Der SC Binningen trennt sich mit 1:1 vom FC Pratteln

bz-Amateurspiel der Woche Kein Spiel für Fussball-Gourmets: Im Derby trennen sich der SC Binningen und der FC Pratteln mit einem Unentschieden Nachdem sich beide Teams im letzten Spiel Punkte gegen Spitzenteams sichern konnten, trennen sich Binningen und Pratteln in der 2. Liga inter am Samstag mit einem 1:1. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 23.10.2022, 22.57 Uhr

Sie schenken sich nichts: Der Zweikampf von Prattelns Gabriele Stefanelli (gelbes Trikot) gegen Binningens Jan Ganster (blaues Trikot). Edgar Hänggi Binningens Christian Wagner im Zweikampf mit Prattelns Gabriele Stefanelli. Edgar Hänggi Prattelns Verteidiger Meriton Neziraj sorgt an vordester Front für Gefahr. Edgar Hänggi Akrobatische Einlage: Binningens Stürmer Jan Ganster gibt keinen Ball verloren. Edgar Hänggi Glück für Pratteln bei diesem Pfostenknaller. Edgar Hänggi Voller Einsatz: Der Binninger Eldin Mahic (mit dem Kopf am Ball) riskiert gegen Zenun Kuci Kopf und Kragen. Edgar Hänggi David Zaugg (am Boden) in ungewohnter Lage um beim Freistoss abzusichern. Edgar Hänggi Michael Neuhaus lenkt eine Hereingabe von Prattelns Alexandre Costa da Silva ins eigene Tor und bezwingt damit seinen eigenen Torhüter Raphael Oberer zum 1:1-Unentschieden. Edgar Hänggi Das Gästeteam nimmt das Geschenk des Heimteams gerne an: Die Freude über den späten Ausgleichstreffer bei Pratteln ist gross. Edgar Hänggi

Nicht immer hält eine Affiche, was sie verspricht. Nachdem Binningen unter der Woche beim Spitzenteam Windisch gewann und Pratteln im letzten Match dem SV Muttenz ein Remis abtrotzte, freuten sich die Zuschauer auf ein attraktives Spiel. Zumindest wer Einsatz und Spannung liebt, kam auf seine Rechnung.

Die Gäste aus Pratteln begannen mutig und wären in der 10. Minute beinahe in Führung gegangen. Nach einem Eckball von Yannic Cotting musste Binningens Keeper Raphael Oberer gleich bei drei Abschlüssen retten. Danach marschierte Binningen, allen voran Stürmer Jan Ganster und Mittelfeldmann Dominik Ritter über die rechte Seite. Pratteln hatte Mühe, die defensive Ordnung wieder herzustellen.

Das Heimteam von Trainer Dominik Müller kam zwar öfters in gute Abschlussposition, weil das entscheidende Zuspiel jedoch zu ungenau war oder das Spielgerät noch geblockt wurde, schaute nichts Zählbares heraus. In der 22. Minute schien der Führungstreffer für Binningen nahe, aber in zwei heiklen Situationen war das Glück auf Seiten des Gastes. Etwa bei einem Pfostenknaller durch Ritter. Und auch, dass Yannick Graber mit einer Bänderverletzung am linken Knöchel ausgewechselt werden musste, war Pech für Binningen.

Für den Ex-Binninger Alessio Castaldo, der zunächst von der Bank aus zusah, lag das Problem darin, dass «wir die zweiten Bälle nicht hatten, dadurch gerieten wir immer wieder unter Druck».

Der Wille zum Sieg war auf beiden Seiten da

Nach der Pause bemühten sich beide Teams, konstruktiver zu spielen. Nach einer Stunde ging Binningen ohne Ansage in Führung. Der eingewechselte Tobias Ritter schlug einen Freistoss von der rechten Seite und der für Graber gekommene Karol Szelagowicz lenkte das Spielgerät an Prattelns Keeper Salem Fahdy vorbei ins Tor. Fünf Minuten später beinahe eine Kopie jener Szene. Wieder standen Dominik und Tobias Ritter rechts aussen parat für einen Freistoss und wieder zog Tobias den Ball scharf vor das Tor, wo Fahdy jedoch rettete.

Danach kam Pratteln besser zur Geltung. In der 68. Minute brachte Gabriele Stefanelli bei einem Kopfball auf Flanke von Castaldo zu wenig Druck hinter das Spielgerät. In der 75. Minute weiteres Pech für Binningen. Nach einem Eckball blieb Dominik Ritter liegen. «Ich weiss nicht genau, was es ist, aber ich verspürte plötzlich ein Schmerz im linken Oberschenkel.»

Obwohl sich Binningen vornehmlich mit Defensivarbeit befassen musste, schien es für den Sieg zu reichen. Aber dann zog Prattelns Alexandre Costa da Silva auf der linken Seite los und spielte den Ball flach und mit Zug in den Fünfmeterraum, wo Michael Neuhaus zu befreien versuchte. Er traf aber ins eigene Tor. In den verbleibenden Spielminuten standen beide Defensivreihen nicht mehr sattelfest. Binningen wie Pratteln wollten den Sieg. Es blieb beim Unentschieden, das dem Gezeigten entsprach.

«Ich hätte gerne gewonnen, aber so, wie das Spiel lief, ist es auch in Ordnung. Beim Tor wollte ich den Ball einfach in die Gefahrenzone bringen. Ich denke, der Assist gehört mir», lachte Costa da Silva. Prattelns Mittelfeldmann Castaldo war letztlich mit dem Ergebnis auch zufrieden.

«Wir haben bewiesen, dass wir Qualität haben, um in dieser Liga zu bestehen. Heute hat uns allerdings Mittelfeld-Regisseur Ugur Findik gefehlt. Aber wir wissen, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen.»

Auch Tobias Ritter musste das Spiel vorerst von der Bank aus betrachten. «Das Spiel war zu hektisch, sodass beide Seiten viele Fehler begingen. Nach der Führung waren wir zu passiv, aber heute ist es garantiert kein gewonnener Punkt.» Binningens Trainer ärgerte der späte Ausgleich. «Wir liessen Pratteln in der Schlussphase zu sehr machen, sodass sie uns am Ende doch unter Druck setzten und so das Tor beeinflussten. Wir spürten das harte Spiel unter der Woche in Windisch. Ich kann mit dem Ergebnis jedoch leben.»

Weitere Ergebnisse und Tabelle der 2. Liga interregional, Gruppe 3

Muttenz – Dietikon 2:1. Liestal – OB 2:1. Bubendorf – Regensdorf 4:3. Zofingen – Mutschellen 4:1. Grenchen – Unterstrass 2:1. Schöftland – Windisch 0:1. – Rangliste: 1. Dietikon 9 Spiele/22 Punkte. 2. Muttenz 9/19. 3. Liestal 9/19. 4. Windisch 9/19. 5. OB 10/19. 6. Red Star 9/16. 7. Binningen 9/15. 8. Zofingen 10/13. 9. Pratteln 9/12. 10. Bubendorf 10/11. 11. Schöftland 9/10. 12. Grenchen 8/7. 13. Unterstrass 10/7. 14. Regensdorf 9/5. 15. Mutschellen 9/0.

