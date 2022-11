Die FC-Basel-Frauen scheiden im Cup gegen den FC Zürich aus

bz-Amateurspiel der Woche Keine Chance gegen die Besten: Die FC-Basel-Frauen verlieren im Cup gegen den FC Zürich Die Frauen des FC Basel verloren das Achtelfinal-Spiel im Rahmen des Schweizer Cups gegen einen starken und abgeklärten FC Zürich verdient mit 1:4. Es war ein bitterer Abend für das Heimteam, die drei Spielerinnen verletzt auswechseln musste. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 20.11.2022, 21.10 Uhr

Im Vorfeld der Cup-Begegnung wurde Seitens des FCB-Marketings einiges unternommen. Es gab sogar ein neues Leibchen, das bereits vierte in dieser Saison, das jedoch nur in der Schweizer Cup-Kampagne zum Einsatz kommen soll. Der Grund-Tenor beim Publikum: «Schönes Dress – aber wieso ein neues und in einem Heimspiel keine FCB-Farben?».

Die Gäste aus der Limmatstadt, die mit Marion Rey, Eleni Markou und später Alayah Pilgrim Spielerinnen auf dem Platz hatten, die letzte Saison noch für Basel aufliefen, begannen energisch und setzten das Heimteam unter Druck. In der 7. Minute lenkte Flavia Lüscher einen Schuss zwischen Torhüterin Michelle Tschudin und Nia Szenk vorbei ins eigene Tor ab. Das war ein Auftakt, wie ihn sich niemand wünschte. Und es ging weiter.

Kassandra Missipo grätschte in einen Schuss und erwischte das Spielgerät mit dem Arm. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter und Nationalspielerin Fabienne Humm traf in der 11. Minute zum 2:0 für die Zürcherinnen. Bei manchen wurden bereits jetzt Erinnerung an das 0:8 in der Meisterschaft wach. Aber diesmal kämpften sich die Baslerinnen in die Partie zurück. Allerdings gelang es ihnen nicht, FCZ-Torhüterin Seraina Friedli zu beunruhigen.

Der Anschlusstreffer weckt kurz Hoffnungen

Das Team von der baldigen Schweizer Nationaltrainerin Inka Grings kontrollierte das Spiel und kam immer wieder über die linke Seite zu gefährlichen Vorstössen. Fast ein wenig aus dem Nichts war Basel dann in der 40. Minute auch resultatmässig wieder da. Ein Spielaufbau der Gäste misslang, Missipo erwischte das Zuspiel und bediente Vanesa Hoti. Mit einem platzierten Schuss gelang ihr der Anschlusstreffer.

«Es wäre für uns so wichtig gewesen, mit diesem Ergebnis in die Pause zu gehen. Aber wir stellen uns noch in zu vielen Aktionen zu wenig clever an, und das nützt ein Gegner wie der FCZ natürlich eiskalt aus», beschreibt FCB-Trainerin Katja Greulich die Vorentscheidung. FCB- Captain Yasmin Rüpke eroberte in einem Tackling gegen Seraina Piubel den Ball. Die Mitspielerinnen waren ob der Aktion wohl so angetan, dass sie die Züricherin Kim Dubs dann gewähren liessen und diese traf kurz vor dem Pausenpfiff zum 3:1 für die Gäste.

Nach der Pause verwalteten die Zürcherinnen den Vorsprung, indem sie Spiel und Gegner laufen liessen. Basel versuchte zu reagieren, aber die Gäste erzeugten mit ihren Aktionen weiterhin mehr Gefahr. So in der 53. Minute, als Humm ein Zuspiel von Dubs ablenkte, aber Tschudin einmal mehr zur Stelle war. Wenig später machten die Gäste alles klar. Markou lenkte einen Freistoss von Piubel zentral vor dem Tor mit dem Kopf ins Netz ab. Die Baslerinnen setzten in der Schlussphase die Gäste unter Druck, bewiesen Moral und Kampfgeist.

Einem Torerfolg am nächsten kam Barbara Reger, als sie in einen Querpass lief, ihre Schussabgabe jedoch viel zu früh machte. Kurz vor dem Schlusspfiff gab es dann noch einen weiteren Tiefschlag für die Einheimischen: Nach einem Zweikampf blieb Jana Kaiser verletzt liegen und musste mit der Bahre vom Platz getragen werden. «Wir hatten uns so viel vorgenommen, aber wir müssen die Qualitäten des FC Zürich neidlos anerkennen», meinte Greulich, die das zweite Duell mit Landsfrau Grings klar verlor.

«Sie haben ein breites Kader, können Qualität einwechseln und arbeiten gegen den Ball enorm gut. Es war heute nicht unser Tag: Eigentor, Elfmeter und drei verletzte Spielerinnen.» Greulich lässt sich aber nicht unterkriegen. «Nase putzen und weitermachen», sagt sie.

Benno Kaiser, im FCB als Vorstandsmitglied für die Frauenabteilung zuständig, gibt ihr Rückendeckung: «Es ist ein junges Team, das gute Arbeit macht. Wichtig ist jetzt aber, der Entwicklung Zeit zu geben, denn ich bin überzeugt, wir werden wieder eine starke Frauen-Equipe sehen, an der alle Freude haben werden.» Freude, wie sie in dieser Saison nur unregelmässig aufblitzt.

Resultate Cup-Achtelfinale:

Basel – Zürich 1:4. Oerlikon – Aarau 0:2. Staad – St. Gallen 0:7. Erlinsbach – Sion 1:6. Solothurn – Luzern 0:6. GC – Rapperswil-Jona 3:1. Wil – Servette 1:9. Winterthur – YB 1:5.

FC Basel – FC Zürich 1:4 (1:3)

Leichtathletikstadion, Basel. – Tore: 7. Lüscher (EG) 0:1. 11. Humm 0:2. 41. Hoti 1:2. 45+1. Dubs 1:3. 62. Markou 1:4.

FC-Basel-Frauen: Tschudin; Szenk, Lüscher (55. Schmid), Vidal, Rüpke, Missipo, Hoti (21. Kaiser (81. Miotto)), Reger, Buser, Sundov, Hamidi.

