bz-Amateurspiel der Woche Xhemaili erfüllt die Familien-Challenge: Black Stars siegen gegen FC Muri Die Black Stars fertigen Schlusslicht FC Muri im bz-Amateurspiel der Woche in der 1. Liga mit 5:0 ab.

Wie abgebrüht muss man als 19-jähriger Fussballer sein, wenn man in der 1. Liga nach zehn Minuten zweimal getroffen hat und keinen Gefühls­ausbruch zeigt. Rion Xhemaili setzte zu keinem Jubellauf an. Er hob kurz die Arme, klatschte mit den Teamkollegen ab und weiter. Nach der Pause traf er dann noch ein drittes Mal.

Da war aber doch etwas am Dienstag, mit dem Namen Xhemaili und drei Toren. «Ja, sicher habe ich das Spiel meiner Schwester gesehen. Nachdem sie drei Tore gegen Moldawien erzielte, gab es eine familieninterne Challenge, wenn auch nicht ganz ernst gemeint. Aber die habe ich nun erfüllt», lachte Rion Xhemaili. Seine Zwillingsschwester Riola kanterte mit dem Schweizer Nationalteam im WM-Qualifikationsspiel Moldawien 15:0 ab und erzielte dabei drei Treffer.

Rion Xhemaili gehörte letzte Saison der U21 des FC Basel an. Vor dieser Saison erklärte man ihm, dass er aktuell kaum Einsatzminuten erhalten würde und es daher ratsam sei, anderswo zu Spielpraxis zu gelangen. Xhemaili nutzte die Möglichkeit und liess sich zu den Black Stars transferieren. «Ich gehöre weiter dem FCB, werde aber in erster Linie für mein neues Team spielen. Ich hoffe, dass ich mich mit guten Leistungen, etwa wie heute, wieder für den FCB empfehlen kann.» Xhemaili stiess spät zum Team von Trainer Branko Bakovic, hat jetzt aber Fuss gefasst.

Shillova auf Xhemaili funktioniert gleich drei Mal

Vom Anpfiff weg griffen die Basler hoch an und absolvierten ein aggressives Pressing, sodass die, durch den schwachen Saisonstart, verunsicherten Aargauer Fehler begingen. In der siebten Minute eroberte Artan Shillova den Ball und lancierte Xhemaili auf der linken Seite. Der gebürtige Solothurner traf mit seinem Schuss die Latte. Der Ball prallte hinter die Linie und wieder ins Feld. Der Assistent an der Linie zeigte sofort auf Tor. Drei Minuten später die gleiche Situation. Shillova bediente Xhemaili und der zirkelte das Spielgerät am herauslaufenden Torhüter vorbei.

«Bis da war ich zufrieden. Auch damit, dass wir noch die eine und andere Möglichkeit herausspielten. Nicht zufrieden war ich, wie wir mit den Chancen umgingen und wie wir nachliessen», erklärte Bakovic. Kurz vor der Pause musste Torhüter Steven Oberle einen Schuss von Basil Gmür abwehren. «Es war nicht einfach für mich. Ich hatte kaum Arbeit, musste aber zwei, dreimal reagieren, um einen Gegentreffer zu verhindern», erklärt Oberle.

Der zweite Durchgang war dann identisch. Kaum angefangen, tauchte Xhemaili vor Hofer auf und verpasste das Tor nur knapp. In der 58. Minute fing Shillova an der Mittellinie einen Ball ab, sah Xhemaili starten und spielte ihm das Spielgerät in den Lauf – 3:0. Dann dezimierte sich der Gast durch eine gelb-rote Karte für Eduard Nikolla auch noch selber. Die Basler nutzten den Vorteil. Enis Fazlija setzte zu einem Solo an und spitzelte den Ball zu Dino Babovic, der auf 4:0 erhöhte.

Sehenswert dann noch der fünfte Treffer durch Robin Adamczyk, der das Spielgerät aus rund 18 Metern ins rechte Eck zirkelte. Oberle hatte dann noch zwei Paraden zu zeigen, damit die Null stehen blieb.

Resultate und Tabelle

6. Runde: Black Stars – Muri 5:0. Dornach – Thun 21 1:2. Rotkreuz – Köniz 1:0. Solothurn – Delémont 3:2. Schötz – Münsingen 0:2. Concordia Basel – Emmenbrücke 1:0. Bassecourt – Wohlen 7:0. Xamax U21 – Langenthal 2:2. – Rangliste (alle sechs Spiele): 1. Delémont 15. 2. Black Stars 14. 3. Bassecourt 11. 4. Concordia Basel 11. 5. Thun U21 10. 6. Solothurn 10. 7. Köniz 10. 8. Xamax U21 9. 9. Rotkreuz 9. 10. Schötz 7. 11. Wohlen 7. 12. Münsingen 6. 13. Dornach 5. 14. Emmenbrücke 3. 15. Langenthal 3. 16. Muri 1.

