf hatte.» Doch Schneider ist dankbar, dass ihm Trainer Sohail Bamassy die Zeit gab, die er brauchte.

Muttenz hatte sich durch die Kaderbildung, die Vorbereitung, aber vor allem mit dem 5:1 gegen Binningen am vergangenen Spieltag in die Favoritenrolle gebracht. Zudem musste die Frage, wie sich Liestal nach der 1:3 Derby-Pleite in Bubendorf zeigen würde, beantwortet werden.

Ein Lattenkracher weckt beide Teams nicht auf

Angriff ist die beste Verteidigung, dachte sich Liestal und daher übernahm das Heimteam von Beginn weg das Kommando. Bereits nach zehn Minuten prüfte Kevin Schreiber mit einem Schuss SVM-Keeper Mathias Altermatt. Drei Minuten später schraubte sich Gregory Gemperle nach einem Eckball von Levin Bodenmüller in die Luft und sah seinen Kopfball von der Latte zurückprallen.

Doch was so flott begann, konnten die beiden Teams in der Folge nicht fortsetzen. Das lag vor allem an den Gästen. Bei Muttenz zogen gleich einige Spieler einen schwachen Tag ein. Mit Robin Hänggi, Pierre Torre und Srdan Sudar sowie den Aussenläufern Luciano Covella und Leandro Gaudiano stellten die Gäste eine beeindruckende Offensivabteilung. Nur blieb diese weitgehend harmlos.

Der Spielaufbau war zu behäbig und immer wieder beendete ein ungenaues Zuspiel die Aktion. Anders das Heimteam. Da wurden die Zweikämpfe gewonnen und die Angriffe meist direkt nach vorne gespielt. So gab es immer wieder Abschlüsse.

Es gab sie aber schon auch, Aktionen der Gäste, zumindest ansatzweise. Etliche Eckbälle von Hänggi getreten zum Beispiel. Doch die meisten konnte Liestals Goalie Mark Riccio klären. Einmal hätte es Torre mit einem Kopfball ins Tor einfacher gehabt, als den Ball neben den Pfosten zu setzen. In der zweiten Hälfte flachte das zuvor zumindest intensiv geführte Spiel ab. Fehlpässe hüben wie drüben. Sehenswerte Aktionen waren Mangelware.

Erst in der 77. Minute kam wieder Leben auf den Platz. Schreiber zog auf und davon und wurde von Leonardo Fernandes zu Fall gebracht. Der Brasilianer musste mit der roten Karte im Gepäck vorzeitig unter die Dusche. Der Freistoss war dann zwar ungefährlich, aber bei Muttenz war die Zuordnung durch das Fehlen von Verteidiger Fernandes kurz nicht gewährt. Dies nutzte das Heimteam aus. Gemperle spielte den Ball Richtung Schneider, der das Spielgerät entschlossen ins Tor bugsierte.

Muttenz wacht spät auf und bemängelt die Effizienz

Erst danach und bis zum Abpfiff tauchte Muttenz entschlossener vor dem Liestaler Tor auf. Dennoch verdienten sich auch bei den Gästen Spieler gute Noten. Etwa Torhüter Altermatt, die Defensivspieler Batuhan Sevinc und Lars Rapold sowie Captain Kaan Sevinc. Der sagt: «Wir haben schon die eine und andere Aktion gehabt. Es fehlte aber an Effizienz».

Er musste aber zugeben, dass nicht das Muttenz zu sehen war, wie es eigentlich spielen könnte. «Die vielen, teils unerklärlichen Fehlpässe hatten uns verunsichert. Das waren wir von uns selbst nicht gewohnt. Jeder wollte es besser machen und daraus entstanden dann neue Ungenauigkeiten.» Es gibt solche Tage, an denen nichts geht.

Für Liestal war es das «richtige Spiel nach der Niederlage in Bubendorf. Die hatte uns zwar nicht aus der Bahn geworfen. Das Problem ist, wenn du dann gleich noch ein Derby verlierst, beginnst du plötzlich zu denken», wie Torschütze Schneider erklärt. Er ist froh um den Sieg, denn jetzt könnte Liestal am kommenden Samstag in Binningen, im dritten Derby in Folge, ruhiger spielen.

Resultate und Tabelle

2. Liga inter.: Gruppe 3. 3. Runde: Liestal - Muttenz 1:0. Grenchen - Bubendorf 2:2. Pratteln - Dietikon 2:3. OB Basel - Regensdorf 2:1. Schöftland - Zofingen 1:0. Unterstrass - Mutschellen 5:0. Windisch - Red Star 0:0. – Rangliste: 1. Dietikon 9. 2. Windisch 7. 3. Schöftland 6. 4. Unterstrass 6. 5. OB Basel 6. 6. Liestal 6. 7. Red Star 5. 8. Bubendorf 5. 9. Muttenz 2/3. 10. Zofingen 3. 11. Grenchen 2. 12. Binningen 2/1. 13. Pratteln 2/0. 14. Mutschellen 0. 15. Regensdorf 0.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen