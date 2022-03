Fedor Chalov rettet dem FC Basel einen Punkt gegen St. Gallen

Super League Fedor Chalov rettet dem FCB einen Punkt in einem verloren geglaubten Spiel Die Rotblauen hinterlassen beim 2:2 gegen den FC St. Gallen über weite Strecken einen verunsicherten Eindruck, bekommen aber immerhin eine Reaktion auf einen frühen 0:2-Rückstand hin. Dank zweier Routiniers und dem russischen Torjäger. Christoph Kieslich 03.03.2022, 23.32 Uhr

Mann des Abends: Fedor Chalov (rechts), Doppeltorschütze für den FCB. Freshfocus

Man hatte sich das ja zum Wiederbeginn der Super League schön ausgemalt als Fussballfreund ohne fixe Präferenz. Ein Meisterschaftsrennen wie seit Menschengedenken nicht mehr, und dazu auch noch ein spannender Kampf gegen den Abstieg. Und jetzt, wo noch nicht einmal das dritte Quartal gespielt ist: Die gleiche Langeweile an der Spitze, die schon die Dauermeisterschaften von FCB und YB geprägt hatten. Der FCZ ist vorneweg einteilt in einem toten Rennen. Und der Abstieg (Lausanne) scheint ebenso schon vergeben wie der Barrageplatz (Luzern).

Bleibt also nur noch ein bisschen Spannung um die Vizemeisterschaft (egal) und die europäischen Plätze (wichtig). Ob der FC St. Gallen in diesen Wettlauf noch eingreifen kann, ist noch nicht ausgemacht, aber abzusehen ist, dass es für den FCB noch eine Aufgabe wird, nach enttäuschten Cup- und Meisterhoffnungen wenigstens das europäische Mitwirken in der kommenden Saison zu sichern.,

Der FC Lugano ist jedenfalls mit dem Auswärtssieg bei GC bis auf zwei Zähler herangerückt, weil der FCB gegen den FC St. Gallen nicht über ein Unentschieden hinauskam. Oder soll man besser sagen: Er hat immerhin noch einen Punkt gesichert in einer Partie, in der er lange Zeit wie der Verlierer aussah.

Abascal ändert Startelf auf fünf Positionen

Ohne Jacke im Joggeli unterwegs: FCB-Trainer Guillermo Abascal. Keystone

Die Joggeli-Premiere für Guillermo Abascal wurde zu einem Abend, an dem auch der fasnächtliche Umtrieb die Laune zunächst nicht hob. Schon nach sechs Minuten und der ersten Chance für die Ostschweizer entledigt sich der Spanier seiner Jacke und tigerte fortan in und jenseits seiner Coachingzone mit rudernden Armen. Unentwegt und vergebens. Wie schon in Zürich war das Problem für den FCB, dass er auf eine funktionierenden Gegner traf, bei dem man das Gefühl hatte, dass jeder Spieler weiss, was er zu tun hat.

Das pure Gegenteil davon vermittelte der FCB: den Eindruck einer schwer verunsicherten Mannschaft, deren Vortrag stellenweise erbarmungswürdig war. Im letzten Drittel passte wenig zusammen und hinten sorgte quasi jede Hereingabe für Schrecksekunden.

Abascal hatte seine Startelf im Vergleich zum vier Tage alten, demoralisierenden 2:4 beim designierten Meister auf gleich fünf Positionen umgestellt. Captain Valentin Stocker fehlte als frischgebackener Vater von Zwillingen, die Routiniers Michael Lang und Adam Szalai landeten auf der Bank und Andy Pelmard sowie Darian Males fehlten krankheitsbedingt.

In der ersten Halbzeit lotet der FCB neue Tiefen aus

Heraus kam eine erste Halbzeit, in der die Rotblauen neue Tiefen ausloteten. Sie wurden zwar nicht so kalt erwischt wie in Zürich (0:2 nach 16 Minuten), dafür mit einem Doppelschlag innert zwei Minuten genauso kalt geduscht. Kwadwo Duah entwischte Strahinja Pavlovic, Heinz Lindner parierte vor die Füsse von Jeremy Guillemenot und der staubte zur Sankt Galler Führung ab (20.).

Kwadwo Duah trift zum 0:2 - Strahinja Pavlovic kommt zu spät. Freshfocus

Das 0:2 lief umgekehrt: Guillemenot auf Duah, der seine famose Form mit seinem siebten Treffer in der Rückrunde unterstrich. Diesmal stand Matias Palacios’ Fehlpass am Ursprung, wieder sah Pavlovic schlecht aus – und den Serben wechselte Abascal postwendend gegen Walter Burger aus.

Der doppelte Chalov - die ersten Tore für den Russen

Zum Seitenwechsel brachte Abascal für den an einem Platzverweis wandelnden Taulant Xhaka in Pajtim Kasami einen anderen Routinier. Und Kasami war mit einem weiten Zuspiel der Ausgangspunkt für den Anschlusstreffer, den Dan Ndoye schön vorbereitete und Fedor Chalov mit der Brust über die Linie drückte (56.). Für den Russen war es das erste Tor im fünften Spiel für den FCB.

Dieses Tor brachte zwar keine grundsätzliche Besserung, weil der FCB in der Abwehr weiter anfällig blieb. Guillemenots Riesenchance in der 67. Minute war nur eine von mehreren Gelegenheiten, die die Ostschweizer ausliessen, um den Sack zuzumachen und ihre Erfolgsgeschichte im St.-Jakob-Park in den letzten vier Jahren fortzuschreiben,

Wieder ein Scorerpunkt: Michael Lang (hinten, hier gegen Christopher Lungoyi) bereitete den 2:2-Ausgleich vor. Freshfocus

Aber der FCB stemmte sich immerhin gegen die zweiten Heimniederlage dieser Saison (nach der ersten gegen ebendiese Sankt Galler). Die Einwechslung von Michael Lang erwies sich goldrichtig: Dem Rechtsverteidiger gelang der zielstrebige Vorstoss und die kraftvolle Flank, die Chalov mit seinem zweiten Treffer vollendete. Der Russe bewies dabei seine Torjägerqualitäten mit seinem energischen Einsatz am ersten Pfosten.

Dem FCB blieb mit diesem späten Ausgleich in der 83. Minute ein weiterer Nackenschlag erspart. Glücklich kann er mit diesem Remis dennoch nicht sein. Es verleiht der Mannschaft kaum frischen Rückenwind und die Arbeit wird Abascal nicht ausgehen. Schon am Sonntag steht ihm an seiner früheren Wirkungsstätte Lugano der nächste Lackmustest bevor: Dann geht es um Platz 3.