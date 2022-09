bz-Amateurspiel der Woche Muttenz wird im Spitzenkampf von Windisch kalt geduscht Nach Verlustpunkten lag der SV Muttenz in der 2. Liga inter vor der 6. Runde nur knapp hinter Tabellenführer Windisch. Das Direktduell deckte dann die doch vorhandenen, grossen Unterschiede auf. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 26.09.2022, 09.07 Uhr

Ein symbolisches Bild: Der Zweikampf zwischen Adonit Fetaj und dem stürzenden Muttenzer Berkay Isiklar

Die Aargauer aus Windisch sitzen in einem TGV. Vor zwei Jahren stieg man in die 2. Liga auf, letzte Saison gleich in die interregionale 2. Liga und jetzt steht das Team von Angelo Ponte, dem Sohn von Raimondo Ponte, nach sechs Runden auf Platz 1. Vor einer Woche schickte Windisch den FC Bubendorf mit einem 5:0 nach Hause.

«Wir wissen um die Stärke der Mannschaft. Aber wir haben auch unsere Möglichkeiten und Ideen, wie wir dagegen vorgehen können», meinte Muttenz-Trainer Peter Schädler vor dem Anpfiff. Windisch griff hoch an, liess die Baselbieter zu keinem Zeitpunkt in Ruhe das Spiel aufbauen. Aber Muttenz kam mit der Spielweise des Gastes eigentlich immer besser zurecht.

Doch dann glitt dem Heimteam das Spiel innert acht Minuten aus den Händen. Torhüter Matthias Altermatt, zuletzt ein sicherer Wert, versuchte etwas gar übermütig nach 22 Minuten Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira im Fünfmeterraum auszudribbeln. Keine gute Idee gegen einen Brasilianer. Gustavo luchste ihm den Ball ab und wollte einschieben, als ihn Altermatt foulte. Der Brasilianer trat den Elfmeter gleich selbst und sorgte für die Führung.

Dem Elfmeter folgt ein Freistosstor

In der 28. Minute pfiff der Schiedsrichter ca. 25 Meter vor dem Muttenzer Gehäuse einen Freistoss. Milos Ivanovic traf via linken Pfosten zum 2:0 ins Netz. Doch das war des Schlechten nicht genug. Zwei Minuten später trat Muttenz einen Corner. Der Ball wurde auf die Strafraumgrenze befreit, wo Ivanovic den Zweikampf mit Luciano Covella gewann. Der Ball kam zu Adonit Fetaj und der lancierte Ivanovic. Der Windischer Stürmer startete mit dem Ball am Fuss weit in der eigenen Hälfte, rannte – verfolgt vom eigentlich schnellen Covella – auf der linken Seite bis zum Strafraum und traf an Altermatt vorbei zum 3:0. Lange Gesichter bei Rotschwarz, Kopfschütteln bei Schädler. «Wir hatten eine schlechte Phase und brachten uns so in eine ungünstige Lage. Windisch hat eine spielstarke, clevere Equipe, die nichts mehr zuliess.»

Schädler nahm auf die zweite Hälfte zwei Wechsel vor und brachte Srdjan Sudar. Robin Hänggi, Pierre Torre und Lars Rapold, die alle auch auf der Bank sassen, waren unter der Woche krank. Sudar brachte den erhofften Schwung, hatte viel Ballbesitz. Nur, nach sechs Minuten verlor Muttenz im Mittelfeld den Ball an Gustavo, der legte quer zu Fetaj und der Offensivspieler zirkelte das Spielgerät ins linke Lattenkreuz.

Damit waren die Punkte verteilt. Muttenz bemühte sich um einen Torerfolg, kam mit Schüssen von Sudar, Jacob Bernauer und Berkay Isiklar zu Möglichkeiten, die Windisch-Torhüter Shqiptar Hamdiu allerdings abwehrte.

Die Gäste hatten die noch besseren Möglichkeiten. So rettete Altermatt in der 77. Minute einen Schuss von Alija Hadziarapovic via Latte zum Corner. Den Schlusspunkt setzte in der 89. Minute Dario Theiler nach einem Konter mit dem 5:0.

«Für uns ist es toll, dass wir als Aufsteiger so gut gestartet sind und jetzt auf Platz eins stehen», meinte ein zufriedener Ponte. «Wir haben ein junges, williges Team, das aufgrund der letzten Erfolge viel Selbstvertrauen und eine tolle Stimmung hat. Wir konnten den Schwung mitnehmen, arbeiten aber auch hart dafür.»

Der erneute Aufstieg sei keine Zielsetzung, sagt der Trainer. «Junge Spieler ausbilden und ihnen zu einem Wechsel in eine höhere Liga verhelfen, ist unser Ziel.»

Die Forderung nach einer Reaktion

Gross die Enttäuschung bei den Spielern des Heimteams. Srdjan Sudar sagt: «Die drei Gegentore innert weniger Minuten haben uns irgendwie aus der Bahn gehauen. Zudem trafen sie die Bälle ja unglaublich. Wer in Führung geht, ist im Vorteil. Wir dürfen jetzt aber nicht zu viel an diese Niederlage denken, sondern uns auf den Samstag konzentrieren. In Unterstrass müssen wir gewinnen.»

Der letzte Spieler, der die Garderoben verliess, war der Windischer Matchwinner Ivanovic. Er sorgte aber auf dem Platz auch für den einen und anderen Trashtalk mit einem Muttenzer. «Wir sind ja keine Lämmchen», lacht der Stürmer. «Bei uns stimmt es momentan einfach. Da ist nicht wichtig, wer die Tore macht. Mir läuft es aktuell, aber ich möchte das jetzt nicht überbewerten. Wir machen Schritt für Schritt, dann sehen wir, wohin uns der Weg führt.»

Am Samstag bekommt es Windisch zu Hause mit dem dritten Nordwestschweizer Team in Folge zu tun. Ein schlechtes Omen für den SC Binningen?

Resultate und Tabelle:

2. Liga interregional. Gruppe 3. 6. Runde: Mutschellen – Dietikon 1:3. Red Star – Pratteln 1:1. Binningen – Schöftland 2:0. Liestal – Grenchen 2:1. Zofingen – OB 2:3. Muttenz – Windisch 0:5. Bubendorf – Unterstrass 4:1. – Rangliste: 1. Windisch 6/16. 2. Dietikon 5/13. 3. OB 6/13. 4. Red Star 6/10. 5. Muttenz 5/9. 6. Liestal 5/9. 7. Schöftland 6/9. 8. Binningen 5/8. 9. Bubendorf 6/8. 10. Pratteln 5/7. 11. Zofingen 6/6. 12. Unterstrass 6/6. 13. Grenchen 6/3. 14. Regensdorf 5/1. 15. Mutschellen 6/0.

