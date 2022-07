Coaching Aus der Fussballschule in die Bundesliga: Wie Daniel Widmer dank Youtube Trainer beim FC Magdeburg wurde Der Prattler Daniel Widmer wurde mit der «just football academy» in der Region Basel bekannt. Jetzt trainiert er plötzlich den FC Magdeburg. Am Samstag startet das neue Abenteuer mit dem ersten Ernstkampf. Jakob Weber Jetzt kommentieren 15.07.2022, 17.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Widmer (links) gefällt der neue Job an der Seite seines Freundes Christian Titz (rechts) offensichtlich gut, wie das Gelächter im Training des FC Magdeburg zeigt. Imago

Die Geschichte, wie Daniel Widmer Co-Trainer in der 2. Bundesliga wurde, beginnt im Frühjahr 2012. Via Youtube nimmt der Prattler Kontakt zu einem gewissen Christian Titz auf. Der heutige Aufstiegstrainer des FC Magdeburg war damals Trainer des Regionalligisten FC Homburg, hatte aber zuvor mit selbst geschriebenen Büchern über Fussballtrainings und – wie Widmer auch – einer eigenen Fussballschule inklusive Youtube-Kanal sein Geld verdient.

«Christian hatte eine spezielle Herangehensweise, die wir spannend fanden», erzählt Widmer, als wir ihn diese Woche telefonisch in der Hauptstadt des ostdeutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt erreichen. «Wir haben zusammen viel über Fussball philosophiert. Die Chemie hat schon damals gestimmt.» Zehn Jahre später hat der 51-jährige Mannheimer Titz seinen heute 35-jährigen, ehemaligen Youtube-Freund zum Co-Trainer beim 2.-Liga-Aufsteiger Magdeburg ernannt. Aber der Reihe nach.

Daniel Widmer zeigt den Profis des FC Magdeburg, wie sie sich in gewissen Situationen zu verhalten haben. zvg / FC Magdeburg

Widmer wächst in Pratteln auf. Beim ortsansässigen FC und auch für kurze Zeit in der Jugend des FC Basel lernt er das Fussballspielen. Doch bald zeichnet sich ab, dass Widmer lieber trainiert als spielt. Beim FC Pratteln, dann auch kurz bei der U10 des FC Basel und später mehrere Jahre bei Concordia Basel investiert er viel Zeit ins Trainersein.

21 Millionen haben die Trainingsvideos geschaut

Mit seinem Jugendfreund Fabian Erny fängt Widmer 2009 an, die Junioren des FC Pratteln zu filmen und die Trainingsvideos auf Youtube zu stellen. «Wir dachten uns nichts dabei, wollten lediglich Spielern und Trainern Videomaterial für das Fussballtraining zur Verfügung stellen», erzählt Widmer. Doch diese Videos sollten ihm viele Türen öffnen.

Jugendfreund und Geschäftskollege Fabian Erny sagt über Daniel Widmers Schritt in die Bundesliga: «Es war für alle klar, dass er das machen muss. So eine Chance läuft dir nicht zweimal über den Weg.» ho

Spätestens als Erny und Widmer 2012 ihre eigene Fussballschule «just football academy» eröffnen, werden ihre Videos immer öfter geklickt. Heute hat der Kanal mehr als 56'000 Abonnenten und über 21 Millionen Klicks. Die beiden Baselbieter werden von ausländischen Vereinen, Fussball- oder normalen Schulen eingeladen und bereisen so als Fussballdozenten Länder wie Iran, China, Philippinen, Palästina, Kosovo oder Dänemark.

In Pratteln trainieren Widmer, Erny und bald auch ihre Angestellten in der Fussballschule auf privater Basis junge Fussballer, die sich individuell weiterentwickeln wollen. Mit dem FC Kickers Basel haben Widmer und Co 2018 auch einen eigenen Verein gegründet, in dem Kinder nach ihren Trainingsplänen ausgebildet werden. «Ein Herzensprojekt», wie Widmer sagt. Dazu wurde 2019 auch eine Trainingsapp auf den Markt gebracht.

Die ständigen Besuche bei Christian Titz

Der Kontakt zu Christian Titz reisst nie ab. Immer wieder besucht Widmer seinen Freund, dessen Trainerkarriere nach dem Wechsel aus der Regionalliga in die Jugend des Hamburger SV Fahrt aufgenommen hat. Schon damals liebäugelt Titz damit, Widmer zu sich ins Trainerteam zu holen. Doch der will seine Fussballschule in Pratteln und die Kickers noch nicht verlassen.

Das ändert sich im Sommer 2022. Titz ist gerade souverän mit dem FC Magdeburg – immerhin dreifacher DDR-Meister und Europapokal der Pokalsieger-Sieger 1974 – in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Mit 14 Punkten Vorsprung und schönem Offensivfussball. Für die neue Saison sucht Titz einen neuen Athletik- und einen neuen Co-Trainer. Und diesmal nimmt Widmer das Angebot an.

Daniel Widmer posiert hier mit Athletiktrainer Jannik Kirchenkamp (links), Trainer Christian Titz und Sportdirektor Otmar Schork (rechts). Imago

«Christian ist sehr akribisch und sieht im Detail Dinge, die nicht jeder sieht. Er kommuniziert und führt das Team sehr gut. Wie er auf Menschen wirkt, ist beeindruckend», sagt Widmer über seinen neuen Chef. Fabian Erny sagt: «Daniel ist fleissig und immer für einen Spass zu haben. Aber seine grosse Stärke ist der Umgang mit Menschen.» Eine Eigenschaft, die ihn mit Christian Titz verbindet.

Die Mama muss jetzt alleine wohnen

Am 10. Juni kommuniziert der FC Magdeburg den Wechsel und kurz darauf verlässt Widmer das Elternhaus in Pratteln und wagt sich in ein neues Abenteuer. «Vielleicht hätten wir ihn überzeugen können, hier zu bleiben. Doch es war für alle klar, dass er das machen muss. So eine Chance läuft dir nicht zweimal über den Weg», sagt Erny. Und auch Widmer gibt zu: «Im Herrenbereich unter professionellen Bedingungen zu arbeiten, ist eine Herausforderung, die mich aus der Komfortzone bringt.»

Daniel Widmer sagt über seinen neuen Job: «Es ist sehr intensiv. Zum einen für mich, weil ich zum ersten Mal den ganzen Tag mit Profis arbeite. Zum anderen auch qualitativ im Training selber.» Imago

«Daniel wird unser Team in den Bereichen Individualisierung, Video und teamintegratives Training verstärken», erklärt Titz die Aufgaben seines neuen Co-Trainers in der Magdeburger Lokalpresse. Und so macht Widmer mit den Profis aus der 2. Bundesliga jetzt unter anderem auch das, was er vor mehr als 15 Jahren mit den Junioren des FC Pratteln gemacht hat.

«Es ist sehr intensiv. Zum einen für mich, weil ich zum ersten Mal den ganzen Tag mit Profis arbeite. Zum anderen auch qualitativ im Training selber», resümiert Widmer seinen ersten Monat beim FCM.

Am 24. April feiern Zehntausende Fans im Magdeburger Stadion die Rückkehr in die 2. Liga. Imago

Am Samstag wird er beim Saisonauftakt gegen Fortuna Düsseldorf ein erstes Mal in der 2. Bundesliga auf der Trainerbank sitzen und erleben, wie laut es im Heinz-Krügel-Stadion werden kann, wenn 20'000 Fans ihr Team nach vorne peitschen. Ein Erlebnis, an das er während des Youtube-Chats mit Christian Titz vor zehn Jahren sicher nicht gedacht hat.

Der Start der 2. Bundesliga 1. Runde: Fr. 20.30 Uhr: Kaiserslautern – Hannover. Sa. 13 Uhr: Greuther Fürth – Kiel. St. Pauli – Nürnberg. Sandhausen – Bielefeld. Regensburg – Darmstadt, Sa. 20.30 Uhr: Magdeburg – Düsseldorf. So. 13.30 Uhr: Paderborn – Karlsruhe. Rostock – Heidenheim, Braunschweig – Hamburg

.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen