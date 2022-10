bz-Amateurspiel der Woche Die Grenzen aufgezeigt bekommen: Concordia Basel kann gegen Delémont nichts ausrichten Im bz-Amateurspiel der Woche verliert Concordia Basel in der 1. Liga gegen den Tabellenzweiten aus Delémont mit 2:4 (1:4). Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 17.10.2022, 13.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Concordia-Stürmer Manuel Alessio im jurassischen Abwehr-Sandwich. Edgar Hänggi Denis Temelkov verpasst den Ausgleich gegen Torhüter Marc Ummel. Edgar Hänggi. Concordia-Verteidiger Lukas Bitter im Zweikampf mit Daoud Toure. Edgar Hänggi Nach gleich mehren Torchancen erzielt Martin François (Nummer 10) den dritten Treffer für Delémont. Edgar Hänggi Concordia-Torhüter Dario Thürkauf streckt sich vergebens. Das 1-4 durch Oumar Badji Coulibaly ist Tatsache. Edgar Hänggi Der Basler Benjamin Gysin im Laufduell mit Noha Sylvestre. Edgar Hänggi

Es war das, was man schlechthin einen gebrauchten Tag nennt. Ein frühes Eigentor, eine frühe Auswechslung von Landrit Ejupi, zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und am Ende zwei Platzverweise gegen Leistungsträger – so war im 1.-Liga-Spitzenspiel für die Basler nichts zu holen. Für den gesperrten Trainer Nikola Marunic war das Fazit klar:

«Uns wurden heute die Grenzen aufgezeigt. Das sag ich jetzt frei jeglicher Emotionen.»

Marunic ist ein ehrgeiziger und akribisch arbeitender Trainer. Dass er vor einer Woche gegen Köniz den Marschbefehl sah, ärgerte ihn selbst mehr, als er zugab. Nach dem Schlusspfiff im Jura ging er kurz zu seinen Spielern. Er liess sich danach nichts anmerken, aber das, was er von der Tribüne aus gesehen hatte, konnte ihm nicht gefallen.

Sein Assistent Seymen Sezgin und Sportchef Yves Winkler, assistiert von Stefan Milincic, betreuten das Team. Nach nur drei Minuten mussten sie zusehen, wie ihr Mittelfeldspieler Ejupi bei einem harten Rencontre am Fuss verletzt wurde. Während er ausserhalb des Spielfeldes behandelt wurde, brachte Delémont-Stürmer und Ex-Black-Star Süleyman Türkes den Ball vor das Tor. Concordia-Goalie Dario Thürkauf konnte zwar abwehren, aber im Zweikampf mit Oumar Badji Coulibaly lenkte Mergim Ahmeti das Spielgerät in der sechsten Minute ins eigene Tor ab.

Ahmeti, eigentlicher Mittelstürmer, spielte heute Aussenverteidiger, da Defensiv-Patron Diogo Carvalho nach seiner Gesichtsverletzung, die er sich gegen Köniz nach einem Ellbogenschlag einfing, fehlte. Seine Abwesenheit war vor allem im Stellungsspiel der Abwehr deutlich spürbar, denn dieses liess immer wieder gefährliche Aktionen zu. «Wenn wir ausgespielt werden, gratuliere ich dem Gegner. Heute machten wir aber reihenweise Geschenke», meinte Concordia-Trainer Marunic.

Verletzungspech und zwei frühe Gegentore

Nach einem weiteren harten Zweikampf musste Ejupi nach nur zehn Minuten bereits vom Feld. Concordia hatte dann durch Denis Temelkov die Ausgleichschance, aber Delémont-Torhüter Marc Ummel rettete sie zum Corner. In der 16. Minute fiel bereits das 0:2. Der omnipräsente Sofiane Achour brachte den Ball auf die hintere Fünferecke, wo Matteo Cesca mit einem Hechtkopfball traf.

Die Basler Verteidiger staunten, aber die Gäste resignierten nicht. In der 35. Minute erkämpfte sich Concordia-Stürmer Rafael Fonseca den Ball und lancierte Manuel Alessio. Der Captain liess Ummel keine Abwehrchance und erzielte den Anschlusstreffer. Dann hatten die Jurassier gleich mehrere Möglichkeiten. Zuerst verzog Achour den Schuss, danach durfte es Martin François auf Zuspiel von Achour zweimal versuchen. In der Nachspielzeit verwertete er dann eine Hereingabe von Achour per Kopf (45.+1) und eine Minute später war Coulibaly nach einem Freistoss von der linken Seite mit einem Kopf zur Stelle.

Zwei unnötige rote Karten verschlimmern die Personalsituation

Nach der Pause vergab Delémont in den ersten zehn Minuten drei gute Möglichkeiten. Danach glich sich das Geschehen aus. «Wir wollten nach der Niederlage gegen Black Stars unbedingt gewinnen und von Beginn an Druck machen. Nach der klaren Führung und bei der Wärme konnten wir das Tempo aber nicht ganz durchziehen», erklärte Delémont-Mittelfeldmann Steven Ukoh.

Manuel Alessio verkürzte in der 74. Minute auf einen Querpass von Ahmeti zwar noch zum 2:4, aber mehr lag für die Basler in diesem Spiel nicht drin.

Der Ärger bei der Basler Team Leitung wurde in der Schlussphase noch ungleich grösser. Eine unnötige Aktion von Ahmeti gegen einen Gegenspieler bestrafte der Schiedsrichter mit der roten Karte (76.). Und in der Nachspielzeit reagierte Marco Mandal nach mehrfacher Provokation mit einer groben Unsportlichkeit und musste ebenfalls vom Platz. Damit wird neben dem verletzten Carvalho nun mit Mandal auch der zweite Abwehr-Leistungsträger in den nächsten Spielen fehlen.

Und auch der Ausfall von Ahmeti wird ins Gewicht fallen. «Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich künftig nichts mehr von Spitzenteam hören will. Uns wurden die Grenzen klar aufgezeigt. Es lief zuletzt sehr gut für uns, aber zu den beiden Teams an der Tabellenspitze fehlt dem jungen Team doch noch vieles.»

Angesprochen auf die Platzverweise und die möglichen Personalprobleme, meinte der Trainer:

«Solche Reaktionen darf man sich als Routinier nicht erlauben. Auch wenn du provoziert wirst, musst du anders reagieren. Wir haben ein grosses Kader. Jetzt kommen andere zum Einsatz.»

Gute Mine zum bösen Spiel? Nein, man nimmt es dem Concordia-Trainer Marunic ab. Er kann sich den unterschiedlichsten Situationen anpassen und es würde nicht überraschen, würde er neue, erfolgreiche Lösungen aus dem Hut zaubern. Sein Team sei nicht auf dem Weg in die Promotion League, sondern in einem Ausbildungsprozess, den es Schritt für Schritt zu verfolgen gelte. Die Cup-Qualifikation am Sonntag in Kreuzlingen (Rang 12 in Gruppe 3) kommt wohl gerade gelegen.

Weitere Ergebnisse und die Tabelle der 1. Liga, Gruppe 2:

11. Runde: Xamax – Dornach 5:3. Langenthal – Black Stars 3:1. Solothurn – Rotkreuz 0:0. Köniz – Emmenbrücke 1:1. Thun II – Muri 2:2. Wohlen – Schötz 0:1. Münsingen – Bassecourt 2:1. – Rangliste (alle elf Spiele): 1. Black Stars 26. 2. Delémont 25. 3. Concordia Basel 20. 4. Schötz 19. 5. Xamax II 18. 6. Solothurn 17. 7. Thun II 15. 8. Münsingen 15. 9. Bassecourt 14. 10. Köniz 14. 11. Rotkreuz 14. 12. Wohlen 13. 13. Langenthal 12. 14. Dornach 11. 15. Emmenbrücke 8. 16. Muri 5.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen